«Опаздываю на похороны» и «Везу горячую еду домой»: как американцы оправдывают превышение скорости

Маленький кроссовер BMW, новый Mercedes-AMG GLE 63 Coupe и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Рендер самого маленького кроссовера BMW от Auto Express

Компания BMW готовит ещё один компакт­ный кроссовер — модель на базе нового передне­приводного хэтчбека 1 серии для конкуренции с Audi Q2. Его длина составит 4,1–4,2 метра. У марки уже есть модели X1 (4439 мм) и X2 (4360 мм), поэтому новый паркетник назовут… нет, не X0, а Urban X. О дате его премьеры пока информации нет.

Источник: Auto Express (англ.)

Нужен ещё один кроссовер BMW?

Новый Mercedes-Benz GLE Coupe начал сбрасывать камуфляж

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Недалеко от завода Mercedes-Benz, в американской Тускалусе, замечен Mercedes-AMG GLE 63 Coupe второго поколения с непри­крытыми боковинами. Ожидается, что самая мощная версия модели получит четырёх­литровый V8 мощностью более 600 лошадиных сил. Гражданский Mercedes-Benz GLE Coupe должны представить до конца 2019 года.

Источник: Carscoops (англ.)

За первый новый Bentley Flying Spur переплатили втрое

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На аукционе Midsummer Gala во француз­ском Антибе продали первый экзем­пляр Bentley Flying Spur особой серии First Edition за 700 000 евро, тогда как базовый седан стоит около 200 000 евро. Вырученные средства передадут в фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

Версия First Edition отличается богатым оснащением, эмблемами Union Jack на задней стойке, порогах и передней панели. Производ­ство лимити­рованной серии Flying Spur First Edition продлится 12 месяцев без ограничения тиража.

Новые BMW M3 и M4 получат «механику»

Глава подразделения BMW M Маркус Флаш подтвердил, что M3 и M4 нового поколения сохранят версии с механи­ческой коробкой передач. Модели получат трёх­литровую «турбо­шестёрку» мощностью более 450 л.с., дебютиро­вавшую на X3 M и X4 M, а производ­ство седана M3 начнётся в 2020 году.

Источник: BMW Blog (англ.)

Subaru Impreza WRX превратили в дрифт-машину

Что делать, если вы одновременно любите дрифт и мощные Subaru, которые бывают только полно­приводными? Правильно, надо взять и оставить лишь задний привод. Что и сделали с этим хэтчбеком Impreza WRX 2008 года.

What happens when you leave the stance life and enter the drift life? Awesome things: like this rear wheel drive swapped '08 WRX. Christian Ngo has seen the static light, and is going in deep with some proper shreds in his previously-stanced Subaru. We love AWD shreds, but this is sick! Subscribe, nerds! https://www.youtube.com/channel/UCXlfi8sf6cKGQ8sOd0-yRuw?sub_confirmation=1 FB: https://www.facebook.com/TheHoonigans/ IG: instagram.com/thehoonigans Turn on notifications so you don’t miss out, noob. https://www.hoonigan.com/ Follow Our Crew: @brianscotto @vin_tra @hertlife @dangerdan3 @mister_zachary @jchase7452 @jofeltolosa @teaguefleury @baker_ashley @nelsonflores__ @nadsynads @kyletstuart24 @larry_chen_foto @roncar Stay fresh with the latest apparel: https://www.hoonigan.com/featured.html
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