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Обновлённая Lada 4x4, 400-сильная Супра от тюнера BMW и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Тольяттинский завод начал выпуск рестайлинговых внедорожников Lada 4x4. В сутки с конвейера сходит 165 экземпляров модели. Во всех комплектациях появятся боковые подушки безопасности, новая передняя панель и изменённые сиденья с увеличенной боковой поддержкой. Также внедорожник получит зеркала заднего вида с электроприводом. Продажи обновлённой Lada 4x4 стартуют в начале 2020 года.

Источник: Лада.Онлайн

Тюнер BMW впервые доработал Тойоту, которая не совсем Тойота

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Немецкое тюнинг-ателье AC Schnitzer, занимающееся доработкой автомобилей BMW, представило проект на базе новой Toyota Supra. У японского купе трёхлитровая рядная «турбошестёрка» от родстера BMW Z4, поэтому тюнерам не составило труда увеличить мощность двигателя с 340 до 400 сил.

Ещё новая Супра получила аэродинамический обвес, фирменные 20-дюймовые диски от AC Schnitzer, заниженную на 25 миллиметров подвеску, спортивную выхлопную систему и алюминиевые накладки на педали. На все доработки ателье даёт гарантию 4 года и 120 тысяч километров пробега, однако стоимость тюнинга не раскрывается.

Внешность нового седана Audi A3 слегка раскрыли

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Возле технического центра Audi замечен седан A3 нового поколения. У прототипа нет фар (их легко украсть, как на старых Кайенах?), но зато виден бампер с большой решёткой радиатора. Ожидается, что дебют нового семейства Audi A3, в которое также войдёт пятидверный хэтчбек, состоится в начале 2020 года.

Источник: Carscoops (англ.)

Mercedes-Benz V-класса запоздало получил новую мультимедийку

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С декабря 2019 года микроавтобус Mercedes-Benz V-класса начнут оснащать мультимедийной системой MBUX с продвинутым голосовым управлением и двумя вариантами сенсорных дисплеев (7 или 10,25 дюйма). Модель пережила обновление в начале года, однако тогда она сохранила старую мультимедийку Comand с обычным монитором. Видимо, так сделали для того, чтобы первым систему получил электрический минивэн EQV.

Посмотрите на гигантскую пробку на 12-полосном шоссе

В Лос-Анджелесе в канун Дня благодарения за город одновременно отправилось такое количество людей, что шоссе 405 парализовало на несколько километров в обе стороны — несмотря на наличие 12 полос. Зато это хотя бы красиво выглядит с высоты.

While the 405 is never easy driving through West L.A., it was all brake lights Tuesday evening.

Во сколько оцените эту пробку по 10-балльной системе?

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