Предзаказы на Супру в России, загадочная новинка Теслы и другие новости за ночь
Николай Андреев
3 июня в России Toyota начнёт приём заказов на новое поколение купе Supra. Продажами модели займутся 13 дилеров, также запустят онлайн-бронирование на российском сайте компании. Чтобы зарезервировать машину, клиенту необходимо внести предоплату в размере 150 тысяч или 300 тысяч рублей и в течение 7 дней обратиться в дилерский центр для заключения договора.
В 2019 году к нам на продажу привезут только 22 экземпляра двухдверки. Все они будут оснащены трёхлитровой рядной «турбошестёркой» мощностью 340 л.с., восьмиступенчатым «автоматом», активным дифференциалом и адаптивной подвеской.
Tesla заинтриговала новой премьерой
Tesla опубликовала в китайской соцсети Weibo загадочный тизер. На нём можно увидеть размытое изображение с неясными контурами и дату – 31 мая 2019 года. Возможно, Тесла представит специальную версию седана Model 3 для рынка Поднебесной или состоится открытие первого китайского завода компании.
Источник: Electrek (англ.)
Что подготовила Tesla?
Гибридный суперкар Ferrari покажут завтра
Компания Ferrari опубликовала первый тизер новой модели. Ожидается, что она получит гибридную силовую установку мощностью около 1000 л.с. и полноприводную трансмиссию. Новинку раскроют уже завтра, 29 мая.
Источник: Ferrari
Bentley готовит водородный концепт
В честь столетия марки Bentley покажет концепт-кар, оснащённый силовой установкой на топливных элементах. По словам представителей компании, работа над прототипом шла на протяжении последних двух лет. Премьера концепт-кара Bentley состоится 10 июля.
Источник: Autocar (англ.)
Кен Блок повеселился на гусеничном монстре
Лучший способ охладиться жарким майским днём – посмотреть, как Кен Блок летает по снежным склонам на 218-сильном багги Can-Am Maverick X3 XRS turbo с гусеницами вместо колёс.