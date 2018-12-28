Mitsubishi отзывает кроссоверы в России из-за угрозы пожара и другие новости за ночь
Компания Mitsubishi Motors отзывает в России 4950 кроссоверов Outlander, проданных с марта по август 2018 года. Причина: возможный перегрев минусовой кабель аккумулятора, что может привести к возгоранию. На машинах будет произведена проверка и, при необходимости, бесплатная замена бракованного провода.
Источник: Росстандарт
Новый Land Rover Defender приедет в США
Американский офис Land Rover официально объявил, что новый Defender будет продаваться в США и Канаде с 2020 года. В начале декабря 2018 года прототипы прибыли в Северную Америку, где их испытают высокогорьем, морозами и жарой, а также бездорожьем. В честь этого автомобили получили новый дизайн камуфляжа, отличный от европейских машин, но маскировка по-прежнему полностью скрывает дизайн серийной версии.
Источник: Land Rover (англ.)
Вседорожный Renault Dokker начнут продавать в следующем году
Компания Renault анонсировала выход на российский рынок вседорожной версии «каблука» Dokker Stepway ещё летом 2018 года, но у дилеров модель появится только в первой половине 2019 года. Цены и комплектации модели объявят перед началом продаж.
От стандартных «Доккеров» версия Stepway отличается серебристыми окантовками противотуманок, защитными накладками на бамперах и колёсных арках, особым декором интерьера с новой обивкой сидений.
Источник: Renault
В Америке скрестили Jaguar и классический Cadillac
Дизайн Jaguar XK первого поколения, продававшийся с 1996 по 2006 год владельцу не очень нравился, поэтому он решил придать автомобилю американский вид и приделал огромные задние плавники от Cadillac Eldorado 1959 года выпуска. Получилось очень странно.
Источник: Reddit
Ничего необычного, просто машина едет по шоссе. Задним ходом
В американском штате Миннесота на одном из хайвеев водитель Chevrolet Impala, по-видимому, пропустил поворот и решил сдать назад, но слишком увлёкся и ехал так долго, что другие успели записать странное событие на телефон.