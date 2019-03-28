Chevrolet Niva с планшетом, новые правила выдачи госномеров и другие новости за ночь

ГИБДД продолжит выдавать автомобильные номера

Изготовление государственных номеров не получится полностью переложить на частные компании, поэтому в некоторых регионах ГИБДД продолжит выдавать номерные знаки самостоятельно. Закон, в рамках которого ГИБДД станет только назначать сочетание букв и цифр, а сами номерные знаки можно будет получать в любой из специализированных фирм, вступает в силу 4 августа 2019 года. Однако Комитет Госдумы по транспорту внезапно выяснил, что в России только в 11 регионах достаточное количество частных компаний, способных изготавливать номера.

Поэтому если автовладелец ставит на учёт автомобиль в субъекте по месту прописки, он сможет получить номера в ГИБДД или в частной фирме, на выбор. При попытке получить номера в другом регионе обращаться придётся только к частникам.