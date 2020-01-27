Первое фото обновлённого E-класса, дата начала продаж Kia Seltos и другие новости за ночь

В Сети появилась фотография обновлённого седана Mercedes-Benz E-класса. На изображе­нии пред­ставлена «заряженная» AMG-модифи­кация, проходящая стендовые испытания. У четырёх­дверки изменились фонари и появился другой бампер. О технических измене­ниях 63-го информации пока нет.

Ранее стало известно, что рестайлинговый Mercedes-Benz E-класс получит ещё и новые фары, мульти­медийную систему MBUX, а также руль с двухъярусными спицами и крупной эмблемой марки. В продажу модель поступит летом 2020 года, а её офици­альный дебют состоится немного раньше.