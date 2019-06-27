Новые модели Genesis, тест-драйв Арканы с доставкой и другие новости за ночь

Премиальный суббренд Hyundai к 2021 году расширит свою модельную линейку вдвое – до шести моделей. Об этом заявил глава Genesis Манфред Фицджеральд. Первым появится крупный кроссовер GV80 – он будет конкурировать с BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. За ним последует «младший брат» GV70 для борьбы с X3 и GLC. Третьей моделью, по слухам, станет двухдверное купе с электрифицированной силовой установкой.