Автомобильные кинотеатры обрели новую жизнь — из-за коронавируса

УАЗ Пикап с «автоматом», возрождение Opel Manta и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

1/3

В базе Росстандарта появились сертификаци­онные документы на УАЗ Пикап с шести­ступен­чатой автомати­ческой коробкой передач. Как и внедорожник Патриот, пикап получит тот же «автомат» француз­ской сборки, разрабо­танный компанией Punch Powerglide совместно с концерном General Motors.

Автоматическая коробка передач идёт в паре с бензиновым атмосферником 2.7 мощностью 150 л.с. (235 Н·м). Цены на новую моди­фикацию пикапа объявят ближе к началу продаж, дата которого пока неизвестна. Стартовая стоимость УАЗ Пикап с «механикой» составляет 855 000 рублей. Не исключено, что за «автомат» придётся доплачи­вать 90 тысяч рублей, как и в случае с Патриотом.

Источник: Росстандарт

Opel планирует возродить модель Manta в виде электромобиля

Opel Manta A
Opel Manta B
1/2
Opel Manta A

Глава Opel Михаэль Лошеллер рассказал, что компания собирается возродить модель Manta. По его словам, новинка будет оснащаться полностью электри­ческой силовой установкой. Другими подроб­ностями об электро­мобиле он не поделился. Задне­приводное купе Opel Manta выпуска­лось с 1970 по 1988 год и за это время успело один раз сменить поколение.

Источник: Augsburger Allgemeine (нем.)

Как относитесь к возрождению старых моделей?

Новый гиперкар Lamborghini засветился в коротком ролике

Lamborghini Squadra Corse’s new track-only hypercar carried out its first shakedown several weeks ago. The 6.5-litre V12 naturally aspirated engine, which will produce 830hp, will be part of a limited edition model developed by Squadra Corse and Centro Stile Lamborghini. Squadra Corse’s hypercar features a number of particularities which differ from the regular road car range: the car features a large rear wing, airscoop on the roof and a racing hood with dual air intakes. With an aluminium front frame and a carbon fibre monocoque, the hypercar has been designed to be of the highest safety standards while an innovative self-locking type differential which allows better driveability on the circuit. Single nut wheels are fitted with Pirelli tires. The hypercar now enters the final stages of its development, with the world premiere scheduled for the summer of 2020. Discover more on squadracorse.lamborghini.com

Компания Lamborghini опубликовала видеотизер нового трекового гиперкара, название которого пока неизвестно. Он построен на базе модели Aventador и комп­лектуется форси­рован­ным до 830 л.с. атмосферным 6.5 V12. Тираж новинки составит 40 экзем­пляров, а её премьера должна произойти до конца 2020 года.

Bugatti разрешили печатать выхлопные патрубки из титана

Bugatti Chiron Pur Sport
Bugatti Chiron Pur Sport
1/4
Bugatti Chiron Pur Sport

Компания Bugatti получила официальное разрешение на использо­вание на дорожных автомо­билях выхлопных патрубков, напечатан­ных из титанового порошка на 3D-принтере. Ими оснастят две моди­фикации Chiron — 1500-сильную Pur Sport и 1600-сильную Super Sport 300+. Новые детали легче и прочнее, чем патрубки на других моделях Bugatti, сделанные из инконеля.

Tesla Model 3 научили звучать как Lamborghini

Компания Milltek Sport, занимающаяся разработкой выхлопных систем, создала для электри­ческого седана Tesla Model 3 систему, которая позволяет электро­кару звучать как суперкар. В задней части электро­мобиля установ­лены динамики, и с помощью смартфона можно выбирать любой звук выхлопа, в том числе от Lamborghini с V12. 

This Modified Tesla Sounds Like A Lamborghini! ----------- Huge thanks to Tom Onslow Cole. You can find out more about him and Milltek Sport Below! http://instagram.com/TomOnslowCole http://instagram.com/MilltekSport ✖ Clothing from 11 Degrees - http://bit.ly/2XmDYOC ✖ FOLLOW ME ON SOCIAL MEDIA! http://instagram.com/ArchieHamiltonRacing https://www.facebook.com/archiehamiltonracingcom/ ✖ Music By;
Всегда свежие новости – в нашем Телеграм-канале.
Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение