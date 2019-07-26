Маленький кроссовер BMW, новый Mercedes-AMG GLE 63 Coupe и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания BMW готовит ещё один компактный кроссовер — модель на базе нового переднеприводного хэтчбека 1 серии для конкуренции с Audi Q2. Его длина составит 4,1–4,2 метра. У марки уже есть модели X1 (4439 мм) и X2 (4360 мм), поэтому новый паркетник назовут… нет, не X0, а Urban X. О дате его премьеры пока информации нет.
Источник: Auto Express (англ.)
Нужен ещё один кроссовер BMW?
Новый Mercedes-Benz GLE Coupe начал сбрасывать камуфляж
Недалеко от завода Mercedes-Benz, в американской Тускалусе, замечен Mercedes-AMG GLE 63 Coupe второго поколения с неприкрытыми боковинами. Ожидается, что самая мощная версия модели получит четырёхлитровый V8 мощностью более 600 лошадиных сил. Гражданский Mercedes-Benz GLE Coupe должны представить до конца 2019 года.
Источник: Carscoops (англ.)
За первый новый Bentley Flying Spur переплатили втрое
На аукционе Midsummer Gala во французском Антибе продали первый экземпляр Bentley Flying Spur особой серии First Edition за 700 000 евро, тогда как базовый седан стоит около 200 000 евро. Вырученные средства передадут в фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.
Версия First Edition отличается богатым оснащением, эмблемами Union Jack на задней стойке, порогах и передней панели. Производство лимитированной серии Flying Spur First Edition продлится 12 месяцев без ограничения тиража.
Новые BMW M3 и M4 получат «механику»
Глава подразделения BMW M Маркус Флаш подтвердил, что M3 и M4 нового поколения сохранят версии с механической коробкой передач. Модели получат трёхлитровую «турбошестёрку» мощностью более 450 л.с., дебютировавшую на X3 M и X4 M, а производство седана M3 начнётся в 2020 году.
Источник: BMW Blog (англ.)
Subaru Impreza WRX превратили в дрифт-машину
Что делать, если вы одновременно любите дрифт и мощные Subaru, которые бывают только полноприводными? Правильно, надо взять и оставить лишь задний привод. Что и сделали с этим хэтчбеком Impreza WRX 2008 года.