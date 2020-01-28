Маленький кроссовер Nissan, новый VW Caddy и другие новости за ночь

Коммерческое подразделение Volkswagen опублико­вало тизеры грузовой и пассажир­ской версии Caddy нового поко­ления и объявило, что премьера модели состоится до конца февраля, а евро­пейские продажи стартуют в 2020 году.

Со сменой генерации модель полностью изменится («не останется ни одного старого болта») и сохранит два варианта колёсной базы. Новинка увели­чится в размерах, получит множество систем активной безопас­ности и функцию удалённого контроля за работой автомо­биля через компьютер или смартфон.