Российские Мазды без господдержки, ювелирный Ford и другие новости за ночь

Российские власти приняли решение с 2020 года прекратить господдержку совместного предприятия Mazda и «Соллерс» во Владивостоке. Речь идёт о субсидиях, которые выделялись на транспортировку автомобилей с Дальнего Востока. Размер субсидий составлял от 500 миллионов рублей ежегодно.

Отказ от этого вида господдержки был инициирован вице-премьером России Дмитрием Козаком. Прекратить субсидирование власти решили из-за того, что деньги фактически выделялись всего одному предприятию. Как пояснил знакомый с ситуацией источник: «Всё, что нельзя объединить и унифицировать, отменяется».

В «Соллерсе» знают о принятом решении и собираются обратиться в правительство, так как отмена субсидий негативно скажется на окупаемости инвестиций в завод по производству двигателей, который открылся в сентябре 2018 года.

Ювелир 25 лет делал масштабную модель Ford Escort. Теперь её выставили на продажу

На торгах аукциона The Market, которые пройдут 2 мая, будут продавать модель раллийного купе Ford Escort RS1800 в масштабе 1:25, сделанную из драгоценных материалов: золота, серебра и бриллиантов. Автор проекта – ювелир Рассел Лорд.