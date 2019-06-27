Honda признана «самой американской маркой»

Новые модели Genesis, тест-драйв Арканы с доставкой и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Седаны Genesis G90, G70 и G80

Премиальный суббренд Hyundai к 2021 году расширит свою модельную линейку вдвое – до шести моделей. Об этом заявил глава Genesis Манфред Фицджеральд. Первым появится крупный кроссовер GV80 – он будет конкурировать с BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. За ним последует «младший брат» GV70 для борьбы с X3 и GLC. Третьей моделью, по слухам, станет двухдверное купе с электрифицированной силовой установкой.

Источник: Go Auto (англ.)

Тест-драйв Renault Arkana теперь можно заказать на дом

Renault запустил в Москве эксперимент с выездными тест-драйвами. До 31 августа на официальном сайте компании можно выбрать время, место начала и маршрут поездки на купе-кроссовере Arkana. Максимальная продолжительность одного тест-драйва составляет 50 минут.

Попробовали бы такой тест-драйв?

Новые Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade появятся в следующем году

Нынешний Cadillac Escalade

General Motors начал подготовку к производству нового поколения рамных кроссоверов Chevrolet Tahoe/Suburban, GMC Yukon и Cadillac Escalade. Для этого концерн вложит 20 милли­онов долларов в модернизацию завода в городе Арлингтон. Новые модели представят в 2020 году.

Источник: Motor1 (англ.)

Dodge готовит «нечто большое»

Are you ready?

Компания Dodge показала тизер новой версии седана Charger под слоганом Something big is coming (Грядет нечто большое). Ожидается, что в скором времени представят «заряженную» версию седана с компрессорным V8 мощностью более 700 лошадиных сил.

Все поколения Porsche 911 собрали в одном месте

В честь выхода нового 911 компания Porsche собрала остальные семь поколений легендарной модели, которая производится с 1964 года. Автомобили проехались по дорогам Южного Таиланда. Красивые пейзажи и культовые Porsche 911: что может быть лучше?

Combined fuel consumption in accordance with EU 6: 911 Carrera S: 8,9 l/100 km, CO2 emissions: 205 g/km __ #SoulofPorsche #TimelessMachine For the first time ever, all 8 generations of the 911 were brought together for an epic drive on open roads. Relive this momentous journey of icons through the beautiful landscapes of Southern Thailand.
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