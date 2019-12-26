Конкурент Porsche Taycan от BMW, интерьер нового Kia Sorento и другие новости за ночь

В Сети появилась новая фотография интерьера Kia Sorento четвёртого поколения. Больше всего в глаза бросаются большие дверные ручки — похоже, для открытия двери в них надо будет просовывать всю ладонь. Ещё кроссовер получит крупный экран мультимедийной системы, стоящий вплотную к приборной панели, и шайбу-селектор для управления коробкой передач. О дате премьеры нового Kia Sorento информации пока нет.