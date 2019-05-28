Предзаказы на Супру в России, загадочная новинка Теслы и другие новости за ночь

3 июня в России Toyota начнёт приём заказов на новое поколение купе Supra. Продажами модели займутся 13 дилеров, также запустят онлайн-бронирование на российском сайте компании. Чтобы зарезервировать машину, клиенту необходимо внести предоплату в размере 150 тысяч или 300 тысяч рублей и в течение 7 дней обратиться в дилерский центр для заключения договора.

В 2019 году к нам на продажу привезут только 22 экземпляра двухдверки. Все они будут оснащены трёхлитровой рядной «турбошестёркой» мощностью 340 л.с., восьмиступенчатым «автоматом», активным дифференциалом и адаптивной подвеской.