Двукратный рост штрафов для такси, 721-сильный Mercedes-AMG GT и другие новости за ночь
Николай Андреев
Минтранс России подготовил проект поправок к КоАП, ужесточающий ответственность для водителей такси и автобусов. Согласно документам, в полтора-два раза увеличатся штрафы за проезд на красный свет (до 2000 рублей), поворот или разворот в неположенном месте (до 3000 рублей), а также за управление неисправной машиной (до 1000 рублей). Сейчас новые поправки находятся в стадии обсуждения и пока неизвестно, когда они вступят в силу.
Источник: Портал проектов нормативных правовых актов
Надо повышать размер штрафов для водителей такси и автобусов?
Mercedes-AMG GT станет 721-сильным
Спортивное подразделение Mercedes-AMG готовит самую хардкорную версию купе GT — Black Series. Ожидается, что она получит битурбированный мотор 4.0 V8 мощностью 721 л.с. (800 Н·м). Сейчас самая мощная модификация — GT R Pro, выдаёт 585 л.с. и 700 Н·м. До «сотни» новинка будет разгоняться менее чем за три секунды, а её максимальная скорость превысит
Благодаря шпионским снимкам известно, что Mercedes-AMG GT Black Series отличается от менее мощных вариантов большим регулируемым антикрылом, огромной решёткой радиатора и капотом с дополнительными вентиляционными отверстиями. Премьера 721-сильного купе состоится в 2020 году.
Источник: Motor1 (англ.)
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