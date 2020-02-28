«Чёрные ящики» для российских беспилотников, революционные батареи Tesla и другие новости за ночь
Николай Андреев
В Госдуму внесён законопроект, предполагающий обязательное оснащение беспилотников «чёрными ящиками». Они должны будут собирать и запоминать все данные об окружающей обстановке, действиях водителя или удалённого оператора, а также хранить полученную при аварии информацию.
Помимо «чёрных ящиков», законопроект требует устанавливать защитные комплексы от взлома и угона. Все устройства необходимо ставить на машины с автопилотом четвёртого (движение без участия водителя в большинстве ситуаций) и максимального пятого уровня.
Источник: Ведомости
Tesla работает над революционным аккумулятором
Компания Tesla занимается разработкой тяговой батареи нового поколения, которая станет гораздо дешевле нынешних в массовом производстве. Цель проекта, именуемого Roadrunner, — создание аккумулятора, 1 кВт∙ч которого будет стоить 100 долларов. Это позволит сравнять себестоимость электромобилей и обычных машин с ДВС. По последним данным, первые прототипы новых батарей создадут в апреле.
Источник: Electrek (англ.)
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Toyota зарегистрировала название для «заряженного» Hilux
Компания Toyota зарегистрировала в Австралии торговую марку GR Hilux. Аналогичные аббревиатуры присваивают самым мощным версиям моделей марки, подготовленным спортивным подразделением Gazoo Racing. Пока для пикапа Hilux на некоторых рынках предлагается модификация GR Sport с агрессивным обвесом, усиленной подвеской, но со стандартным 177-сильным турбодизелем. Когда появится «заряженный» Toyota GR Hilux, неизвестно.
Источник: Cars Guide (англ.)
Toyota Hilux нужна мощная версия?
Посмотрите, как ездит уникальный электромобиль Sony
Компания Sony показала, как ездит электромобиль Vision-S по дорогам австрийского города Грац. Именно там его построила фирма Magna Steyr, занимающаяся производством автомобилей по лицензии. На Sony