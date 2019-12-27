Электрокроссовер Mustang на базе VW, 3870 быстрых Skoda Octavia для ГИБДД и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Ford намерена создать компактную версию электрического кроссовера Mustang Mach-E. Новая модель тоже будет стилизована под легендарное купе, но для неё используют модульную архитектуру MEB концерна Volkswagen. При этом платформа Mustang Mach-E разработана в Ford с нуля.
Электрокроссовер Ford построят на немецкой платформе благодаря соглашению, заключённому между компаниями в 2019 году. Первая модель Форд на базе MEB появится в 2023 году, а её производство наладят на заводе Ford в Германии, в Кёльне. Всего за шесть лет Ford планирует продать в Европе 600 тысяч электромобилей.
Источник: Auto Express (англ.)
ГИБДД купила за год 3870 быстрых Skoda Octavia
Компания Skoda рассказала, что за 2019 год в рамках контракта передала ГИБДД 3870 лифтбеков Skoda Octavia в комплектации Ambition, оснащённых спецсигналами и комплексами видеонаблюдения. Все автомобили оснащены 180-сильными 1,8-литровыми турбомоторами и семиступенчатыми «роботами» DSG с двумя сцеплениями.
Заявлено, что до 100 км/ч полицейская Октавия разгоняется за 7,3 секунды, а максимальная скорость составляет 231 км/ч. Хотя в паспортных данных обычных 180-сильных лифтбеков заявлены другие характеристики — 7,7 секунды до «сотни» и 233 км/ч максималки. Полицейские Skoda Octavia будут нести службу во всех федеральных округах России.
Toyota придумала название для новой модели
Компания Toyota подала заявку в бюро по патентам и товарным знакам США на регистрацию торговой марки 4Active. Ожидается, что так назовут серийную версию концепта FT-4X, который Тойота показала на автосалоне в Нью-Йорке в 2017 году.
Источник: Motor1 (англ.)
Глава Honda назвал гибриды более важными, чем электрокары
Президент Honda Такахиро Хатиго заявил, что компания придаёт гибридным машинам большее значение, чем электромобилям. По его словам, именно гибриды станут играть главную роль на рынке в новом десятилетии. Конечной целью Honda видит не электрификацию как таковую, а повышение топливной экономичности автомобилей. В этом вопросе, по мнению Хатиго, потенциал гибридов раскрыт далеко не до конца.
Источник: Automotive News (англ.)
Согласны с Такахиро Хатиго?
Вот как звучит Lamborghini Urus с прямотоком. Спойлер: довольно громко
Владелец Lamborghini Urus, оснащённого битурбированным 4.0 V8 мощностью 650 л.с., сделал прямоточную выхлопную систему на своём кроссовере. Послушайте, как грозно теперь звучит автомобиль.