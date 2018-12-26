Глава Mazda мечтает о преемнике RX-8 и другие новости за ночь

Арестованный 19 ноября директор компании Nissan по кадрам Грег Келли вышел на свободу. Его освободили под залог в размере 70 миллионов иен (около 636 тысяч долларов) по решению Токийского окружного суда. До проведения судебного разбирательства он обязан находиться в Японии, его передвижения по стране ограничены. Контакты с сотрудниками Nissan запрещены, как и выезд за рубеж. После освобождения Келли доставили в больницу из-за болезни спины.