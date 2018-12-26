Audi Q7 будут собирать в России на одном заводе с BMW

Глава Mazda мечтает о преемнике RX-8 и другие новости за ночь

Новости

Генеральный директор Mazda Акира Марумото в интервью изданию Automotive News заявил, что выпуск преемника роторного купе RX-8 — это мечта каждого работника компании. Однако сейчас японская марка находится не в той экономической ситуации, чтобы наладить выпуск автомобилей с роторным двигателем. При этом Марумото добавил, что создать условия для выпуска нового купе – одна из его важнейших задач.

Концепт Mazda RX-Vision 2015 года

Однако в 2019 году Mazda вновь начнёт использовать роторные моторы в своих автомобилях, но только для гибридов – в качестве генератора для подзарядки батарей.

Источник: Automotive News (англ.)

Топ-менеджера Nissan Грега Келли освободили под залог

Арестованный 19 ноября директор компании Nissan по кадрам Грег Келли вышел на свободу. Его освободили под залог в размере 70 миллионов иен (около 636 тысяч долларов) по решению Токийского окружного суда. До проведения судебного разбирательства он обязан находиться в Японии, его передвижения по стране ограничены. Контакты с сотрудниками Nissan запрещены, как и выезд за рубеж. После освобождения Келли доставили в больницу из-за болезни спины.

Источник: Kyodo (англ.)

Isuzu D-Max получит в России новый двигатель

В базе Росстандарта появился дополненный сертификат, согласно которому пикап Isuzu D-Max получит четырёхцилиндровый турбодизель 3.0 мощностью 177 л.с. (430 Н·м). Сейчас в Россию поставляют только D-Max с 163-сильным турбодизелем 2.5 (400 Н·м). Также пикап будет оснащаться новой медиасистемой, задним парктроником, системой бесключевого доступа, камерой заднего вида, системой стабилизации прицепа и устройством вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. По информации Авторевю, новые версии появятся у дилеров весной 2019 года.

Источник: Авторевю

Lexus отзывает седаны LS500 из-за глохнущих моторов

Компания Lexus отзывает в России 390 седанов LS500, произведенных с 9 января по 3 сентября 2018 года. Причина: проблемы с программным обеспечением, которое некорректно вычисляет объём входящего в двигатель воздуха при перезапуске 421-сильного битурбомотора V6 3.5. Это может привести к тому, что двигатель заглохнет в начале движения. Владельцев пригласят на сервис, где автомобилям перепрограммируют блок управления двигателем.

Источник: Росстандарт

Посмотрите, как пукающая Tesla помогает разыгрывать людей

Электромобили Tesla после очередного обновления получили новую функцию – набор «пукающих» звуков. И кто-то уже этим воспользовался.

I test out the latest Tesla easter egg on the family. Watch as I use a hidden camera and latest Tesla Emissions Testing easter egg app to emit farts in the car. Buying a Tesla? Support DragTimes: http://ts.la/brooks7547 Subscribe to DragTimes for more: http://goo.gl/ZRnBRR Music: Colossus by Wydron https://soundcloud.com/wydron #tesla #prank #easteregg
Всегда свежие новости – в нашем Телеграм-канале.
Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение