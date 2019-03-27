Очень маленький кроссовер Hyundai (да, ещё один), самый мощный Cayenne и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Hyundai показала первый тизер нового кроссовера, который станет самым компактным в линейке. Пока известно лишь, что называться вседорожник будет Venue, а его премьера состоится на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля.
Будет круче Креты?
Porsche Cayenne станет мощнее Lamborghini Urus
Генеральный директор Porsche Оливер Блум подтвердил, что Cayenne станет самым мощным кроссовером концерна Volkswagen, превзойдя даже 650-сильный Lamborghini Urus. У Кайена появится гибридная модификация Turbo S E-Hybrid, как у последней Панамеры.
Она получит бензиновый V8 мощностью 550 л.с., 136-сильный электромотор и литий-ионную батарею ёмкостью 14,1 кВт·ч. Отдача такой установки на Panamera Turbo S E-Hybrid составляет 680 л.с. и 850 Н·м. Будут ли отличаться ТТХ на Кайене, пока неизвестно.
Источник: Evo (англ.)
Nissan придумал гараж мечты
В честь 50-летия выхода первого Skyline GT-R и купе Z-серии компания Nissan привезёт на автосалон в Нью-Йорк особую экспозицию, состоящую из восьми автомобилей. В неё включат культовые машины марки, а также две новинки: юбилейные спецверсии 370Z и суперкара GT-R, но о них никаких подробностей пока нет.
Источник: Autoblog (англ.)
Tesla Model Y поступит в продажу через полтора года, но он уже подорожал
Компания Tesla показала младший кроссовер Model Y лишь пару недель назад. Однако цены на модель уже пересмотрели в сторону увеличения – три из четырех модификаций, производство которых начнётся осенью 2020-го, оценили на тысячу долларов больше, чем прежде. Пока ничего неизвестно про базовый вариант, который появится в продаже лишь в 2021 году.
Источник: Carscoops (англ.)
Dodge Charger SRT и Infiniti Q50 сразились в дрэге
Полный привод против заднего, атмосферный мотор против наддувного, японцы против американцев, Infiniti Q50 против Dodge Charger SRT. Смотрите, что из этого получилось.