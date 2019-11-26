На аукцион выставлен один из самых дорогих Ниссанов в истории

Сертификация обновлённой Лады 4x4, VW, замаскированный под Opel, и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Росстандарт опубликовал сертификационные документы на рестайлинговый внедорожник Lada 4x4. Модель во всех комплектациях теперь будет оснащаться системой вызова экстренных служб «ЭРА-Глонасс», а помимо колёс размерностью 185/75 R16 появился второй разрешённый типоразмер шин — 175/80 R16.

Фото: Российская газета

Технических изменений у Lada 4x4 не будет. У модели останутся 1,7-литровый бензиновый атмосферник мощностью 83 л.с., пяти­­ступен­чатая «механика» и постоянный полный привод с понижайкой. Новые документы вступают в силу 6 декабря 2019 года: с этого момента модернизированные внедорожники разрешено продавать. Однако по слухам, официальный старт продаж запланирован на начало 2020 года.

Источник: Росстандарт

Электрокроссовер Volkswagen притворился Опелем

Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
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Volkswagen ID.4

Фотошпионы встретили прототип электрического кроссовера Volkswagen ID.4, который при помощи камуфляжа попытались стилизовать под Opel Grandland X. Однако модель VW выдают другие пропорции и выштамповки на боковинах. Volkswagen уже привозил закамуфлированный ID.4 на автосалон во Франкфурте, а полноценная премьера вседорожника состоится в 2020 году.

Источник: Carscoops (англ.)

Сразу заметили подвох с этим псевдо-Опелем?

Продажи гиперкара Mercedes-AMG отложили на два года

Руководитель отдела продаж Mercedes-AMG Михаэль Кнеллер рассказал, что клиенты начнут получать гиперкары Mercedes-AMG One только в 2021 году, хотя ранее старт производства был запланирован на 2019-й. Главные проблемы связаны с 1,6-литровым турбированным V6 от болида Формулы-1. Его адаптация под гражданские условия потребовала гораздо больше времени, чем планировалось. В частности, мотористам пришлось сдвигать холостой ход с прежних 5000 об./мин на 1200.

Источник: Road & Track (англ.)

Минивэн Renault Espace стал богаче и вместительнее

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Компания Renault представила обновлённый минивэн Espace. Новинка стала первой моделью марки, получившей матричные светодиодные фары. Также у Espace изменился дизайн бамперов и колёсных дисков, появилась переделанная центральная консоль с большим количеством ёмкостей для хранения, а список опций дополнился 10,2-дюймовой цифровой приборной панелью и полноуправляемым шасси. В Европе продажи обновлённого Renault Espace начнутся весной 2020 года.

Послушайте крутой звук гиперкара Aston Martin

Глава Aston Martin Энди Палмер опубликовал небольшой ролик с испытаний гиперкара Valkyrie. Купе оснащено 1176-сильной гибридной установкой, построенной на основе 6,5-литрового атмосферного V12 мощностью 1014 л.с. И звучит он просто потрясающе! 

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