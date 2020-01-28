Маленький кроссовер Nissan, новый VW Caddy и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Nissan показала первый тизер компактного кроссовера. Он разработан в Японии при участии специалистов индийского подразделения марки. Премьера модели состоится на выставке Auto Expo в Нью-Дели в феврале, а позже в Индии начнётся её выпуск. Кроссовер, у которого пока нет названия, будут поставлять и в другие страны, но какие именно — пока неизвестно.
Новый VW Caddy представят в конце зимы
Коммерческое подразделение Volkswagen опубликовало тизеры грузовой и пассажирской версии Caddy нового поколения и объявило, что премьера модели состоится до конца февраля, а европейские продажи стартуют в 2020 году.
Со сменой генерации модель полностью изменится («не останется ни одного старого болта») и сохранит два варианта колёсной базы. Новинка увеличится в размерах, получит множество систем активной безопасности и функцию удалённого контроля за работой автомобиля через компьютер или смартфон.
Как вам внешность нового VW Caddy?
Новый Range Rover Sport впервые замечен на тестах
Возле исследовательского центра Jaguar Land Rover фотошпионам впервые удалось застать Range Rover Sport третьего поколения. Он сохранит пропорции нынешнего внедорожника, но при этом получит новую модульную платформу MLA (Modular Longitudinal Architecture). Она позволит создавать как гибридные модификации, так и полностью электрические. О дате премьеры нового Range Rover Sport информации пока нет.
Источник: Autoblog (англ.)
GM инвестировал 2,2 миллиарда долларов в производство электромобилей
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Купе Toyota сравнили на гоночном треке с кроссовером BMW X7
Канал The Fast Lane Car провёл испытания очень разных автомобилей на гоночном треке в американском штате Колорадо. Против большого 530-сильного BMW X7 M50i с полным приводом выставили гораздо более лёгкие заднеприводные купе — 200-сильную двухдверку Toyota GT86 и 340-сильную Toyota Supra. В результате купе GT86 проехало двухкилометровый круг за 1:16.19, X7 M50i — за 1:11.07, а Supra оказалась самой быстрой — 1:08.37.