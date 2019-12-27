Электрокроссовер Mustang на базе VW, 3870 быстрых Skoda Octavia для ГИБДД и другие новости за ночь

Компания Ford намерена создать компактную версию электрического кроссовера Mustang Mach-E. Новая модель тоже будет стилизована под легендарное купе, но для неё используют модульную архитектуру MEB концерна Volkswagen. При этом платформа Mustang Mach-E разработана в Ford с нуля.

Электрокроссовер Ford построят на немецкой платформе благодаря соглашению, заключённому между компаниями в 2019 году. Первая модель Форд на базе MEB появится в 2023 году, а её производство наладят на заводе Ford в Германии, в Кёльне. Всего за шесть лет Ford планирует продать в Европе 600 тысяч электромобилей.