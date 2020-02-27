Женевский автосалон против коронавируса, семь миллионов Skoda Octavia и другие новости за ночь
Николай Андреев
Организаторы международного Женевского автосалона подтвердили, что выставка состоится — несмотря на то, что в Швейцарии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. 2 марта пройдёт церемония вручения премии «Европейский автомобиль 2020 года», а на следующий день автосалон откроется для журналистов и бизнесменов. Для обычных посетителей выставка проработает с 5 по 15 марта.
Всем компаниям-участникам автосалона в Женеве из регионов наибольшего распространения коронавируса (Китай, Италия, Южная Корея) необходимо проверить сотрудников на наличие симптомов болезни. Также организаторы будут проводить регулярную дезинфекцию на территории выставочного комплекса.
Skoda выпустила семимиллионную Octavia
Компания Skoda выпустила семимиллионную Октавию. Первая модель с таким названием появилась в 1959 году, и за двенадцать лет было произведено около 400 тысяч машин. В 1996 году название возродили, и модель первого поколения выпускалась до 2010 года. Итог — 1,44 миллиона экземпляров. Второе поколение Октавии с 2004 по 2012 год достигло 2,5 миллиона штук, а «третья» Skoda Octavia стала самой популярной: произведено более 2,6 миллиона машин и её выпуск продолжается до сих пор, несмотря на появление преемника.
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Эксклюзивный кабриолет Bentley оказался двухместным
Опубликован новый тизер лимитированного кабриолета Bentley Mulliner Bacalar, показывающий два сиденья и отсек для багажа за ними. В компании заявили, что это вторая двухместная модель марки с 1930 года после гоночного Bentley Speed Six. Премьера Bentley Mulliner Bacalar состоится на Женевском автосалоне 3 марта. Согласно последним данным, за кабриолет попросят минимум 1,5 миллиона фунтов стерлингов (124 миллиона рублей).
Электромобиль BMW получит салон в стиле Mercedes-Benz
Фотошпионы смогли впервые снять интерьер электрического седана BMW i4. В целом он выполнен с использованием деталей от последних моделей баварской марки, однако цифровая приборная панель и дисплей мультимедийной системы установлены в одном корпусе и не имеют козырька. Такое же размещение экранов пока использует только одна компания — главный конкурент Mercedes-Benz. Предсерийный прототип BMW i4 дебютирует на автосалоне в Женеве, а производство электромобиля начнётся в 2021 году.
Источник: Carscoops (англ.)
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