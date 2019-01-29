В Москве запретят въезд для неэкологичных машин и другие новости за ночь
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал инициативу Совета по правам человека при президенте РФ о введении запрета на въезд неэкологичных автомобилей в определенные районы столицы. К 4 марта 2019 года правительство подготовит «дорожную карту» появления таких ограничений в Москве и Санкт-Петербурге.
Запрет введут для автомобилей, чьи двигатели соответствуют экологическим нормам от Евро-0 до Евро-3. На начало 2018 года, треть автопарка страны оборудована моторами классом менее «Евро-2». Контролировать проезд планируется дорожными камерами – штраф составит 500 рублей.
Источник: Коммерсантъ
«Восьмой» Volkswagen Golf GTI станет 300-сильным
Volkswagen Golf восьмого поколения представят в 2019 году – его внешность уже не является секретом. По традиции, после стандартных версий выйдут заряженные модификации GTI и R, и первый увеличит мощность двигателя с нынешних 245 (в версии Performance) до 300 л.с., что столько же, сколько выдаёт нынешний Golf R. Но модели по-прежнемубудут различаться типом привода: у GTI останется только передний, а у R - полный.
Источник: AutoBild (нем.)
Новый хэтчбек Toyota Yaris окажется перелицованной Mazda2
В США у «Тойоты» есть 2 разных «Яриса» – хэтчбек собственной разработки и седан на базе Mazda2. Теперь стало известно, что нынешняя пятидверка уходит с рынка – её тоже заменит перелицованная версия «Мазды». Модель представят на автосалоне в Нью-Йорке в апреле 2019 года.
Источник: Car and Driver (англ.)
Kia Ceed получит гибридную версию
Компания Kia начала испытания новой модификации универсала Ceed SW третьего поколения – подзаряжаемого от сети гибрида. Модель получит силовую установку от кроссовера Kia Niro. В её состав силовой входит бензиновая атмосферная «четвёрка» 1.6 мощностью 141 л.с., 80-сильный электродвигатель, аккумулятор ёмкостью 8,9 кВт·ч, а также шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Новую версию «Сида» представят в 2019 году.
Источник: The Korean Car Blog (англ.)
Посмотрите, как выглядит седан Honda Accord с внедорожными колёсами
Американскому блогеру Тайлеру понравилось сочетать несочетаемое и после пикапа на маленьких колёсах он установил на переднеприводный Accord 37-дюймовые внедорожные колёса через не менее огромные проставки – и поехал проверять автомобиль в деле.