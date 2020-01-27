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Первое фото обновлённого E-класса, дата начала продаж Kia Seltos и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

В Сети появилась фотография обновлённого седана Mercedes-Benz E-класса. На изображе­нии пред­ставлена «заряженная» AMG-модифи­кация, проходящая стендовые испытания. У четырёх­дверки изменились фонари и появился другой бампер. О технических измене­ниях 63-го информации пока нет.

Ранее стало известно, что рестайлинговый Mercedes-Benz E-класс получит ещё и новые фары, мульти­медийную систему MBUX, а также руль с двухъярусными спицами и крупной эмблемой марки. В продажу модель поступит летом 2020 года, а её офици­альный дебют состоится немного раньше.

Источник: German Alphas

Раскрыта точная дата начала продаж Kia Seltos

Kia Seltos на парковке у одного из российских дилеров

Компактный кроссовер Kia Seltos уже появился у российских дилеров, но заказы на него начнут принимать лишь 15 февраля. Продавать и проводить тест-драйвы продавцам разрешили со 2 марта. Ранее российское пред­стави­тельство Kia объявило, что стоимость всех моди­фикаций модели раскроют весной. По слухам, Seltos будет стоить от 1 119 900 до 1 839 900 рублей, но в представи­тельстве корейской марки эту информацию опровергают.

Источник: Seltos.Club

Tesla откроет дизайн-центр в Европе

Глава Tesla Илон Маск в своём твиттере рассказал о намере­нии открыть европейский дизайн-центр. Не исключено, что он будет построен рядом с берлин­ским предприятием автопро­изводителя. Сейчас у компании есть только одна дизайн-студия, располо­женная в калифор­нийском городе Хоторн. Там же находятся штаб-квартиры других проектов Маска — SpaceX и The Boring Company.

Помимо этого, планируется изменить названия заводов Tesla, отказав­шись от цифровых индексов. Так, Gigafactory 1 превратится в Giga Nevada, Gigafactory 2 — в Giga New York, Gigafactory 3 — Giga Shanghai, а Gigafactory 4 — в Giga Berlin. Ранее стало известно, что Tesla собира­ется построить в Китае центр исследо­ваний и разработки.

Источник: Илон Маск

Самый мощный «восьмой» VW Golf заметили на дороге

В Испании возле исследовательского центра VW фотошпионы заметили Golf R восьмого поколения без камуфляжа. От обычного Гольфа хот-хэтч отличается лишь задним бампером и четырьмя патрубками выпускной системы. Недавно стало известно, что новый Golf R получит 333-сильную двух­литровую «турбо­четвёрку» и полный привод, а премьера модели состоится в июле на Фестивале скорости в британском Гудвуде.

Источник: CocheSpias

Как вам дизайн Golf R?

Компания Porsche устроила погоню на музейных суперкарах (и тракторе)

Во время «Супербоула», финального матча национальной футбольной лиги США, компания Porsche впервые с 1997 года покажет свой рекламный ролик. В новой коротко­метражке охрана музея марки ввязалась в погоню за угнанным электро­мобилем Porsche Taycan Turbo S на купе 911 GT2 RS, гибридном гиперкаре 918, гоночном 917 K и другой технике, в том числе тракторе Porsche 218 Standard. На 45-й секунде есть пасхалка — в кадре мелькает новый Porsche 911 с большим анти­крылом. Кажется, это намёк на новый GT3.

If given the choice of all the cars in the legendary Porsche Museum in Stuttgart, which car would you choose if you had to catch a stolen Porsche? Starring the all new Taycan, The Heist takes you on a heart-pounding chase with an all-star cast of cars from the Porsche Museum in Stuttgart, Germany - home to the global headquarters of Porsche - and through the backdrop of beautiful German locations like Heidelberg, Heppenheim and the Black Forest. Alongside the storied 917K, Carrera GT, 918 Spyder, 911 RSR, 718 Cayman GT4, 911 Carrera 4S, 930 Turbo, and 911 GT2 RS, the story gives a visual history of iconic Porsche cars that share a common sports car soul – now including the all new fully-electric Taycan. #FollowThatPorsche @Porsche on Twitter to see more: https://twitter.com/porsche __⁣⁣ Combined fuel consumption in accordance with EU 6: 911 Carrera 4S: 9,0 l/100 km, CO2 emissions: 206 g/km, 911 GT2 RS: 11,8 l/100 km; CO2 emissions: 269 g/km, 718 GT4: 10,9 l/100 km; CO2 emissions 249 g/km. Electricity consumption combined: Taycan Turbo S: 26,9 kwh/100 km; CO2 emissions combined: 0 g/km.* *Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist
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