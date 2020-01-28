На продажу выставили коллекцию суперкаров гонщика-мошенника

Маленький кроссовер Nissan, новый VW Caddy и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Компания Nissan показала первый тизер компактного кроссовера. Он раз­работан в Японии при участии специа­листов индийского подраз­деления марки. Премьера модели состоится на выставке Auto Expo в Нью-Дели в феврале, а позже в Индии начнётся её выпуск. Кроссовер, у которого пока нет назва­ния, будут постав­лять и в другие страны, но какие именно — пока неизвестно.

Новый VW Caddy представят в конце зимы

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Коммерческое подразделение Volkswagen опублико­вало тизеры грузовой и пассажир­ской версии Caddy нового поко­ления и объявило, что премьера модели состоится до конца февраля, а евро­пейские продажи стартуют в 2020 году.

Со сменой генерации модель полностью изменится («не останется ни одного старого болта») и сохранит два варианта колёсной базы. Новинка увели­чится в размерах, получит множество систем активной безопас­ности и функцию удалённого контроля за работой автомо­биля через компьютер или смартфон.

Как вам внешность нового VW Caddy?

Новый Range Rover Sport впервые замечен на тестах

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Возле исследовательского центра Jaguar Land Rover фото­шпионам впервые удалось застать Range Rover Sport третьего поко­ления. Он сохранит пропорции нынешнего внедорож­ника, но при этом получит новую модульную платформу MLA (Modular Longitudinal Architecture). Она позволит создавать как гибридные моди­фикации, так и полностью электри­ческие. О дате премьеры нового Range Rover Sport информации пока нет.

Источник: Autoblog (англ.)

GM инвестировал 2,2 миллиарда долларов в производство электромобилей

Концерн General Motors объявил, что начнёт производ­ство полностью электриче­ского пикапа в конце 2021 года на заводе D-HAM (Detroit-Hamtramck) в Детройте. В модерни­зацию предприятия вложат 2,2 миллиарда долларов. В 2022 году начнётся серийное производ­ство беспилотных шаттлов Cruise Origin и других электро­мобилей. По слухам, электри­ческий пикап станет первой моделью возрож­дённого бренда Hummer.

Купе Toyota сравнили на гоночном треке с кроссовером BMW X7

Канал The Fast Lane Car провёл испытания очень разных авто­мобилей на гоночном треке в амери­канском штате Колорадо. Против большого 530-сильного BMW X7 M50i с полным приводом выставили гораздо более лёгкие задне­приводные купе — 200-сильную двух­дверку Toyota GT86 и 340-сильную Toyota Supra. В резуль­тате купе GT86 проехало двух­кило­метро­вый круг за 1:16.19, X7 M50i — за 1:11.07, а Supra оказалась самой быстрой — 1:08.37.

Find out more about Pikes Peak International Raceway here: https://ppir.com/ ( http://www.TFLcar.com ) On this episode we pit the New Toyota Supra Against the BMW X7 and Toyota 86 to find out if a 3 row SUV can really compete with the best Toyota has to offer! ( http://www.patreon.com/tflcar ) Please visit to support TFLcar & TFLtruck. Check us out on: Facebook: ( https://www.facebook.com/tflcar ) Twitter: ( https://www.twitter.com/tflcar ) and now even Truck Videos on YouTube at: The Fast Lane Truck ( http://www.youtube.com/user/tflcar ) and classic cars as well at: TFLClassics ( http://www.youtube.com/user/ClassicsUnleashed ) #ToyotaSupra #Toyota86 #BMWX7
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