Сертификация обновлённой Лады 4x4, VW, замаскированный под Opel, и другие новости за ночь

Руководитель отдела продаж Mercedes-AMG Михаэль Кнеллер рассказал, что клиенты начнут получать гиперкары Mercedes-AMG One только в 2021 году, хотя ранее старт производства был запланирован на 2019-й. Главные проблемы связаны с 1,6-литровым турбированным V6 от болида Формулы-1. Его адаптация под гражданские условия потребовала гораздо больше времени, чем планировалось. В частности, мотористам пришлось сдвигать холостой ход с прежних 5000 об./мин на 1200.