Космолёт Porsche, отзыв Datsun в России и другие новости за ночь
Николай Андреев
Дизайнеры компании Porsche представили новые эскизы космического корабля, который дебютирует в фильме «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Его дизайн вдохновлён электромобилем Taycan и гоночным прототипом 917. Публичный дебют космолёта состоится в самом фильме, российская премьера которого назначена на 19 декабря 2019 года.
Машины Datsun отзывают из-за неисправных тормозов
Росстандарт объявил об отзыве 1677 седанов
Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи нового сервиса «Отзывные кампании», разработанного Авто.ру совместно с Росстандартом. Для просмотра информации по машине необходимо ввести государственный номер или VIN-код. Также можно бесплатно подписаться на оповещение о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля, которое будет приходить на указанную электронную почту.
Источник: Росстандарт
Tesla выпустит компактный пикап
Глава Tesla Илон Маск не исключил появления уменьшенной версии пикапа Cybertruck. Об этом он сообщил в твиттере в ответ на просьбу одного из пользователей. Длина Tesla Cybertruck составляет 5885 миллиметров, и в производство он поступит только в конце 2021 года, а сроков выхода компактной версии вообще нет.
Источник: Илон Маск (англ.)
Хотели бы иметь более компактный пикап Cybertruck?
Audi проведёт масштабное сокращение персонала
Компания Audi объявила, что к 2025 году сократит 9500 рабочих мест на двух заводах в Германии, что составляет 10,6 процента от общего числа рабочей силы марки. Сокращение будет проходить за счёт добровольных увольнений и досрочного выхода на пенсию. Полученные в результате экономии шесть миллиардов евро направят на электрификацию и цифровизацию будущих автомобилей. Ради этого создадут 2000 новых рабочих мест.
Ferrari превратили в ралли-кар с мотоциклетными двигателями
Испанская гоночная команда