УАЗ Пикап с «автоматом», возрождение Opel Manta и другие новости за ночь

В базе Росстандарта появились сертификаци­онные документы на УАЗ Пикап с шести­ступен­чатой автомати­ческой коробкой передач. Как и внедорожник Патриот, пикап получит тот же «автомат» француз­ской сборки, разрабо­танный компанией Punch Powerglide совместно с концерном General Motors.

Автоматическая коробка передач идёт в паре с бензиновым атмосферником 2.7 мощностью 150 л.с. (235 Н·м). Цены на новую моди­фикацию пикапа объявят ближе к началу продаж, дата которого пока неизвестна. Стартовая стоимость УАЗ Пикап с «механикой» составляет 855 000 рублей. Не исключено, что за «автомат» придётся доплачи­вать 90 тысяч рублей, как и в случае с Патриотом.