В Москве запретят въезд для неэкологичных машин и другие новости за ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал инициативу Совета по правам человека при президенте РФ о введении запрета на въезд неэкологичных автомобилей в определенные районы столицы. К 4 марта 2019 года правительство подготовит «дорожную карту» появления таких ограничений в Москве и Санкт-Петербурге.

Запрет введут для автомобилей, чьи двигатели соответствуют экологическим нормам от Евро-0 до Евро-3. На начало 2018 года, треть автопарка страны оборудована моторами классом менее «Евро-2». Контролировать проезд планируется дорожными камерами – штраф составит 500 рублей.