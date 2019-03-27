Очень маленький кроссовер Hyundai (да, ещё один), самый мощный Cayenne и другие новости за ночь

Компания Tesla показала младший кроссовер Model Y лишь пару недель назад. Однако цены на модель уже пересмотрели в сторону увеличения – три из четырех модификаций, производство которых начнётся осенью 2020-го, оценили на тысячу долларов больше, чем прежде. Пока ничего неизвестно про базовый вариант, который появится в продаже лишь в 2021 году.