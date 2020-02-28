«Чёрные ящики» для российских беспилотников, революционные батареи Tesla и другие новости за ночь

В Госдуму внесён законопроект, предпо­лагающий обяза­тельное оснаще­ние беспилот­ников «чёрными ящиками». Они должны будут собирать и запоми­нать все данные об окружа­ющей обстановке, действиях водителя или удалён­ного оператора, а также хранить получен­ную при аварии информацию.

Помимо «чёрных ящиков», законопроект требует устанав­ливать защитные комп­лексы от взлома и угона. Все устрой­ства необхо­димо ставить на машины с авто­пилотом четвёртого (движение без участия води­теля в большин­стве ситуаций) и макси­мального пятого уровня.