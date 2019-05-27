Renault Arkana и её конкуренты, Тесла с пробегом 724 тысячи километров и другие новости недели

Китайский конкурент Арканы в России, Rolls-Royce на бездорожье и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Вице-президент Geely Чжан Шоухэ заявил, что купеобразный кроссовер FY11 (в Китае он называется Xing Yue), дебютировавший в январе, появится в России в начале 2020 года.

Geely FY11 – первая модель марки, построенная на платформе CMA. Это же шасси лежит в основе Volvo XC40. Китайский кроссовер оснащается турбированными двигателями, тоже позаимствованными у Volvo, – полуторалитровым мощностью 177 л.с. и 238-сильным 2.0. С какими моторами будет доступен FY11 в России, пока неизвестно.

Источник: Китайские Автомобили

Volkswagen Golf R станет мощнее, но останется без дрифт-режима

Нынешний Volkswagen Golf R

Глава спортивного подразделения Volkswagen Йост Капито раскрыл некоторые подробности о новом Golf R. Хот-хэтч будет мощнее 300-сильного предшественника, но не получит специального дрифт-режима и полноуправляемого шасси, которые есть, например, у Ford Focus RS и Renault Megane RS соответственно.

Источник: Top Gear (англ.)

Mercedes-AMG A 45 пойман с минимумом камуфляжа

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На Нюрбургринге фотошпионы поймали хот-хэтч Mercedes-AMG A 45 нового поколения почти без камуфляжа. Машина получила фирменную решётку радиатора Panamericana (как у AMG GT), передний бампер с большими воздухозаборниками, спортивную выхлопную систему с четырьмя патрубками и спойлер на двери багажника. У хот-хэтча будет две версии: базовая 387-сильная и 421-сильный S-вариант.

Источник: Carscoops (англ.)

Recaro создало кресла специально для Нюрбургринга

Компания Recaro, занимающаяся производством сидений, представила спортивные кресла Nurburgring Sportster CS. Их выпустят ограниченным тиражом – всего 999 экземпляров. Среди ключевых особенностей – увеличенная боковая поддержка, боковая подушка безопасности, обогрев и эмблема трассы на спинке. Стоимость кресел пока неизвестна.

Источник: Motor1 (англ.)

Rolls-Royce Cullinan проверили на бездорожье

В США блогеры отважились на проверку внедорожных качеств самого дорогого серийного внедорожника – Rolls-Royce Cullinan. На автомобиле стоимостью 400 тысяч долларов проехали по грязи, большим лужам и холмам.

(http://www.TFLoffroad.com) Are we crazy!? Maybe, but that didn't stop Andre from plunging the $400,000 Rolls-Royce Cullinan into the Texas mud. ( http://www.patreon.com/tflcar ) Please visit to support TFLcar & TFLtruck. #rollsroyce #cullinan #offroad Check us out on: The Fast Lane Car ( https://www.youtube.com/tflcar ) The Fast Lane Truck ( https://www.youtube.com/tfltruck ) TFLnow (https://www.youtube.com/tflnow ) The Fast Lane Truck: ( http://www.youtube.com/tfltruck ) The Fast Lane Car: ( http://www.youtube.com/tflcar ) and classic cars as well at: TFLClassics: ( http://www.youtube.com/user/ClassicsUnleashed ) Facebook: ( https://www.facebook.com/tfloffroad ) Twitter: ( https://www.twitter.com/tfloffroad ) #Cullinan #Roll-Royce #MuddyRoller

Достойное бездорожье для проверки Rolls-Royce Cullinan?

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