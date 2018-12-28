Mitsubishi отзывает кроссоверы в России из-за угрозы пожара и другие новости за ночь

Компания Renault анонсировала выход на российский рынок вседорожной версии «каблука» Dokker Stepway ещё летом 2018 года, но у дилеров модель появится только в первой половине 2019 года. Цены и комплектации модели объявят перед началом продаж.

От стандартных «Доккеров» версия Stepway отличается серебристыми окантовками противотуманок, защитными накладками на бамперах и колёсных арках, особым декором интерьера с новой обивкой сидений.