Tesla продаётся на вторичке быстрее, чем конкуренты. Но слишком много теряет в цене

Российские Мазды без господдержки, ювелирный Ford и другие новости за ночь

Новости

Александр Мирошкин

Российские власти приняли решение с 2020 года прекратить господдержку совместного предприятия Mazda и «Соллерс» во Владивостоке. Речь идёт о субсидиях, которые выделялись на транспортировку автомобилей с Дальнего Востока. Размер субсидий составлял от 500 миллионов рублей ежегодно.

Отказ от этого вида господдержки был инициирован вице-премьером России Дмитрием Козаком. Прекратить субсидирование власти решили из-за того, что деньги фактически выделялись всего одному предприятию. Как пояснил знакомый с ситуацией источник: «Всё, что нельзя объединить и унифицировать, отменяется».

В «Соллерсе» знают о принятом решении и собираются обратиться в правительство, так как отмена субсидий негативно скажется на окупаемости инвестиций в завод по производству двигателей, который открылся в сентябре 2018 года.

Источник: «Коммерсант» 

Ювелир 25 лет делал масштабную модель Ford Escort. Теперь её выставили на продажу

На торгах аукциона The Market, которые пройдут 2 мая, будут продавать модель раллийного купе Ford Escort RS1800 в масштабе 1:25, сделанную из драгоценных материалов: золота, серебра и бриллиантов. Автор проекта – ювелир Рассел Лорд.

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На создание машинки он потратил 25 лет. На материалы ушло примерно 100 000 долларов (около 6,5 миллиона рублей), а сколько стоила работа Лорда, неизвестно. Поэтому в описании лота нет даже оценочной стоимости этого Эскорта. Однако известно, что все вырученные от продажи средства пойдут на благотворительность.

Машинка является копией гоночного автомобиля, на котором в конце 1970-х выступал чемпион мира по ралли Ари Ватанен. Почему именно Эскорт? Потому что Лорд является фанатом этой модели. В его личной коллекции стоят 55 таких Фордов.

Источник: The Market 

Из старого Лексуса сделали пикап

В линейке Lexus никогда не было пикапа. Но это не значит, что пикапов Lexus не существует. Вот, например, грузовичок, сделанный из седана ES четвёртого поколения (выпускался с 2001 по 2006 годы). Машине отпили заднюю часть крыши, убрали пару дверей и получился Лексус для ранчо.

Источник: Carscoops 

25-летнюю Мазду продали дороже нового Porsche 718 Cayman

В США продали купе Mazda RX-7 1994 года за 70 000 долларов, что на 13 000 долларов больше, чем просят за новый Porsche 718 Cayman. Японский спорткар проехал всего 4600 миль (примерно 7400 километров) и никогда не подвергался тюнингу. Двухдверка укомплектована стандартным роторным мотором и пятиступенчатой механической коробкой передач. Предыдущий владелец не пользовался автомобилем на протяжении почти 12 лет. Поэтому перед продажей RX-7 лишь прошла техобслуживание с заменой расходников.

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Источник: Bring A Trailer

Что лучше: эта Мазда или новый Porsche?

Посмотрите, как лошадь вытаскивает застрявшую машину

У нас только один вопрос: как этот Ford Focus там оказался?!

Horse pulling car being stuck in dirt
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