Subaru привезёт в Россию большой кроссовер и другие новости за ночь
Глава департамента маркетинга российского офиса Subaru Константин Круглянский рассказал, что ведутся переговоры о выводе на наш рынок модели Ascent, которую представили в 2017 году на автосалоне в Лос-Анджелесе. Восьмиместный кроссовер сейчас продаётся только на североамериканском рынке – он оснащается оппозитной «турбочетвёркой» 2.4 мощностью 264 л.с. (376 Н·м) и вариатором Lineartronic.
Источник: Российская газета
Грузия наладит выпуск шведских электромобилей
Грузинский государственный инвестиционный фонд Partnership Fund, грузинская компания Silk Road Group и шведский стартап Uniti подписали в Тбилиси соглашение о начале производства электромобилей в Грузии. Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил о плане, согласно которому весь автопарк страны в течение десяти лет будет на 90 процентов заменён электрокарами.
В стране начнут выпускать небольшую двухместную модель Uniti One стоимостью 15 тысяч евро (1,17 миллиона рублей) – она оснащена 102-сильным электромотором и батареей ёмкостью 22 кВт·ч, которой должно хватить на 300 километров пробега.
Источник: ТАСС
Mitsubishi привезёт на Токийский автосалон три новинки
Mitsubishi покажет в Токио в январе 2019 года спецверсии минивэна Delica D:5 и двух кроссоверов – Outlander PHEV и Eclipse Сross. Модель Delica D:5, которая недавно серьёзно обновилась, получила экспедиционный багажник на крышу с блоком дополнительных светодиодных фар, новые бамперы, подножки и красные брызговики. Кроссоверы выполнены в едином стиле под названием Street Sport – они отличаются от обычных версий двухцветной окраской с контрастными жёлтыми полосками и 20-дюймовыми колёсами.
Источник: Motor Magazine (яп.)
Гибрид Toyota Prius получил сразу два варианта тюнинга от TRD
Заводское подразделение Toyota Racing Development подготовило для обновлённого гибридного хэтчбека Toyota Prius два обвеса. Первый называется Aero Dynamics и включает в себя доработанный передний бампер со спойлером, боковые юбки, задний спойлер, а также накладки на боковые зеркала и крышу, улучшающие аэродинамические характеристики. Второй обвес – Aggressive Style – выглядит злее. В передней части появился новый спойлер, дополненный светодиодными вставками. Также для гибрида подготовили новые боковые юбки, задний спойлер на крышку багажника и задний диффузор с интегрированными трубами выхлопной системы. Продаваться новые обвесы будут только на японском рынке.
Источник: Carscoops (англ.)
Посмотрите на крутой бернаут заднеприводного Jeep Grand Cherokee Trackhawk
Полноприводный седан BMW M5 последнего поколения по нажатию кнопки становится заднеприводным – парни с канала Mod2Fame Vlog решили провернуть такой же трюк с 717-сильным Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Для этого пришлось приложить чуть больше усилий и вынуть нужный предохранитель. И вот что из этого вышло…