Tesla научится пугать угонщиков Бахом и другие новости за ночь
Глава Tesla Илон Маск рассказал в своём твиттере, что автомобили компании со встроенным автопилотом получат новую систему безопасности – Sentry Mode. При попытке угона или ограбления машина включит «Токкату и фугу ре минор» Иоганна Себастьяна Баха. Владельцы машин смогут выбрать мелодию для отпугивания преступников самостоятельно: либо классическую версию, либо в металл-обработке.
Источник: Илон Маск (англ.)
Lexus создаст заряженный кроссовер
Вице-президент по планированию Lexus Купер Эриксен рассказал, что в компании активно обсуждают возможность создания F-модификации кроссовера или внедорожника. Не исключено, что «горячим» станет компактный вседорожник UX. Эту версию модели, скорее всего, укомплектуют гибридным силовым агрегатом.
Источник: Motor1 (англ.)
Chevrolet Corvette получил четыре драйверские спецверсии
Во время гонки «24 часа Дейтоны», которая прошла в минувшие выходные, Chevrolet представил коллекцию Corvette Drivers Series – специальную серию купе, разработанную совместно с заводской командой Corvette Racing и посвященную её пилотам: Томми Милнеру, Оливеру Гэвину, Яну Магнуссену и Антонио Гарсиа. Специальные «Корветы» построили на базе модификации Grand Sport с 6,2-литровым V8 мощностью 466 л.с. (630 Н·м).
Каждое из четырех купе имеет уникальное графическое оформление, но на всех машинах стоят одинаковые чёрно-красные колёса с красными тормозными суппортами. Особые версии будут немного дороже своих доноров: на 5-6 тысяч долларов в зависимости от оснащения.
Источник: Autoblog (англ.)
Lamborghini ограничит объем выпуска 8000 машин в год
Глава Lamborghini Стефано Доменикали заявил, что компания ограничит ежегодный объем выпуска до 8000 машин. Половина уйдёт на кроссовер Urus, а оставшаяся часть будет распределена между суперкарами Huracan и Aventador в пропорции 2:1. На такой шаг фирма пойдет ради сохранения эксклюзивности своих автомобилей. При этом даже в рекордный для себя год – 2018-й – Lamborghini продала 5750 машин.
Источник: Сaradvice (англ.)
Вот почему не надо торопиться, если ездишь на Tesla Model X
Двери «крылья сокола» – это удобно, но не очень безопасно. Вот еще одно подтверждение этого тезиса.