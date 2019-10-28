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Гоночный Lamborghini Urus, 16 электромобилей Hyundai и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Компания Lamborghini рассказала подробности о гоночной версии кроссовера Urus с приставкой ST-X. Автомобиль не изменился по сравнению с концептом, показанным год назад. Отличия от стандартного Уруса заключаются в установке карбонового капота с большими воздухоотводами, антикрыла на двери багажника, каркаса безопасности, системы пожаротушения и топливного бака стандарта FIA FT3. Максимальное облегчение позволило снизить снаряжённую массу на 25 процентов, и теперь кроссовер весит 1650 килограммов.

Бензиновый двигатель 4.0 V8 мощностью 650 л.с. (850 Н·м) и восьмиступенчатый «автомат» остались без изменений. Первая гонка монокубка Lamborghini Urus ST-X пройдёт в рамках финала чемпионата Super Trofeo в Италии, который состоится в конце октября 2020 года. Позже гонки на кроссоверах будут проходить в Европе и на Ближнем Востоке – как на асфальте, так и на песке или гравии. Любой клиент, купивший Urus ST-X, получит техническую поддержку от Lamborghini.

Будете следить за гонками на Lamborghini Urus?

Lamborghini готовит трековый гиперкар

It will be produced in a limited edition, with aerodynamic and mechanical specifications designed to bring out the best of the iconic 6.5-litre naturally aspirated V12 engine that delivers 830hp. The event previews a number of particularities of the car, including the large rear wing, the airscoop on the roof, and the racing front hood with dual air intakes. Discover more on squadracorse.lamborghini.com

Также в Lamborghini опубликовали тизер нового гоночного гиперкара, разработка которого ведётся совместно с заводской спортивной командой Squadra Corse. Модель построена на базе серийного купе Aventador SVJ и оснащена его атмосферным 6.5 V12, форсированным с 770 до 830 лошадиных сил. Гоночный гиперкар получит уникальный аэродинамический обвес и шестиступенчатую секвентальную коробку передач, но доступ на обычные дороги ему будет запрещён.

Фирма Hyundai решила продавать больше электромобилей

Hyundai Kona Electric

Компания Hyundai пересмотрела планы выпуска электромобилей. Объявлено, что к 2025 году автопроизводитель представит 16 электрических моделей, которые будут продаваться ежегодным тиражом 560 тысяч экземпляров. Это в 17 раз больше, чем нынешний объём продаж двух моделей – хэтчбека Ioniq Electric и кроссовера Kona Electric.

Внедорожник Ariel Nomad стал экспериментальным электрокаром

Американский производитель автомобильных комплектующих BorgWarner создал электрический прототип на базе британского внедорожника Ariel Nomad. Вместо 238-сильного 2,4-литрового атмосферника Honda инженеры установили на задней оси два электромотора суммарной мощностью 272 л.с., которые питает аккумулятор на 30 кВт·ч. Экспериментальный автомобиль создан для тестирования и проверки новых технологий тяговой батареи. Разработчики объяснили, что взяли за основу внедорожник с открытыми колёсами вместо заурядного хэтчбека из-за простоты установки новых деталей в открытый кузов и просто потому, что это гораздо веселее.

Посмотрите на ускорение 1150-сильного VW Golf

В Германии серьёзно доработали Volkswagen Golf R32 четвёртого поколения, увеличив мощность 3,2-литрового VR6 с 241 до 1150 л.с. за счёт установки гигантской турбины и других улучшений. Теперь хэтчбек ускоряется как ракета и легко набирает 300 км/ч.

Don Octane R32 Turbo in Action! Extreme fast VW Golf 4 R32 Turbo 4motion Tuning by Don Octane / Kevin Buczoir. Hello and welcome to the Car Acceleration TV channel. The R32 Turbo engine has more than 1000 HP and more than 1200 nm- Test drive with tuned VW Golf 4 awd equipped with R32 forged engine and Garrett - Advancing Motion GTX4202R turbo charging. He has an amazing sound and is incredibly fast. Enjoy VW Golf R32 Turbo sound with fast drag race acceleration filmed during TTT Turboscheune Test & Tune L8 Night Lausitzring 19/10/2019. ► SUBSCRIBE http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=caracceleration ► FACEBOOK https://www.facebook.com/pages/Car-Acceleration-TV/580018375349160?fref=ts ► INSTAGRAM https://www.instagram.com/car_acceleration_tv RELATED Golf Turbo VIDEOS: VW Golf MK3 VR6 Turbo Acceleration 0-290 Sound ►►► https://youtu.be/ICP1kXOzmps VW Golf MK 2 VR6 Turbo 900 HP Brutal Acceleration 0-100 / 0-250 ►►► https://youtu.be/L-IlY7QSvEs 1150HP VW Golf 4 R32 Turbo Don Octane Acceleration Sound ►►► https://youtu.be/PVTZtl8mT-4 If you like this video, please visit my youtube car channel for best VW Turbo, Biturbo and Twinturbo sounds, drive & grip, acceleration 0-60 0-100 and top speed videos, other VW review videos e.c. VW Golf Boba Motoring 16v vampire bi-turbo with 1000 hp and so on.
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