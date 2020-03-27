Двукратный рост штрафов для такси, 721-сильный Mercedes-AMG GT и другие новости за ночь

Спортивное подразделение Mercedes-AMG готовит самую хардкорную версию купе GT — Black Series. Ожидается, что она получит битурбированный мотор 4.0 V8 мощностью 721 л.с. (800 Н·м). Сейчас самая мощная модификация — GT R Pro, выдаёт 585 л.с. и 700 Н·м. До «сотни» новинка будет разгоняться менее чем за три секунды, а её максимальная скорость превысит 320 км/ч.

Благодаря шпионским снимкам известно, что Mercedes-AMG GT Black Series отличается от менее мощных вариантов большим регулируемым антикрылом, огромной решёткой радиатора и капотом с дополни­тельными вентиляци­онными отверстиями. Премьера 721-сильного купе состоится в 2020 году.