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Конкурент Porsche Taycan от BMW, интерьер нового Kia Sorento и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Компания BMW готовит электрическую модель i6, которая станет конкурентом для Porsche Taycan и Tesla Model S. Баварский электромобиль по размерам и форме кузова будет близок к седану 8 серии Gran Coupe, а его два электродвигателя суммарно выдадут 544 л.с. в стандартной модификации или 680 л.с. в версии M Performance.

Концепт BMW i Vision Dynamics 2017 года

Также ожидается, что BMW i6 получит два варианта тяговой батареи — ёмкостью 90 и 120 кВт·ч. Запас хода без подзарядки составит 560 и 700 километров соответственно. В продажу электромобиль поступит в 2024 году.

Источник: Autoblog.it (ит.)

Новый Kia Sorento получит внушительные дверные ручки

В Сети появилась новая фотография интерьера Kia Sorento четвёртого поколения. Больше всего в глаза бросаются большие дверные ручки — похоже, для открытия двери в них надо будет просовывать всю ладонь. Ещё кроссовер получит крупный экран мультимедийной системы, стоящий вплотную к приборной панели, и шайбу-селектор для управления коробкой передач. О дате премьеры нового Kia Sorento информации пока нет.

Как вам интерьер нового Kia Sorento?

Роскошный китайский седан сменил имя до премьеры

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Премиальная марка Hongqi («Красное знамя»), которая принадлежит китайскому концерну FAW, показала тизер нового представительского седана и объявила, что его премьера состоится 8 января на специальном мероприятии в Пекине. Модель получила индекс H9, хотя ранее фотошпионы застали четырёхдверку с фирменными табличками с названием H7. Hongqi H9 станет первой моделью марки, над внешностью которой работал Джайлс Тейлор — бывший главный дизайнер Rolls-Royce.

Универсал Subaru Levorg станет «злее»

LEVORG PROTOTYPE STI Sportのティーザームービー。 TOKYO AUTO SALON 2020 1/10（金) 11:00初公開。 ▼SUBARU TOKYO AUTO SALON 2020 https://www.subaru.jp/tas/ ▼LEVORG PROTOTYEPEサイトはこちら https://www.subaru.jp/levorg/prototype/ ▼SUBARUオフィシャルサイト SUBARUをもっと詳しく知ろう！ http://www.subaru.jp/   ▼SUBARU Facebookページ 最新情報を更新中！ https://www.facebook.com/SUBARU.jp/   ▼SUBARU Twitterページ NEWS、イベント情報など更新中！ https://twitter.com/SUBARU_CORP   ▼SUBARU Instagramページ https://www.instagram.com/subaru.jp/   SUBARU On-Tubeは株式会社SUBARUが運営する公­式YouTubeチャンネルです。 新車種の最新映像やモータースポーツ、TV-CMなどここでしか見られない様々な動画を配信していきます­。 まずはチャンネル登録をお願いします！

На Токийском автошоу в начале января компания Subaru покажет прототип «заряженного» универсала Subaru Levorg STI Sport. Базовая модель второго поколения с новым 1,8-литровым турбооппозитником, представленная в октябре, также до сих пор носит статус предсерийного автомобиля.

Новый VW Golf ездит с выключенным двигателем удивительно долго

Автор канала 1001cars протестировал хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, оснащённый 1,5-литровым бензиновым турбомотором и 48-вольтовым стартер-генератором. Во время поездки ДВС был непрерывно выключен на 3 минуты и 51 секунду, причём хэтчбек в это время поднимался в гору по узкой дороге. Ещё совсем недавно такими показателями могли похвастаться только полноценные подзаряжаемые гибриды с большими электромоторами.

The eight-generation Volkswagen Golf 8 has three engines versions with Mild Hybrid technology: 1.5 eTSI (96 kW/130HP and 110 kW/150 HP) and 1.0 eTSI (81 kW/110 HP). The 48 V Mild Hybrid system makes it possible to coast while the combustion engine has been completely switched off to save more fuel. Restarting the engine is significantly more convenient. Additionally, Golf eTSI models offer better moving-off performance thanks to electric boost. I made a 33 km trip and checked how the Mild Hybrid system works and how long I can drive with combustion engine switched off. Final fuel consumption: 4.4 l/100 km), fuel economy: 53.5 mpg US, 64.2 mpg UK. Percent of the time with combustion engine off: 24% (9:45). Longest time with engine switched off during the drive: 3:51 m:ss. Volkswagen Golf eTSI 48 V mild hybrid drive in detail: with its relatively small cable diameters and therefore low weight of the wiring harness, it enables the transmission of high electrical power. That leads to recuperation of significantly more energy during braking. The energy stored in the 48 V lithium-ion battery supplies the 12 V vehicle electrical system and drives the 48 V belt starter generator. This belt starter generator takes on the role of the alternator and starter while simultaneously operating as a small, lightweight electric motor that instantly boosts the drive torque when moving off. The output of the generator is transferred by the belt drive. The generator also starts the combustion engine – which is switched off as much as possible while the vehicle is moving – in a barely perceptible way.
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