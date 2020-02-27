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Женевский автосалон против коронавируса, семь миллионов Skoda Octavia и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Организаторы международного Женевского автосалона подтвер­дили, что выставка состоится — несмотря на то, что в Швей­царии зафикси­рован первый случай зараже­ния корона­вирусом. 2 марта пройдёт цере­мония вруче­ния премии «Европей­ский авто­мобиль 2020 года», а на следующий день авто­салон откроется для журна­листов и бизнес­менов. Для обычных посети­телей выставка прора­ботает с 5 по 15 марта.

Всем компаниям-участникам автосалона в Женеве из регионов наибольшего рас­про­стране­ния корона­вируса (Китай, Италия, Южная Корея) необхо­димо проверить сотруд­ников на наличие симптомов болезни. Также организа­торы будут проводить регуляр­ную дезин­фекцию на терри­тории выставочного комплекса.

Skoda выпустила семимиллионную Octavia

Skoda Octavia 1959 и 2019 года

Компания Skoda выпустила семимиллионную Октавию. Первая модель с таким назва­нием появилась в 1959 году, и за двенад­цать лет было произве­дено около 400 тысяч машин. В 1996 году название возродили, и модель первого поколе­ния выпуска­лась до 2010 года. Итог — 1,44 миллиона экзем­пляров. Второе поколение Октавии с 2004 по 2012 год достигло 2,5 милли­она штук, а «третья» Skoda Octavia стала самой популяр­ной: произве­дено более 2,6 миллиона машин и её выпуск продол­жается до сих пор, несмотря на появ­ление преемника.

У вас есть Skoda Octavia?

Эксклюзивный кабриолет Bentley оказался двухместным

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Опубликован новый тизер лимитированного кабриолета Bentley Mulliner Bacalar, показы­вающий два сиденья и отсек для багажа за ними. В компании заявили, что это вторая двух­местная модель марки с 1930 года после гоночного Bentley Speed Six. Премьера Bentley Mulliner Bacalar состо­ится на Женев­ском авто­салоне 3 марта. Согласно последним данным, за кабри­олет попросят минимум 1,5 миллиона фунтов стерлингов (124 миллиона рублей).

Электромобиль BMW получит салон в стиле Mercedes-Benz

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Фотошпионы смогли впервые снять интерьер электри­ческого седана BMW i4. В целом он вы­пол­нен с исполь­зо­ванием деталей от последних моделей бавар­ской марки, однако цифровая приборная панель и дисплей мульти­медийной системы установ­лены в одном корпусе и не имеют козырька. Такое же размеще­ние экранов пока исполь­зует только одна компания — глав­ный конку­рент Mercedes-Benz. Пред­серийный прото­тип BMW i4 дебюти­рует на авто­салоне в Женеве, а производ­ство электро­мобиля начнётся в 2021 году.

Источник: Carscoops (англ.)

Посмотрите, как Porsche 911 встаёт на дыбы

В США владелец Porsche 911 Turbo S обратился к тюнерам, и они увели­чили отдачу двига­теля супер­кара до 1000 с лишним лоша­диных сил. Видимо, такая мощность оказа­лась пере­бором, и теперь при старте с места на дрэг-стрипе авто­мобиль отрывает передние колёса от проклеен­ного асфальта.

Like✓ y comparte✓ Porsche 911 Turbo S Wheelie Gracias por el Apoyo en la Página Facebook:@LaFiebredepr https://www.facebook.com/Lafiebredepr instagram:@LaFiebredePR https://www.instagram.com/lafiebredepr/ Chevrolet Corvette C8 2020 on the street Launch Control Drift / Burnout https://www.youtube.com/watch?v=fr25-BbsPA8 First Toyota Supra 2020 2JZ drifting https://www.youtube.com/watch?v=oZxiGDg60ho TOYOTA SUPRA 2020 2JZ https://www.youtube.com/watch?v=oOO0er8n-58 Toyota Supra 2020 on the street https://www.youtube.com/watch?v=5oDUqa3P_rI Lady Driven bagged Q60 https://www.youtube.com/watch?v=wI-oWW6Yrxs @LaFiebredePR Puerto Rico McLaren Lamborghini Ferrari R8 porsche https://www.youtube.com/watch?v=1Lg5OiHcIYQ Mclaren 720s on Puerto Rico https://www.youtube.com/watch?v=5Lgy-zV8bHM Tuner Evolution PR https://www.youtube.com/watch?v=NN0yLxTDgPs Best Nissan GTR R35 https://www.youtube.com/watch?v=lr5gjGptOlI 4 Rotor Turbo Mazda RX7 Shoot Flames https://www.youtube.com/watch?v=MmO5xwrsk3c Nissan GTR vs Dodge Challenger -Fast & Furious 6 https://www.youtube.com/watch?v=z1X2XpvI4_4 Lamborghini Huracan Flames!!!! https://www.youtube.com/watch?v=Wn48kMi4fE8 Toyota Supra 2020 drifting https://www.youtube.com/watch?v=XkX9wxfywMc Toyota Supra 2020 https://www.youtube.com/watch?v=m5NPPLJWxiU Paul Walker Tribute https://www.youtube.com/watch?v=e6ExhAdNie8 Chevrolet Corvette C8 2020 CRASH on the street https://www.youtube.com/watch?v=bq9T9-yhU9M Toyota Supra 2020 Spoiler + Exhaust Sound @ekanooracing https://www.youtube.com/watch?v=XXbrtHX5Ym8 Chevrolet Corvette C8 2020 Sound https://www.youtube.com/watch?v=1np63MrLof0 Ferrari Roma 2020 on the street https://www.youtube.com/watch?v=M3s8sQe81wA #Porsche911 #LaFiebredePR #Like

Гелик превратили в 800-сильный пикап

Тюнинг-ателье Brabus представило пикап 800 Adventure XLP, построен­ный на базе нового Mercedes-AMG G 63. На Гелик, сменив­ший поколение в 2018 году, впервые устано­вили портальные мосты, после чего дорожный просвет увели­чился до 490 милли­метров. Как следует из назва­ния, под капотом стоит 800-сильный 4.0 V8 с двумя турби­нами. Остальные подроб­ности о хард­корном пикапе мы рас­скажем в отдельном материале. 

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Представлены три мощных VW Golf

Хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения получил три «заряжен­ные» версии: бензино­вую GTI на 245 л.с., 200-сильную дизельную GTD и 245-сильную гибридную GTE. Скоро мы рас­скажем о них более подробно.

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