Volkswagen придумал «пауэрбанк» для электромобилей

Mitsubishi отзывает кроссоверы в России из-за угрозы пожара и другие новости за ночь

Новости

Компания Mitsubishi Motors отзывает в России 4950 кроссоверов Outlander, проданных с марта по август 2018 года. Причина: возможный перегрев минусовой кабель аккумулятора, что может привести к возгоранию. На машинах будет произведена проверка и, при необходимости, бесплатная замена бракованного провода.

Источник: Росстандарт

Новый Land Rover Defender приедет в США

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Американский офис Land Rover официально объявил, что новый Defender будет продаваться в США и Канаде с 2020 года. В начале декабря 2018 года прототипы прибыли в Северную Америку, где их испытают высокогорьем, морозами и жарой, а также бездорожьем. В честь этого автомобили получили новый дизайн камуфляжа, отличный от европейских машин, но маскировка по-прежнему полностью скрывает дизайн серийной версии.

Источник: Land Rover (англ.)

Вседорожный Renault Dokker начнут продавать в следующем году

Компания Renault анонсировала выход на российский рынок вседорожной версии «каблука» Dokker Stepway ещё летом 2018 года, но у дилеров модель появится только в первой половине 2019 года. Цены и комплектации модели объявят перед началом продаж.

От стандартных «Доккеров» версия Stepway отличается серебристыми окантовками противотуманок, защитными накладками на бамперах и колёсных арках, особым декором интерьера с новой обивкой сидений.

Источник: Renault

В Америке скрестили Jaguar и классический Cadillac

Дизайн Jaguar XK первого поколения, продававшийся с 1996 по 2006 год владельцу не очень нравился, поэтому он решил придать автомобилю американский вид и приделал огромные задние плавники от Cadillac Eldorado 1959 года выпуска. Получилось очень странно.

Источник: Reddit

Ничего необычного, просто машина едет по шоссе. Задним ходом

В американском штате Миннесота на одном из хайвеев водитель Chevrolet Impala, по-видимому, пропустил поворот и решил сдать назад, но слишком увлёкся и ехал так долго, что другие успели записать странное событие на телефон.

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