Chevrolet Niva с планшетом, новые правила выдачи госномеров и другие новости за ночь
Николай Андреев
Внедорожник Chevrolet Niva получит новую комплектацию GLС Multimedia с мультимедийной системой, оснащённой навигацией и большим экраном, странно интегрированным в обычную переднюю панель внедорожника. На этот дисплей будет также выводиться изображение с камеры заднего вида. По информации «Российской Газеты», премьера обновлённого внедорожника состоится 29 марта. Известно, что стоимость Chevrolet Niva в топовой версии GLС Multimedia составит 810 000 рублей.
Источник: Drom.ru
ГИБДД продолжит выдавать автомобильные номера
Изготовление государственных номеров не получится полностью переложить на частные компании, поэтому в некоторых регионах ГИБДД продолжит выдавать номерные знаки самостоятельно. Закон, в рамках которого ГИБДД станет только назначать сочетание букв и цифр, а сами номерные знаки можно будет получать в любой из специализированных фирм, вступает в силу 4 августа 2019 года. Однако Комитет Госдумы по транспорту внезапно выяснил, что в России только в 11 регионах достаточное количество частных компаний, способных изготавливать номера.
Поэтому если автовладелец ставит на учёт автомобиль в субъекте по месту прописки, он сможет получить номера в ГИБДД или в частной фирме, на выбор. При попытке получить номера в другом регионе обращаться придётся только к частникам.
Источник: Коммерсантъ
Кабриолет Aurus рассекретят на Параде Победы
Семейство люксовых отечественных автомобилей Aurus ждёт пополнение: на завершающей стадии испытаний находится кабриолет, созданный на базе седана Aurus Senat. От закрытой версии он отличается складным мягким верхом и регулируемым поручнем в центре салона для езды стоя. Такой кабриолет будет участвовать в военных парадах, а впервые его покажут уже в этом году.
Источник: Российская Газета
Seat займётся разработкой бюджетных электромобилей
Материнский концерн Volkswagen назначил испанскую фирму Seat ответственной за создание уменьшенной версии электрической платформы MEB для автомобилей стоимостью не более 20 тысяч евро. Над решением поставленной задачи уже трудятся 300 инженеров, а когда бюджетное шасси будет готово, его начнут использовать и другие бренды, входящие в состав немецкого концерна.
Источник: Autocar (англ.)
Посмотрите на дрифт 811-сильной новой Супры
Профессиональный дрифтер Дайго Сайто провёл первые тесты своего нового гоночного оружия – купе Toyota Supra, с мотором 2JZ-GTE от предыдущего поколения Супры, выпускавшейся с 1993 года. «Турбошестёрке» увеличили объём с 3,0 до 3,4 литра, установили большую турбину, и теперь легендарный двигатель выдаёт почти в три раза больше мощности, чем в базовом варианте.