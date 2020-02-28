Американец сфотографировал 400 полицейских машин, припаркованных неправильно

«Чёрные ящики» для российских беспилотников, революционные батареи Tesla и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

В Госдуму внесён законопроект, предпо­лагающий обяза­тельное оснаще­ние беспилот­ников «чёрными ящиками». Они должны будут собирать и запоми­нать все данные об окружа­ющей обстановке, действиях водителя или удалён­ного оператора, а также хранить получен­ную при аварии информацию.

Помимо «чёрных ящиков», законопроект требует устанав­ливать защитные комп­лексы от взлома и угона. Все устрой­ства необхо­димо ставить на машины с авто­пилотом четвёртого (движение без участия води­теля в большин­стве ситуаций) и макси­мального пятого уровня.

Источник: Ведомости

Tesla работает над революционным аккумулятором

Литий-ионная ячейка Panasonic 18650 от Tesla Model S

Компания Tesla занимается разработкой тяговой батареи нового поко­ления, которая станет гораздо дешевле нынеш­них в массовом произ­водстве. Цель проекта, имену­емого Roadrunner, — создание аккуму­лятора, 1 кВт∙ч которого будет стоить 100 долларов. Это позволит сравнять себе­стоимость электро­мобилей и обычных машин с ДВС. По последним данным, первые прото­типы новых батарей создадут в апреле.

Источник: Electrek (англ.)

Обновлённый Mercedes-Benz E-класса показал свои фары

Компания Mercedes-Benz опубликовала очередной тизер рестайлин­гового семейства E-класса, на котором виден новый рисунок свето­диодных фар. Также благо­даря изобра­жению стало ясно, что у модели сохранится вариант с традици­онной решёткой радиатора и лого­типом на капоте — на всех преды­дущих фото­графиях были показаны E-классы с эмблемой, встроен­ной в решётку. Премьера обнов­лённого семей­ства состоится на Женев­ском автосалоне в марте.

Toyota зарегистрировала название для «заряженного» Hilux

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Компания Toyota зарегистрировала в Австралии торговую марку GR Hilux. Анало­гичные аббре­виатуры при­сваивают самым мощным версиям моделей марки, подготов­ленным спортивным подраз­деле­нием Gazoo Racing. Пока для пикапа Hilux на некоторых рынках пред­лагается моди­фи­кация GR Sport с агрес­сивным обвесом, усилен­ной подвеской, но со стан­дартным 177-силь­ным турбо­дизелем. Когда появится «заряженный» Toyota GR Hilux, неизвестно.

Источник: Cars Guide (англ.)

Toyota Hilux нужна мощная версия?

Посмотрите, как ездит уникальный электромобиль Sony

Компания Sony показала, как ездит электромобиль Vision-S по дорогам австрий­ского города Грац. Именно там его построила фирма Magna Steyr, занима­ющаяся произ­вод­ством автомо­билей по лицензии. На Sony Vision-S станут испыты­вать различные электрон­ные системы, а серийной версии у прото­типа не будет никогда: Sony не плани­рует становиться автопроиз­во­ди­телем.

Japanese below: After CES 2020, “VISION-S Prototype” was transported from Las Vegas to the development center in Graz, Austria, where joint development efforts are under way together with partner companies such as Magna Steyr to prepare the prototype for test drives on public roads during FY2020. See more about Sony’s "VISION-S". https://www.sony.net/SonyInfo/vision-s/ CES2020での展示を終え、ラスベガスからオーストリアのグラーツに位置する開発拠点へ「VISION-S Prototype」試作車両を輸送し、 2020年度中の公道走行実験を目指した取り組みが、Magna Steyr社をはじめとしたパートナー各社と共に進められています。 「VISION-S」について https://www.sony.co.jp/SonyInfo/vision-s/
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