Двукратный рост штрафов для такси, 721-сильный Mercedes-AMG GT и другие новости за ночь

Британская компания Morgan представила первые готовые родстеры Plus 4 в юбилейном испол­нении 70th Anniversary Edition. Спецверсия тиражом 20 штук завершает историю модели, представ­ленной в 1950 году. Юбилейные двухдверки получили покрашенное золотым цветом шасси, платиновый цвет кузова, кожаную отделку интерьера и памятные шильдики. Двух­литровый мотор Ford форси­рован со 156 до 183 л.с., что сократило время разгона до 100 км/ч менее чем до семи секунд. Каждый юбилейный Plus 4 с ценой 60 995 фунтов стерлингов (5,7 миллиона рублей) уже продан. Преемником модели стал Morgan Plus Four.