Мега-тягач с 28-литровым двигателем продали за 845 миллионов рублей

Космолёт Porsche, отзыв Datsun в России и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Дизайнеры компании Porsche представили новые эскизы космического корабля, который дебютирует в фильме «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Его дизайн вдохновлён электромобилем Taycan и гоночным прото­типом 917. Публичный дебют космолёта состоится в самом фильме, российская премьера которого назначена на 19 декабря 2019 года.

Машины Datsun отзывают из-за неисправных тормозов

Datsun on-Do
Datsun mi-Do
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Datsun on-Do

Росстандарт объявил об отзыве 1677 седанов Datsun on-Do и хэтчбеков mi-Do, проданных с 12 августа по 4 сентября 2019 года. На них может стоять бракованный обратный клапан усилителя тормозов. Его поломка повлечёт увеличение усилия на педали тормоза. На отзываемых машинах проверят проблемную деталь и при необходимости бесплатно заменят её. Ранее из-за этой же проблемы отозвали 3994 соплатформенные машины Lada Granta.

Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи нового сервиса «Отзывные кампании», разработанного Авто.ру совместно с Рос­стандартом. Для просмотра информации по машине необходимо ввести государ­ственный номер или VIN-код. Также можно бесплатно подписаться на оповещение о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля, которое будет приходить на указанную электронную почту.

Источник: Росстандарт

Tesla выпустит компактный пикап

Глава Tesla Илон Маск не исключил появления уменьшенной версии пикапа Cybertruck. Об этом он сообщил в твиттере в ответ на просьбу одного из пользователей. Длина Tesla Cybertruck составляет 5885 миллиметров, и в производство он поступит только в конце 2021 года, а сроков выхода компактной версии вообще нет.

Источник: Илон Маск (англ.)

 Хотели бы иметь более компактный пикап Cybertruck?

Audi проведёт масштабное сокращение персонала

Завод Audi в немецком Неккарзульме

Компания Audi объявила, что к 2025 году сократит 9500 рабочих мест на двух заводах в Германии, что составляет 10,6 про­цента от общего числа рабочей силы марки. Сокращение будет проходить за счёт добро­вольных увольнений и досрочного выхода на пенсию. Полученные в результате экономии шесть миллиардов евро направят на электри­фикацию и цифрови­зацию будущих автомобилей. Ради этого создадут 2000 новых рабочих мест.

Ferrari превратили в ралли-кар с мотоциклетными двигателями

Испанская гоночная команда Ya-Car построила для ралли-кросса автомобиль из Ferrari 360 Modena. От итальянского купе взят только кузов, а в основе лежит простран­ственная рама. Каждую ось приводит в движение 200-сильный двигатель от мотоцикла Suzuki. Послушайте, как всё это звучит.

Rally Show with one Ferrari 360 Modena with Mechanical modifications and Moto Engine made by Ya-Car. Galician Kartcross Builder.
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