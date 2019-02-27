Новый бренд концерна Volkswagen, Sonata без камуфляжа и другие новости за ночь

Федеральный суд Нью-Йорка призвал главу Tesla Илона Маска до 11 марта представить ответ на претензии со стороны Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC). Ранее Маск написал в своём твиттере, что его компания планирует произвести в 2018 году 500 000 электромобилей. Чуть позже он уточнил, что речь идёт о поставке на рынок 400 000 автомобилей. По словам SEC, эти твиты не были согласованы с юристами Tesla.

Новые обвинения Илон Маск парировал тем, что данные об увеличении производства стали публичными 30 января – они появились в годовом отчёте о доходах Tesla. Осенью 2018 года ему запретили делать заявления о компании, которые могут ввести инвесторов в заблуждение. Это случилось после того, как он рассказал в социальной сети о намерении выкупить все акции фирмы и превратить её из публичной в частную.