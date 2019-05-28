Нелегальные мигранты пытались попасть в Испанию в бардачке автомобиля

Предзаказы на Супру в России, загадочная новинка Теслы и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

3 июня в России Toyota начнёт приём заказов на новое поколение купе Supra. Продажами модели займутся 13 дилеров, также запустят онлайн-бронирование на российском сайте компании. Чтобы зарезервировать машину, клиенту необходимо внести предоплату в размере 150 тысяч или 300 тысяч рублей и в течение 7 дней обратиться в дилерский центр для заключения договора.

В 2019 году к нам на продажу привезут только 22 экземпляра двухдверки. Все они будут оснащены трёхлитровой рядной «турбошестёркой» мощностью 340 л.с., восьмиступенчатым «автоматом», активным дифференциалом и адаптивной подвеской.

Tesla заинтриговала новой премьерой

Tesla опубликовала в китайской соцсети Weibo загадочный тизер. На нём можно увидеть размытое изображение с неясными контурами и дату – 31 мая 2019 года. Возможно, Тесла представит специальную версию седана Model 3 для рынка Поднебесной или состоится открытие первого китайского завода компании.

Источник: Electrek (англ.)

Что подготовила Tesla?

Гибридный суперкар Ferrari покажут завтра

Компания Ferrari опубликовала первый тизер новой модели. Ожидается, что она получит гибридную силовую установку мощностью около 1000 л.с. и полноприводную трансмиссию. Новинку раскроют уже завтра, 29 мая.

Источник: Ferrari

Bentley готовит водородный концепт

Последний концепт Bentley  – EXP 12 Speed 6e 2017 года

В честь столетия марки Bentley покажет концепт-кар, оснащённый силовой установкой на топливных элементах. По словам представителей компании, работа над прототипом шла на протяжении последних двух лет. Премьера концепт-кара Bentley состоится 10 июля.

Источник: Autocar (англ.)

Кен Блок повеселился на гусеничном монстре

Лучший способ охладиться жарким майским днём – посмотреть, как Кен Блок летает по снежным склонам на 218-сильном багги Can-Am Maverick X3 XRS turbo с гусеницами вместо колёс.

The time has come for the HHIC himself to push the new Can-Am Maverick X3 XRS Turbo with the Apache Tracks kit to the limit. So, of course he phones up some friends and proceeds to take over the Woodward Peace Park snowboard park at Boreal Mountain Resort and shreds it with X Games Gold medalist/Olympic athlete snowboarder Danny Davis. Good times ensue AND nobody gets hurt?! Check out the Apache Tracks kit for Can-Am Maverick’s here: https://can-am.brp.com/content/canam-offroad/en_US/shop/accessories-more-ways-to-shop-ssv/new_arrivals/apache-backcountry-track-system-for-maverick-trail-maverick-spor.html Learn more about the Danny Davis designed Woodward Peace Park: https://www.campwoodward.com/facilities/peace-park/overview And learn more about Boreal Mountain here: https://www.rideboreal.com/ Subscribe to my channel for more: https://www.youtube.com/channel/UCpCJ0y-_y03qPlG4zrYAAvQ?sub_confirmation=1 Follow me on Instagram: @kblock43 Follow on Facebook: facebook.com/kenblockracing Rad gear that The Hoonigans make for me: https://www.hoonigan.com/collections/ken-block
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