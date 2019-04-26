Российские Мазды без господдержки, ювелирный Ford и другие новости за ночь
Александр Мирошкин
Российские власти приняли решение с 2020 года прекратить господдержку совместного предприятия Mazda и «Соллерс» во Владивостоке. Речь идёт о субсидиях, которые выделялись на транспортировку автомобилей с Дальнего Востока. Размер субсидий составлял от 500 миллионов рублей ежегодно.
Отказ от этого вида господдержки был инициирован вице-премьером России Дмитрием Козаком. Прекратить субсидирование власти решили из-за того, что деньги фактически выделялись всего одному предприятию. Как пояснил знакомый с ситуацией источник: «Всё, что нельзя объединить и унифицировать, отменяется».
В «Соллерсе» знают о принятом решении и собираются обратиться в правительство, так как отмена субсидий негативно скажется на окупаемости инвестиций в завод по производству двигателей, который открылся в сентябре 2018 года.
Источник: «Коммерсант»
Ювелир 25 лет делал масштабную модель Ford Escort. Теперь её выставили на продажу
На торгах аукциона The Market, которые пройдут 2 мая, будут продавать модель раллийного купе Ford Escort RS1800 в масштабе 1:25, сделанную из драгоценных материалов: золота, серебра и бриллиантов. Автор проекта – ювелир Рассел Лорд.
На создание машинки он потратил 25 лет. На материалы ушло примерно 100 000 долларов (около 6,5 миллиона рублей), а сколько стоила работа Лорда, неизвестно. Поэтому в описании лота нет даже оценочной стоимости этого Эскорта. Однако известно, что все вырученные от продажи средства пойдут на благотворительность.
Машинка является копией гоночного автомобиля, на котором в конце 1970-х выступал чемпион мира по ралли Ари Ватанен. Почему именно Эскорт? Потому что Лорд является фанатом этой модели. В его личной коллекции стоят 55 таких Фордов.
Источник: The Market
Из старого Лексуса сделали пикап
В линейке Lexus никогда не было пикапа. Но это не значит, что пикапов Lexus не существует. Вот, например, грузовичок, сделанный из седана ES четвёртого поколения (выпускался с 2001 по 2006 годы). Машине отпили заднюю часть крыши, убрали пару дверей и получился Лексус для ранчо.
Источник: Carscoops
25-летнюю Мазду продали дороже нового Porsche 718 Cayman
В США продали купе Mazda RX-7 1994 года за 70 000 долларов, что на 13 000 долларов больше, чем просят за новый Porsche 718 Cayman. Японский спорткар проехал всего 4600 миль (примерно 7400 километров) и никогда не подвергался тюнингу. Двухдверка укомплектована стандартным роторным мотором и пятиступенчатой механической коробкой передач. Предыдущий владелец не пользовался автомобилем на протяжении почти 12 лет. Поэтому перед продажей RX-7 лишь прошла техобслуживание с заменой расходников.
Источник: Bring A Trailer
Что лучше: эта Мазда или новый Porsche?
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У нас только один вопрос: как этот Ford Focus там оказался?!