Обновлённый седан Hyundai Elantra для России: официальные подробности, но пока без цен

Мерседесы российской сборки, очень лёгкий британский спорткар и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Mercedes-Benz Е-класса

Российское представительство Mercedes-Benz получило сертификационные документы на седан, универсал, купе и кабриолет Е-класса – они разрешают продавать автомобили, собранные в России. Пока из представленного списка на заводе в Московской области будут собираться только седаны: их производство начнётся в апреле 2019 года. Позднее на предприятии наладят выпуск внедорожников GLC, GLE и GLS. Мощность завода – 20-30 тысяч машин в год.

Источник: Российская Газета

Британский спорткар Ginetta оказался легче и эффективнее конкурентов

Ginetta
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Ginetta

Фирма Ginetta, которая производит гоночные автомобили для различных мировых чемпионатов и гоночных серий, представила дорожную модель. Машина весит 1150 килограммов, что минимум на 150 килограммов легче аналогичных моделей Ferrari и Lamborghini. Суперкар получил карбоновый монокок с интегрированным сиденьями, атмосферный 6.0 V8 собственной разработки мощностью более 600 л.с. и шестиступенчатую «секвенталку», расположенную сзади и собранную в едином блоке с задним дифференциалом.

Аэродинамика дорожной Ginetta оказалась важнее внешности – на скорости 160 км/ч на машину действует прижимная сила в 376 килограммов (для сравнения, 916-сильный McLaren P1 на такой скорости к дороге прижимают всего 200 килограммов). Ginetta планирует выпускать по 30-50 дорожных автомобилей в год. В 2020 году сделают только 20 экземпляров, 14 из которых уже проданы. Цена – «менее 400 тысяч фунтов стерлингов».

Источник: Autocar (англ.)

Двухдверные Mercedes-Benz S-класса не получат преемников

Купе и кабриолет Mercedes-Benz S-класса

Седан Mercedes-Benz S-класса нового поколения вовсю тестируют перед премьерой, которая пройдёт в 2020 году, но версии купе и кабриолет у модели, скорее всего, не появятся. Нынешние двухдверки будут производиться ещё несколько лет. Ожидается, что вместо них покупателям предложат новые купе-кабриолеты Mercedes-Benz SL и семейство спорткаров AMG GT.

Источник: Automobile Magazine (англ.)

Электрический гиперкар Pininfarina оснастят уникальными шинами

Продолжительная тизерная кампания, посвящённая 1926-сильному электромобилю Battista, подходит к концу: фирма Automobili Pininfarina покажет новинку в Женеве в начале марта. А пока опубликована фотография 21-дюймового колеса «самого мощного и быстрого итальянского автомобиля в истории»,для которого компания Pirelli разработала эксклюзивные покрышки серии P Zero.

Источник: Motor1 (англ.)

Очень быстрый Audi TT RS задал жару другим Audi

В Голландии владелец купе Audi TT RS модернизировал автомобиль и теперь он выдаёт более 500 лошадиных сил. А благодаря малому весу TT RS может на равных соперничать с 600-сильными Audi RS6 и даже среднемоторным R8.

During Spring Event I filmed this new Audi TT-RS 8S tuned by Crooke Tuning. They have managed to tune up the engine to 500+ horsepower and it's fitted with a decat exhaust system.. As you can see, it's very FAST! Enjoy the video. Liked the video? Click the 'like' button, comment, and subscribe! Follow me: Subscribe: http://www.YouTube.com/GUMBAL FACEBOOK: http://www.fb.com/GUMBALTV INSTAGRAM: http://www.instagram.com/GUMBALTV TWITTER: http://Twitter.com/GUMBALTV http://www.gumbal.tv #audittrs #audirs6 #dragrace
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