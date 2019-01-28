Мальчик попросил производителей прислать ему шильдики от машин. И получил полсотни посылок

Tesla научится пугать угонщиков Бахом и другие новости за ночь

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Though the composition is public domain, the performance belongs to the record label that recorded the following performer (see YouTube's attributes in the full description): Hannes Kästner Album: Bach, J.S.: Organ Music - Preludes and Fugues - Toccata and Fugue in D Minor - Chorales Preludes. This album was released in 1988 and it's also available on ITunes : https://itunes.apple.com/ca/album/bach-j-s-organ-music-preludes-fugues-toccata-fugue/id389168578

Глава Tesla Илон Маск рассказал в своём твиттере, что автомобили компании со встроенным автопилотом получат новую систему безопасности – Sentry Mode. При попытке угона или ограбления машина включит «Токкату и фугу ре минор» Иоганна Себастьяна Баха. Владельцы машин смогут выбрать мелодию для отпугивания преступников самостоятельно: либо классическую версию, либо в металл-обработке.

Источник: Илон Маск (англ.)

Lexus создаст заряженный кроссовер

Вице-президент по планированию Lexus Купер Эриксен рассказал, что в компании активно обсуждают возможность создания F-модификации кроссовера или внедорожника. Не исключено, что «горячим» станет компактный вседорожник UX. Эту версию модели, скорее всего, укомплектуют гибридным силовым агрегатом. 

Источник: Motor1 (англ.)

Chevrolet Corvette получил четыре драйверские спецверсии

Во время гонки «24 часа Дейтоны», которая прошла в минувшие выходные, Chevrolet представил коллекцию Corvette Drivers Series – специальную серию купе, разработанную совместно с заводской командой Corvette Racing и посвященную её пилотам: Томми Милнеру, Оливеру Гэвину, Яну Магнуссену и Антонио Гарсиа. Специальные «Корветы» построили на базе модификации Grand Sport с 6,2-литровым V8 мощностью 466 л.с. (630 Н·м).

Chevrolet Corvette Drivers Series Editions
Corvette Grand Sport Tommy Milner Edition получил синий кузов с серебристыми полосами и черный салон (замшевый или кожаный на выбор) с красными ремнями безопасности.
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Chevrolet Corvette Drivers Series Editions

Каждое из четырех купе имеет уникальное графическое оформление, но на всех машинах стоят одинаковые чёрно-красные колёса с красными тормозными суппортами. Особые версии будут немного дороже своих доноров: на 5-6 тысяч долларов в зависимости от оснащения.

Источник: Autoblog (англ.)

Lamborghini ограничит объем выпуска 8000 машин в год

Глава Lamborghini Стефано Доменикали заявил, что компания ограничит ежегодный объем выпуска до 8000 машин. Половина уйдёт на кроссовер Urus, а оставшаяся часть будет распределена между суперкарами Huracan и Aventador в пропорции 2:1. На такой шаг фирма пойдет ради сохранения эксклюзивности своих автомобилей. При этом даже в рекордный для себя год – 2018-й – Lamborghini продала 5750 машин.

Источник: Сaradvice (англ.)

Вот почему не надо торопиться, если ездишь на Tesla Model X

Двери «крылья сокола» – это удобно, но не очень безопасно. Вот еще одно подтверждение этого тезиса. 

Tesla model x door accident
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