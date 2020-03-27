Посмотрите на японские автосалоны, набитые крутыми раритетами

Двукратный рост штрафов для такси, 721-сильный Mercedes-AMG GT и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Минтранс России подготовил проект поправок к КоАП, ужесточающий ответ­­ственность для водителей такси и автобусов. Согласно документам, в полтора-два раза увеличатся штрафы за проезд на красный свет (до 2000 рублей), поворот или разворот в неположенном месте (до 3000 рублей), а также за управ­ление неисправной машиной (до 1000 рублей). Сейчас новые поправки находятся в стадии обсуждения и пока неизвестно, когда они вступят в силу.

Источник: Портал проектов нормативных правовых актов

Надо повышать размер штрафов для водителей такси и автобусов?

Mercedes-AMG GT станет 721-сильным

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Спортивное подразделение Mercedes-AMG готовит самую хардкорную версию купе GT — Black Series. Ожидается, что она получит битурбированный мотор 4.0 V8 мощностью 721 л.с. (800 Н·м). Сейчас самая мощная модификация — GT R Pro, выдаёт 585 л.с. и 700 Н·м. До «сотни» новинка будет разгоняться менее чем за три секунды, а её максимальная скорость превысит 320 км/ч.

Благодаря шпионским снимкам известно, что Mercedes-AMG GT Black Series отличается от менее мощных вариантов большим регулируемым антикрылом, огромной решёткой радиатора и капотом с дополни­тельными вентиляци­онными отверстиями. Премьера 721-сильного купе состоится в 2020 году.

Источник: Motor1 (англ.)

Фестиваль скорости в Гудвуде отложили из-за коронавируса

Организаторы «Фестиваля скорости» в британском Гудвуде объявили о переносе шоу на неопреде­лённый срок из-за пандемии коронавируса. Все ранее куплен­ные билеты останутся действи­тель­ными на новую дату. Изначально одно из главных автомо­бильных меро­приятий года планиро­валось провести с 9 по 12 июля. Также на выставке должны были представить хот-хэтч Volkswagen Golf R нового поколения.

Morgan показал прощальную версию 70-летней модели

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Британская компания Morgan представила первые готовые родстеры Plus 4 в юбилейном испол­нении 70th Anniversary Edition. Спецверсия тиражом 20 штук завершает историю модели, представ­ленной в 1950 году. Юбилейные двухдверки получили покрашенное золотым цветом шасси, платиновый цвет кузова, кожаную отделку интерьера и памятные шильдики. Двух­литровый мотор Ford форси­рован со 156 до 183 л.с., что сократило время разгона до 100 км/ч менее чем до семи секунд. Каждый юбилейный Plus 4 с ценой 60 995 фунтов стерлингов (5,7 миллиона рублей) уже продан. Преемником модели стал Morgan Plus Four.

Посмотрите, как автопилот Теслы избежал аварию

В США электромобиль Tesla Model S P100D ехал на автопилоте по шоссе, когда вдруг перед ним резко пере­строился Lexus. Тесла вовремя заметила машину и мастерски её объехала. При этом водитель Model S сначала даже не понял, что произошло.

I was merging into the highway and this driver out of blue decided to switch lanes. The car was partially obscured by the car behind it but I was attentive to the road as I was merging. I noticed the car initially but the sudden lane switching was totally unexpected. I swerved fast to avoid a crash and the Model S P100D handled it pretty well. No side roll or loss of control. Just smooth avoidance. 19" Potenza all season tired. I was fortunate as that driver didn't know where to go and everything happened in a split second.
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