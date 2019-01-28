Tesla научится пугать угонщиков Бахом и другие новости за ночь

Глава Lamborghini Стефано Доменикали заявил, что компания ограничит ежегодный объем выпуска до 8000 машин. Половина уйдёт на кроссовер Urus, а оставшаяся часть будет распределена между суперкарами Huracan и Aventador в пропорции 2:1. На такой шаг фирма пойдет ради сохранения эксклюзивности своих автомобилей. При этом даже в рекордный для себя год – 2018-й – Lamborghini продала 5750 машин.