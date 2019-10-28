Гоночный Lamborghini Urus, 16 электромобилей Hyundai и другие новости за ночь

Компания Lamborghini рассказала подробности о гоночной версии кроссовера Urus с приставкой ST-X. Автомобиль не изменился по сравнению с концептом, показанным год назад. Отличия от стандартного Уруса заключаются в установке карбонового капота с большими воздухоотводами, антикрыла на двери багажника, каркаса безопасности, системы пожаротушения и топливного бака стандарта FIA FT3. Максимальное облегчение позволило снизить снаряжённую массу на 25 процентов, и теперь кроссовер весит 1650 килограммов.

Бензиновый двигатель 4.0 V8 мощностью 650 л.с. (850 Н·м) и восьмиступенчатый «автомат» остались без изменений. Первая гонка монокубка Lamborghini Urus ST-X пройдёт в рамках финала чемпионата Super Trofeo в Италии, который состоится в конце октября 2020 года. Позже гонки на кроссоверах будут проходить в Европе и на Ближнем Востоке – как на асфальте, так и на песке или гравии. Любой клиент, купивший Urus ST-X, получит техническую поддержку от Lamborghini.