Женевский автосалон против коронавируса, семь миллионов Skoda Octavia и другие новости за ночь

Организаторы международного Женевского автосалона подтвер­дили, что выставка состоится — несмотря на то, что в Швей­царии зафикси­рован первый случай зараже­ния корона­вирусом. 2 марта пройдёт цере­мония вруче­ния премии «Европей­ский авто­мобиль 2020 года», а на следующий день авто­салон откроется для журна­листов и бизнес­менов. Для обычных посети­телей выставка прора­ботает с 5 по 15 марта.

Всем компаниям-участникам автосалона в Женеве из регионов наибольшего рас­про­стране­ния корона­вируса (Китай, Италия, Южная Корея) необхо­димо проверить сотруд­ников на наличие симптомов болезни. Также организа­торы будут проводить регуляр­ную дезин­фекцию на терри­тории выставочного комплекса.