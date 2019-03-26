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Toyota, Lamborghini и Michelin против Aurus, Россия без легковых Фордов и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Toyota, Lamborghini и Michelin выступили против регистрации российского бренда Aurus в Европе. Они опротестовали заявку отечественной марки на получение патента в Бюро по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO). Всё дело в том, что название бренда похоже на название некоторых моделей: у Toyota есть хэтчбек Auris, у Lamborghini – люксовый кросcовер Urus, а у шинного гиганта Michelin – суббренд Taurus.

Aurus Senat на Женевском автосалоне. Фото: carscoops.com

В январе 2019 года бренд Aurus зарегистрировали в патентном ведомстве Benelux, которое объединяет три страны: Бельгию, Нидерланды и Люксембург. В марте 2019-го такую же процедуру провели в Латвии и Литве. Однако если EUIPO откажет россиянам, то у Ауруса отнимут все уже выданные лицензии и компании придётся придумывать для Европы новое название.

Источник: Известия

Ford оставит в России только фургоны

Ford Transit

В начале года компания Ford объявила о реорганизации европейского подразделения. Окончательные планы реструктуризации российского СП Ford Sollers огласят уже 27 марта, но сейчас известно, что Ford Sollers начал вести переговоры с потенциальными покупателями активов. Существуют два возможных сценария: или Ford оставит в производстве кроссоверы Explorer и Kuga, а также фургоны Transit, или откажется от легковых автомобилей вовсе. В любом случае закроют заводы во Всеволожске (там производят Focus и Mondeo) и Набережных Челнах (Ecosport и Fiesta).

Источник: Коммерсантъ 

Будете скучать по Фокусу и Мондео?

Mercedes-AMG «зарядит» седан A-класса

Mercedes-AMG опубликовал тизер четырёхдверки A35. Ожидается, что седан получит ту же 306-сильную «турбочетвёрку», полный привод и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, что и пятидверный 35-й. Кстати, на нём мы уже прокатились.

Источник: Mercedes-Benz

Bentley Continental GT погоняется на горе Пайкс-Пик

Bentley Continental GT

Компания Bentley выставит купе Continental GT последнего поколения с 635-сильным мотором 6.0 W12 на гонку на горе Пайкс-Пик в США. Британцы попытаются установить рекорд по времени подъёма для серийных автомобилей. За руль купе сядет ветеран Пайкс-Пика, американец Рис Миллен. В 2018-м он преодолел 20-километровый маршрут на кроссовере Bentley Bentayga за 10 минут и 49,9 секунды, почти на две минуты улучшив прежний рекорд, который четырьмя годами ранее продемонстрировал Range Rover Sport.

Посмотрите на дрэг двух очень быстрых BMW

Две BMW с одинаковым, 450-сильным мотором. Одна – M2 Competition, вторая – M4 Competition. Как скажется разница в мощности и массе на прямой? Смотрите сами:

It’s BMW Competition vs BMW Competition for our latest head-to-head! Both the M2 and the M4 are evenly matched, being able to produce a top speed of 155mph and both achieving 0 - 60mph in just over 4 seconds! So what’ll happen when they go up against each other on the track? And the main question… Which one will be the most fun to drive?! Join Mat to find out! Want some driving lessons from Sam from The Supercar Clinic? Go here: https://the-supercar-clinic.com/ Instagram – http://www.instagram.com/carwowcars Facebook – http://www.facebook.com/carwowuk/ Twitter – http://www.twitter.com/carwowuk Refer A Friend – https://www.carwow.co.uk/share Awkward haggling is a thing of the past with carwow. Choose your perfect car with our configurator tool and let the country’s best dealers compete over you. Compare the five best offers by price, location and dealer ratings and choose the one that’s right for you – no hassle, no haggling, just a great deal. Visit our site to save money on your new car – http://bit.ly/carwow-UK Oder auch in Deutschland Geld beim Autokauf sparen – http://bit.ly/carwow-DE
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