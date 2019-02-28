Мерседесы российской сборки, очень лёгкий британский спорткар и другие новости за ночь

Фирма Ginetta, которая производит гоночные автомобили для различных мировых чемпионатов и гоночных серий, представила дорожную модель. Машина весит 1150 килограммов, что минимум на 150 килограммов легче аналогичных моделей Ferrari и Lamborghini. Суперкар получил карбоновый монокок с интегрированным сиденьями, атмосферный 6.0 V8 собственной разработки мощностью более 600 л.с. и шестиступенчатую «секвенталку», расположенную сзади и собранную в едином блоке с задним дифференциалом.

Аэродинамика дорожной Ginetta оказалась важнее внешности – на скорости 160 км/ч на машину действует прижимная сила в 376 килограммов (для сравнения, 916-сильный McLaren P1 на такой скорости к дороге прижимают всего 200 килограммов). Ginetta планирует выпускать по 30-50 дорожных автомобилей в год. В 2020 году сделают только 20 экземпляров, 14 из которых уже проданы. Цена – «менее 400 тысяч фунтов стерлингов».