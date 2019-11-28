Обновлённая Lada 4x4, 400-сильная Супра от тюнера BMW и другие новости за ночь

Немецкое тюнинг-ателье AC Schnitzer, занимающееся доработкой автомобилей BMW, представило проект на базе новой Toyota Supra. У японского купе трёхлитровая рядная «турбошестёрка» от родстера BMW Z4, поэтому тюнерам не составило труда увеличить мощность двигателя с 340 до 400 сил.

Ещё новая Супра получила аэродинамический обвес, фирменные 20-дюймовые диски от AC Schnitzer, заниженную на 25 миллиметров подвеску, спортивную выхлопную систему и алюминиевые накладки на педали. На все доработки ателье даёт гарантию 4 года и 120 тысяч километров пробега, однако стоимость тюнинга не раскрывается.