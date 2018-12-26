Глава Mazda мечтает о преемнике RX-8 и другие новости за ночь
Генеральный директор Mazda Акира Марумото в интервью изданию Automotive News заявил, что выпуск преемника роторного купе RX-8 — это мечта каждого работника компании. Однако сейчас японская марка находится не в той экономической ситуации, чтобы наладить выпуск автомобилей с роторным двигателем. При этом Марумото добавил, что создать условия для выпуска нового купе – одна из его важнейших задач.
Однако в 2019 году Mazda вновь начнёт использовать роторные моторы в своих автомобилях, но только для гибридов – в качестве генератора для подзарядки батарей.
Источник: Automotive News (англ.)
Топ-менеджера Nissan Грега Келли освободили под залог
Арестованный 19 ноября директор компании Nissan по кадрам Грег Келли вышел на свободу. Его освободили под залог в размере 70 миллионов иен (около 636 тысяч долларов) по решению Токийского окружного суда. До проведения судебного разбирательства он обязан находиться в Японии, его передвижения по стране ограничены. Контакты с сотрудниками Nissan запрещены, как и выезд за рубеж. После освобождения Келли доставили в больницу из-за болезни спины.
Источник: Kyodo (англ.)
Isuzu D-Max получит в России новый двигатель
В базе Росстандарта появился дополненный сертификат, согласно которому пикап Isuzu D-Max получит четырёхцилиндровый турбодизель 3.0 мощностью 177 л.с. (430 Н·м). Сейчас в Россию поставляют только D-Max с 163-сильным турбодизелем 2.5 (400 Н·м). Также пикап будет оснащаться новой медиасистемой, задним парктроником, системой бесключевого доступа, камерой заднего вида, системой стабилизации прицепа и устройством вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. По информации Авторевю, новые версии появятся у дилеров весной 2019 года.
Источник: Авторевю
Lexus отзывает седаны LS500 из-за глохнущих моторов
Компания Lexus отзывает в России 390 седанов LS500, произведенных с 9 января по 3 сентября 2018 года. Причина: проблемы с программным обеспечением, которое некорректно вычисляет объём входящего в двигатель воздуха при перезапуске 421-сильного битурбомотора V6 3.5. Это может привести к тому, что двигатель заглохнет в начале движения. Владельцев пригласят на сервис, где автомобилям перепрограммируют блок управления двигателем.
Источник: Росстандарт
Посмотрите, как пукающая Tesla помогает разыгрывать людей
Электромобили Tesla после очередного обновления получили новую функцию – набор «пукающих» звуков. И кто-то уже этим воспользовался.