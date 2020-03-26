УАЗ Пикап с «автоматом», возрождение Opel Manta и другие новости за ночь
Николай Андреев
В базе Росстандарта появились сертификационные документы на УАЗ Пикап с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Как и внедорожник Патриот, пикап получит тот же «автомат» французской сборки, разработанный компанией Punch Powerglide совместно с концерном General Motors.
Автоматическая коробка передач идёт в паре с бензиновым атмосферником 2.7 мощностью 150 л.с. (235 Н·м). Цены на новую модификацию пикапа объявят ближе к началу продаж, дата которого пока неизвестна. Стартовая стоимость УАЗ Пикап с «механикой» составляет 855 000 рублей. Не исключено, что за «автомат» придётся доплачивать 90 тысяч рублей, как и в случае с Патриотом.
Источник: Росстандарт
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Источник: Augsburger Allgemeine (нем.)
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