Subaru привезёт в Россию большой кроссовер и другие новости за ночь

Грузинский государственный инвестиционный фонд Partnership Fund, грузинская компания Silk Road Group и шведский стартап Uniti подписали в Тбилиси соглашение о начале производства электромобилей в Грузии. Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил о плане, согласно которому весь автопарк страны в течение десяти лет будет на 90 процентов заменён электрокарами.

В стране начнут выпускать небольшую двухместную модель Uniti One стоимостью 15 тысяч евро (1,17 миллиона рублей) – она оснащена 102-сильным электромотором и батареей ёмкостью 22 кВт·ч, которой должно хватить на 300 километров пробега.