Космолёт Porsche, отзыв Datsun в России и другие новости за ночь

Росстандарт объявил об отзыве 1677 седанов Datsun on-Do и хэтчбеков mi-Do, проданных с 12 августа по 4 сентября 2019 года. На них может стоять бракованный обратный клапан усилителя тормозов. Его поломка повлечёт увеличение усилия на педали тормоза. На отзываемых машинах проверят проблемную деталь и при необходимости бесплатно заменят её. Ранее из-за этой же проблемы отозвали 3994 соплатформенные машины Lada Granta.

Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи нового сервиса «Отзывные кампании», разработанного Авто.ру совместно с Рос­стандартом. Для просмотра информации по машине необходимо ввести государ­ственный номер или VIN-код. Также можно бесплатно подписаться на оповещение о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля, которое будет приходить на указанную электронную почту.