Китайский конкурент Арканы в России, Rolls-Royce на бездорожье и другие новости за ночь

Вице-президент Geely Чжан Шоухэ заявил, что купеобразный кроссовер FY11 (в Китае он называется Xing Yue), дебютировавший в январе, появится в России в начале 2020 года.

Geely FY11 – первая модель марки, построенная на платформе CMA. Это же шасси лежит в основе Volvo XC40. Китайский кроссовер оснащается турбированными двигателями, тоже позаимствованными у Volvo, – полуторалитровым мощностью 177 л.с. и 238-сильным 2.0. С какими моторами будет доступен FY11 в России, пока неизвестно.