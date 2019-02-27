Новый бренд концерна Volkswagen, Sonata без камуфляжа и другие новости за ночь
Николай Андреев
Концерн Volkswagen запустил новый бренд – для китайского рынка. Новая марка называется Jetta, в честь популярного седана, а её первыми моделями станут перелицованные модели Volkswagen – кроссовер Tharu и седан Jetta (под новым брендом эти автомобили получат другие названия). От исходных автомобилей новинки будут отличаться упрощённой отделкой и более низкой стоимостью, а также оформлением передней части кузова. В будущем марка Jetta может выйти за пределы Китая.
Новую Hyundai Sonata сфотографировали без камуфляжа
Новая порция фотографий Hyundai Sonata нового поколения: теперь можно посмотреть на новинку без камуфляжа почти целиком. У седана более стремительный силуэт, напоминающий концепт Hyundai Le Fil Rouge 2018 года, острые черты кузова и оригинальная задняя оптика. Официальная презентация новой «Сонаты» состоится весной 2019 года.
Источник: Almuraba (араб.)
Обновлённый Mercedes-Benz GLC поменяет лицо
Компания Mercedes-Benz опубликовала видео-тизер рестайлингового кроссовера GLC. Из короткого ролика видно, что автомобиль умеет эффектно пускать брызги в реке, а обновлённая версия отличается изменёнными фарами, передним бампером и решёткой радиатора, которая выполнена в стиле старшего GLE. Премьера GLC пройдёт на Женевском автосалоне в марте 2019 года.
Суд опять выразил недовольство твитами Илона Маска
Федеральный суд Нью-Йорка призвал главу Tesla Илона Маска до 11 марта представить ответ на претензии со стороны Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC). Ранее Маск написал в своём твиттере, что его компания планирует произвести в 2018 году 500 000 электромобилей. Чуть позже он уточнил, что речь идёт о поставке на рынок 400 000 автомобилей. По словам SEC, эти твиты не были согласованы с юристами Tesla.
Новые обвинения Илон Маск парировал тем, что данные об увеличении производства стали публичными 30 января – они появились в годовом отчёте о доходах Tesla. Осенью 2018 года ему запретили делать заявления о компании, которые могут ввести инвесторов в заблуждение. Это случилось после того, как он рассказал в социальной сети о намерении выкупить все акции фирмы и превратить её из публичной в частную.
Источник: Reuters (англ.)
Посмотрите на странные заезды на детских машинках
В американском штате Теннеси прошли соревнования по скоростному спуску с холма на детских автомобильчиках. Мероприятие устроили для сбора денег в пользу местной детской больницы.