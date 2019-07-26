Маленький кроссовер BMW, новый Mercedes-AMG GLE 63 Coupe и другие новости за ночь

На аукционе Midsummer Gala во француз­ском Антибе продали первый экзем­пляр Bentley Flying Spur особой серии First Edition за 700 000 евро, тогда как базовый седан стоит около 200 000 евро. Вырученные средства передадут в фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

Версия First Edition отличается богатым оснащением, эмблемами Union Jack на задней стойке, порогах и передней панели. Производ­ство лимити­рованной серии Flying Spur First Edition продлится 12 месяцев без ограничения тиража.