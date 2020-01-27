Первое фото обновлённого E-класса, дата начала продаж Kia Seltos и другие новости за ночь
Николай Андреев
В Сети появилась фотография обновлённого седана Mercedes-Benz
Ранее стало известно, что рестайлинговый Mercedes-Benz
Источник: German Alphas
Раскрыта точная дата начала продаж Kia Seltos
Компактный кроссовер Kia Seltos уже появился у российских дилеров, но заказы на него начнут принимать лишь 15 февраля. Продавать и проводить тест-драйвы продавцам разрешили со 2 марта. Ранее российское представительство Kia объявило, что стоимость всех модификаций модели раскроют весной. По слухам, Seltos будет стоить от 1 119 900 до 1 839 900 рублей, но в представительстве корейской марки эту информацию опровергают.
Источник: Seltos.Club
Tesla откроет дизайн-центр в Европе
Глава Tesla Илон Маск в своём твиттере рассказал о намерении открыть европейский дизайн-центр. Не исключено, что он будет построен рядом с берлинским предприятием автопроизводителя. Сейчас у компании есть только одна дизайн-студия, расположенная в калифорнийском городе Хоторн. Там же находятся штаб-квартиры других проектов Маска — SpaceX и The Boring Company.
Помимо этого, планируется изменить названия заводов Tesla, отказавшись от цифровых индексов. Так, Gigafactory 1 превратится в Giga Nevada, Gigafactory 2 — в Giga New York, Gigafactory 3 — Giga Shanghai, а Gigafactory 4 — в Giga Berlin. Ранее стало известно, что Tesla собирается построить в Китае центр исследований и разработки.
Источник: Илон Маск
Самый мощный «восьмой» VW Golf заметили на дороге
В Испании возле исследовательского центра VW фотошпионы заметили Golf R восьмого поколения без камуфляжа. От обычного Гольфа хот-хэтч отличается лишь задним бампером и четырьмя патрубками выпускной системы. Недавно стало известно, что новый Golf R получит 333-сильную двухлитровую «турбочетвёрку» и полный привод, а премьера модели состоится в июле на Фестивале скорости в британском Гудвуде.
Источник: CocheSpias
Как вам дизайн Golf R?
Компания Porsche устроила погоню на музейных суперкарах (и тракторе)
Во время «Супербоула», финального матча национальной футбольной лиги США, компания Porsche впервые с 1997 года покажет свой рекламный ролик. В новой короткометражке охрана музея марки ввязалась в погоню за угнанным электромобилем Porsche Taycan Turbo S на купе 911 GT2 RS, гибридном гиперкаре 918, гоночном 917 K и другой технике, в том числе тракторе Porsche 218 Standard. На