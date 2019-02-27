Первым электрокроссовером Porsche станет новый Macan

Новый бренд концерна Volkswagen, Sonata без камуфляжа и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Кроссовер бренда Jetta
Кроссовер бренда Jetta
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Кроссовер бренда Jetta

Концерн Volkswagen запустил новый бренд – для китайского рынка. Новая марка называется Jetta, в честь популярного седана, а её первыми моделями станут перелицованные модели Volkswagen – кроссовер Tharu и седан Jetta (под новым брендом эти автомобили получат другие названия). От исходных автомобилей новинки будут отличаться упрощённой отделкой и более низкой стоимостью, а также оформлением передней части кузова. В будущем марка Jetta может выйти за пределы Китая.

Новую Hyundai Sonata сфотографировали без камуфляжа

Новая порция фотографий Hyundai Sonata нового поколения: теперь можно посмотреть на новинку без камуфляжа почти целиком. У седана более стремительный силуэт, напоминающий концепт Hyundai Le Fil Rouge 2018 года, острые черты кузова и оригинальная задняя оптика. Официальная презентация новой «Сонаты» состоится весной 2019 года.

Источник: Almuraba (араб.)

Обновлённый Mercedes-Benz GLC поменяет лицо

Компания Mercedes-Benz опубликовала видео-тизер рестайлингового кроссовера GLC. Из короткого ролика видно, что автомобиль умеет эффектно пускать брызги в реке, а обновлённая версия отличается изменёнными фарами, передним бампером и решёткой радиатора, которая выполнена в стиле старшего GLE. Премьера GLC пройдёт на Женевском автосалоне в марте 2019 года.

Суд опять выразил недовольство твитами Илона Маска

Илон Маск

Федеральный суд Нью-Йорка призвал главу Tesla Илона Маска до 11 марта представить ответ на претензии со стороны Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC). Ранее Маск написал в своём твиттере, что его компания планирует произвести в 2018 году 500 000 электромобилей. Чуть позже он уточнил, что речь идёт о поставке на рынок 400 000 автомобилей. По словам SEC, эти твиты не были согласованы с юристами Tesla.

Новые обвинения Илон Маск парировал тем, что данные об увеличении производства стали публичными 30 января – они появились в годовом отчёте о доходах Tesla. Осенью 2018 года ему запретили делать заявления о компании, которые могут ввести инвесторов в заблуждение. Это случилось после того, как он рассказал в социальной сети о намерении выкупить все акции фирмы и превратить её из публичной в частную.

Источник: Reuters (англ.)

Посмотрите на странные заезды на детских машинках

В американском штате Теннеси прошли соревнования по скоростному спуску с холма на детских автомобильчиках. Мероприятие устроили для сбора денег в пользу местной детской больницы.

Occurred on February 9, 2019 / Cookeville, Tennessee, USA The video is in Cookeville, TN at the downhill power wheels derby with all proceeds going to St. Jude's Children's Hospital. The videos are of races in the 'no rules outlaw' class. Several of the participants were carried off the field but I have not heard of any serious injuries. Contact licensing@viralhog.com to license this or any ViralHog video. Make money from your videos! Submit footage here: https://goo.gl/yejGkm Subscribe, Like, or Follow ViralHog: YouTube: https://goo.gl/A0gBKk Facebook: https://goo.gl/XQWqJt Instagram: https://goo.gl/NMq8dl Twitter: https://goo.gl/pF8Xop
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