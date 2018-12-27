Беспилотная машинка научилась дрифтить по картинке с камеры

Subaru привезёт в Россию большой кроссовер и другие новости за ночь

Новости

Глава департамента маркетинга российского офиса Subaru Константин Круглянский рассказал, что ведутся переговоры о выводе на наш рынок модели Ascent, которую представили в 2017 году на автосалоне в Лос-Анджелесе. Восьмиместный кроссовер сейчас продаётся только на североамериканском рынке – он оснащается оппозитной «турбочетвёркой» 2.4 мощностью 264 л.с. (376 Н·м) и вариатором Lineartronic.

Источник: Российская газета

Грузия наладит выпуск шведских электромобилей

Uniti One

Грузинский государственный инвестиционный фонд Partnership Fund, грузинская компания Silk Road Group и шведский стартап Uniti подписали в Тбилиси соглашение о начале производства электромобилей в Грузии. Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил о плане, согласно которому весь автопарк страны в течение десяти лет будет на 90 процентов заменён электрокарами.

В стране начнут выпускать небольшую двухместную модель Uniti One стоимостью 15 тысяч евро (1,17 миллиона рублей) – она оснащена 102-сильным электромотором и батареей ёмкостью 22 кВт·ч, которой должно хватить на 300 километров пробега.

Источник: ТАСС

Mitsubishi привезёт на Токийский автосалон три новинки

Mitsubishi Delica D:5
Mitsubishi Outlander PHEV Street Sport
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Mitsubishi Delica D:5

Mitsubishi покажет в Токио в январе 2019 года спецверсии минивэна Delica D:5 и двух кроссоверов – Outlander PHEV и Eclipse Сross. Модель Delica D:5, которая недавно серьёзно обновилась, получила экспедиционный багажник на крышу с блоком дополнительных светодиодных фар, новые бамперы, подножки и красные брызговики. Кроссоверы выполнены в едином стиле под названием Street Sport – они отличаются от обычных версий двухцветной окраской с контрастными жёлтыми полосками и 20-дюймовыми колёсами.

Источник: Motor Magazine (яп.)

Гибрид Toyota Prius получил сразу два варианта тюнинга от TRD

Toyota Prius TRD Aero Dynamics
Toyota Prius TRD Aggressive Style
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Toyota Prius TRD Aero Dynamics

Заводское подразделение Toyota Racing Development подготовило для обновлённого гибридного хэтчбека Toyota Prius два обвеса. Первый называется Aero Dynamics и включает в себя доработанный передний бампер со спойлером, боковые юбки, задний спойлер, а также накладки на боковые зеркала и крышу, улучшающие аэродинамические характеристики. Второй обвес – Aggressive Style – выглядит злее. В передней части появился новый спойлер, дополненный светодиодными вставками. Также для гибрида подготовили новые боковые юбки, задний спойлер на крышку багажника и задний диффузор с интегрированными трубами выхлопной системы. Продаваться новые обвесы будут только на японском рынке.

Источник: Carscoops (англ.)

Посмотрите на крутой бернаут заднеприводного Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Полноприводный седан BMW M5 последнего поколения по нажатию кнопки становится заднеприводным – парни с канала Mod2Fame Vlog решили провернуть такой же трюк с 717-сильным Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Для этого пришлось приложить чуть больше усилий и вынуть нужный предохранитель. И вот что из этого вышло…

Please watch: "Widebody Hellcat Charger HIGH SPEED PURSUIT Through New York City : Mod2Fame Trailer" https://www.youtube.com/watch?v=3nbJ80KDMGA --~-- Shout to this crazy Jeep Trackhawk owner @viper_and_bullies for letting me convert his 100k keep into a burnout machine, lmao. Mod2Fame Apparel: https://www.mod2fame.com/collections Please Subscribe, Like & Share if you want to see more incredible content. Hit the 'Bell' Icon so you are notified immediately when a video is released. **Need to ship us something?** 81 Pondfield Road, Suite D302 Bronxville, NY 10708 Instagram: https://www.instagram.com/mod2fame/ Facebook: https://www.facebook.com/mod2fame Join the M2Fers now http://www.mod2fame.com to get early access to videos, new apparel, and events. Camera Gear : 1. DJI Mavic Pro: http://amzn.to/2GOEmbY 2. DJI New OSMO Mobile Handheld Stabilized Gimbal With OSMO Base Bundle: http://amzn.to/2FBT0Un 3. GoPro HERO4 BLACK :http://amzn.to/2HUQxFy 4. Samsung - Galaxy Note8 4G LTE with 64GB Memory Cell Phone (Unlocked) - Deepsea Blue (Certified Refurbished) : http://amzn.to/2GPoC8y 5. Samsung Galaxy Note5 N920V 32GB (Verizon Unlocked) - Blue / Black Sapphire (Certified Refurbished) : http://amzn.to/2HPpA5Y 6. GoPro HERO6 Black: https://amzn.to/2IqERt2 7. DJI Mavic Air Drone Quadcopter (Onyx Black) EVERYTHING YOU NEED Starters Bundle: https://amzn.to/2MnH6jf 8. Samsung Galaxy S8 Unlocked 64GB - US Version (Midnight Black) - US Warranty: https://amzn.to/2yJF2Ac 9. GoPro Smart Remote (GoPro Official Accessory): https://amzn.to/2Koqz0Y 10. GoPro Headstrap Mount + Quick Clip (GoPro Official Mount): https://amzn.to/2Mo5mlm 11. DJI Osmo Handheld Fully Stabilized 4K 12MP Camera: https://amzn.to/2K6qBv6 12. SanDisk 200 GB Ultra Plus Micro SDXC UHS-I Card with Adapter SDSQUSC-200G-AWCIA: https://amzn.to/2MYGnWF 13. Lowepro ViewPoint BP250 - A Multi-Purpose Backpack for DJI Mavic Pro/Mavic Pro Platinum, DJI Spark, 360 Fly or GoPro Action Cameras: https://amzn.to/2N0iePt 14. DJI Mavic Accessories Advanced Mavic - Battery Charging Hub (Advanced), Black (CP.PT.000564): https://amzn.to/2MVwVmW 15. DJI Osmo Car Mount: https://amzn.to/2tzQJna Editing Gear: 1. Apple iMac MC309LL/A 21.5-Inch Desktop (Certified Refurbished): https://amzn.to/2KFL8WW 2. Adobe Premiere Pro CC | 1 Year Subscription (Download): https://amzn.to/2u1uWVG Panny Mods: 1. Pedal Commander throttle response controller PC09 for VAG Group (Audi, Porsche, Volkswagen) : https://amzn.to/2MhFvjd Maxsteel Mods: 1. K&N 77-1563KP Performance Intake Kit : http://amzn.to/2ovnVu6 Cheapokitty Mods: 1. Brakes: Power Stop (Z23-1405) Z23 Evolution Sport Brake Pads, Front: http://amzn.to/2GRO7pH 2. Brakes: Power Stop (Z23-1053) Z23 Evolution Sport Brake Pads, Rear: http://amzn.to/2CMSEHB 3. Suspension: Eibach Springs E10-27-004-01-22 Lowering Spring (for 2015-2016 Dodge Charger SRT Hellcat): https://amzn.to/2yJTng0 4. Cold Air Intake: K&N 33-2460 High Performance Replacement Air Filter: https://amzn.to/2NISLtz 5. Wheels : Verde VVF-002 20x10 & 20x11 Custom Finish Mod2Fame Bronze - https://goo.gl/7TLV9U 6. Wide Body : Lil Devil Flares - https://goo.gl/iaengB 7. Tires : Vredestein Vorti - https://goo.gl/HceypX 8. Tinted Lights : Luxe Auto Concepts - https://goo.gl/7SwZnM 9. Tuner : DiabloSport Trinity with PCM Swap - https://goo.gl/vcdfnP Humble Pie Mods: 1. Chevrolet Corvette C5 VaraRam VR-B2 Ram Air Kit : http://amzn.to/2FI1ERz Maserati Ghibli Mods: 1. H And R 14-17 Maserati Ghibli 3.0L 2Wd W/O Skyhook Sport Spring By Jm Auto Racing (28801-1) : https://amzn.to/2MptlAF #mod2fame #sportscars #auto
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