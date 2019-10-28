Гоночный Lamborghini Urus, 16 электромобилей Hyundai и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Lamborghini рассказала подробности о гоночной версии кроссовера Urus с приставкой ST-X. Автомобиль не изменился по сравнению с концептом, показанным год назад. Отличия от стандартного Уруса заключаются в установке карбонового капота с большими воздухоотводами, антикрыла на двери багажника, каркаса безопасности, системы пожаротушения и топливного бака стандарта FIA FT3. Максимальное облегчение позволило снизить снаряжённую массу на 25 процентов, и теперь кроссовер весит 1650 килограммов.
Бензиновый двигатель 4.0 V8 мощностью 650 л.с. (850 Н·м) и восьмиступенчатый «автомат» остались без изменений. Первая гонка монокубка Lamborghini Urus ST-X пройдёт в рамках финала чемпионата Super Trofeo в Италии, который состоится в конце октября 2020 года. Позже гонки на кроссоверах будут проходить в Европе и на Ближнем Востоке – как на асфальте, так и на песке или гравии. Любой клиент, купивший Urus ST-X, получит техническую поддержку от Lamborghini.
Будете следить за гонками на Lamborghini Urus?
Lamborghini готовит трековый гиперкар
Также в Lamborghini опубликовали тизер нового гоночного гиперкара, разработка которого ведётся совместно с заводской спортивной командой Squadra Corse. Модель построена на базе серийного купе Aventador SVJ и оснащена его атмосферным 6.5 V12, форсированным с 770 до 830 лошадиных сил. Гоночный гиперкар получит уникальный аэродинамический обвес и шестиступенчатую секвентальную коробку передач, но доступ на обычные дороги ему будет запрещён.
Фирма Hyundai решила продавать больше электромобилей
Компания Hyundai пересмотрела планы выпуска электромобилей. Объявлено, что к 2025 году автопроизводитель представит 16 электрических моделей, которые будут продаваться ежегодным тиражом 560 тысяч экземпляров. Это в 17 раз больше, чем нынешний объём продаж двух моделей – хэтчбека Ioniq Electric и кроссовера Kona Electric.
Внедорожник Ariel Nomad стал экспериментальным электрокаром
Американский производитель автомобильных комплектующих BorgWarner создал электрический прототип на базе британского внедорожника Ariel Nomad. Вместо 238-сильного 2,4-литрового атмосферника Honda инженеры установили на задней оси два электромотора суммарной мощностью 272 л.с., которые питает аккумулятор на 30 кВт·ч. Экспериментальный автомобиль создан для тестирования и проверки новых технологий тяговой батареи. Разработчики объяснили, что взяли за основу внедорожник с открытыми колёсами вместо заурядного хэтчбека из-за простоты установки новых деталей в открытый кузов и просто потому, что это гораздо веселее.
Посмотрите на ускорение 1150-сильного VW Golf
В Германии серьёзно доработали Volkswagen Golf R32 четвёртого поколения, увеличив мощность 3,2-литрового VR6 с 241 до 1150 л.с. за счёт установки гигантской турбины и других улучшений. Теперь хэтчбек ускоряется как ракета и легко набирает