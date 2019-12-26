Конкурент Porsche Taycan от BMW, интерьер нового Kia Sorento и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания BMW готовит электрическую модель i6, которая станет конкурентом для Porsche Taycan и Tesla Model S. Баварский электромобиль по размерам и форме кузова будет близок к седану 8 серии Gran Coupe, а его два электродвигателя суммарно выдадут 544 л.с. в стандартной модификации или 680 л.с. в версии M Performance.
Также ожидается, что BMW i6 получит два варианта тяговой батареи — ёмкостью 90 и 120 кВт·ч. Запас хода без подзарядки составит 560 и 700 километров соответственно. В продажу электромобиль поступит в 2024 году.
Источник: Autoblog.it (ит.)
Новый Kia Sorento получит внушительные дверные ручки
В Сети появилась новая фотография интерьера Kia Sorento четвёртого поколения. Больше всего в глаза бросаются большие дверные ручки — похоже, для открытия двери в них надо будет просовывать всю ладонь. Ещё кроссовер получит крупный экран мультимедийной системы, стоящий вплотную к приборной панели, и шайбу-селектор для управления коробкой передач. О дате премьеры нового Kia Sorento информации пока нет.
Как вам интерьер нового Kia Sorento?
Роскошный китайский седан сменил имя до премьеры
Премиальная марка Hongqi («Красное знамя»), которая принадлежит китайскому концерну FAW, показала тизер нового представительского седана и объявила, что его премьера состоится 8 января на специальном мероприятии в Пекине. Модель получила индекс H9, хотя ранее фотошпионы застали четырёхдверку с фирменными табличками с названием H7. Hongqi H9 станет первой моделью марки, над внешностью которой работал Джайлс Тейлор — бывший главный дизайнер Rolls-Royce.
Универсал Subaru Levorg станет «злее»
На Токийском автошоу в начале января компания Subaru покажет прототип «заряженного» универсала Subaru Levorg STI Sport. Базовая модель второго поколения с новым 1,8-литровым турбооппозитником, представленная в октябре, также до сих пор носит статус предсерийного автомобиля.
Новый VW Golf ездит с выключенным двигателем удивительно долго
Автор канала 1001cars протестировал хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, оснащённый 1,5-литровым бензиновым турбомотором и 48-вольтовым стартер-генератором. Во время поездки ДВС был непрерывно выключен на 3 минуты и 51 секунду, причём хэтчбек в это время поднимался в гору по узкой дороге. Ещё совсем недавно такими показателями могли похвастаться только полноценные подзаряжаемые гибриды с большими электромоторами.