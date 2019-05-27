Китайский конкурент Арканы в России, Rolls-Royce на бездорожье и другие новости за ночь
Николай Андреев
Вице-президент Geely Чжан Шоухэ заявил, что купеобразный кроссовер FY11 (в Китае он называется Xing Yue), дебютировавший в январе, появится в России в начале 2020 года.
Geely FY11 – первая модель марки, построенная на платформе CMA. Это же шасси лежит в основе Volvo XC40. Китайский кроссовер оснащается турбированными двигателями, тоже позаимствованными у Volvo, – полуторалитровым мощностью 177 л.с. и 238-сильным 2.0. С какими моторами будет доступен FY11 в России, пока неизвестно.
Источник: Китайские Автомобили
Volkswagen Golf R станет мощнее, но останется без дрифт-режима
Глава спортивного подразделения Volkswagen Йост Капито раскрыл некоторые подробности о новом Golf R. Хот-хэтч будет мощнее 300-сильного предшественника, но не получит специального дрифт-режима и полноуправляемого шасси, которые есть, например, у Ford Focus RS и Renault Megane RS соответственно.
Источник: Top Gear (англ.)
Mercedes-AMG A 45 пойман с минимумом камуфляжа
На Нюрбургринге фотошпионы поймали хот-хэтч Mercedes-AMG A 45 нового поколения почти без камуфляжа. Машина получила фирменную решётку радиатора Panamericana (как у AMG GT), передний бампер с большими воздухозаборниками, спортивную выхлопную систему с четырьмя патрубками и спойлер на двери багажника. У хот-хэтча будет две версии: базовая 387-сильная и 421-сильный S-вариант.
Источник: Carscoops (англ.)
Recaro создало кресла специально для Нюрбургринга
Компания Recaro, занимающаяся производством сидений, представила спортивные кресла Nurburgring Sportster CS. Их выпустят ограниченным тиражом – всего 999 экземпляров. Среди ключевых особенностей – увеличенная боковая поддержка, боковая подушка безопасности, обогрев и эмблема трассы на спинке. Стоимость кресел пока неизвестна.
Источник: Motor1 (англ.)
Rolls-Royce Cullinan проверили на бездорожье
В США блогеры отважились на проверку внедорожных качеств самого дорогого серийного внедорожника – Rolls-Royce Cullinan. На автомобиле стоимостью 400 тысяч долларов проехали по грязи, большим лужам и холмам.