Сертификация обновлённой Лады 4x4, VW, замаскированный под Opel, и другие новости за ночь
Николай Андреев
Росстандарт опубликовал сертификационные документы на рестайлинговый внедорожник Lada 4x4. Модель во всех комплектациях теперь будет оснащаться системой вызова экстренных служб «ЭРА-Глонасс», а помимо колёс размерностью 185/75 R16 появился второй разрешённый типоразмер шин — 175/80 R16.
Технических изменений у Lada 4x4 не будет. У модели останутся 1,7-литровый бензиновый атмосферник мощностью 83 л.с., пятиступенчатая «механика» и постоянный полный привод с понижайкой. Новые документы вступают в силу 6 декабря 2019 года: с этого момента модернизированные внедорожники разрешено продавать. Однако по слухам, официальный старт продаж запланирован на начало 2020 года.
Источник: Росстандарт
Электрокроссовер Volkswagen притворился Опелем
Фотошпионы встретили прототип электрического кроссовера Volkswagen ID.4, который при помощи камуфляжа попытались стилизовать под Opel Grandland X. Однако модель VW выдают другие пропорции и выштамповки на боковинах. Volkswagen уже привозил закамуфлированный ID.4 на автосалон во Франкфурте, а полноценная премьера вседорожника состоится в 2020 году.
Источник: Carscoops (англ.)
Сразу заметили подвох с этим псевдо-Опелем?
Продажи гиперкара Mercedes-AMG отложили на два года
Руководитель отдела продаж Mercedes-AMG Михаэль Кнеллер рассказал, что клиенты начнут получать гиперкары Mercedes-AMG One только в 2021 году, хотя ранее старт производства был запланирован на
Источник: Road & Track (англ.)
Минивэн Renault Espace стал богаче и вместительнее
Компания Renault представила обновлённый минивэн Espace. Новинка стала первой моделью марки, получившей матричные светодиодные фары. Также у Espace изменился дизайн бамперов и колёсных дисков, появилась переделанная центральная консоль с большим количеством ёмкостей для хранения, а список опций дополнился 10,2-дюймовой цифровой приборной панелью и полноуправляемым шасси. В Европе продажи обновлённого Renault Espace начнутся весной 2020 года.
Послушайте крутой звук гиперкара Aston Martin
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I hope this will make your day. @astonmartin #Valkyrie on test and unleashed at our Silverstone Proving Ground. pic.twitter.com/IzuUBkyZKn— Dr. Andy Palmer (@AndyatAston) 22 ноября 2019 г.