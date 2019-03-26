Toyota, Lamborghini и Michelin против Aurus, Россия без легковых Фордов и другие новости за ночь
Николай Андреев
Toyota, Lamborghini и Michelin выступили против регистрации российского бренда Aurus в Европе. Они опротестовали заявку отечественной марки на получение патента в Бюро по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO). Всё дело в том, что название бренда похоже на название некоторых моделей: у Toyota есть хэтчбек Auris, у Lamborghini – люксовый кросcовер Urus, а у шинного гиганта Michelin – суббренд Taurus.
В январе 2019 года бренд Aurus зарегистрировали в патентном ведомстве Benelux, которое объединяет три страны: Бельгию, Нидерланды и Люксембург. В марте 2019-го такую же процедуру провели в Латвии и Литве. Однако если EUIPO откажет россиянам, то у Ауруса отнимут все уже выданные лицензии и компании придётся придумывать для Европы новое название.
Источник: Известия
Ford оставит в России только фургоны
В начале года компания Ford объявила о реорганизации европейского подразделения. Окончательные планы реструктуризации российского СП Ford Sollers огласят уже 27 марта, но сейчас известно, что Ford Sollers начал вести переговоры с потенциальными покупателями активов. Существуют два возможных сценария: или Ford оставит в производстве кроссоверы Explorer и Kuga, а также фургоны Transit, или откажется от легковых автомобилей вовсе. В любом случае закроют заводы во Всеволожске (там производят Focus и Mondeo) и Набережных Челнах (Ecosport и Fiesta).
Источник: Коммерсантъ
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Mercedes-AMG «зарядит» седан A-класса
Mercedes-AMG опубликовал тизер четырёхдверки A35. Ожидается, что седан получит ту же 306-сильную «турбочетвёрку», полный привод и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, что и пятидверный 35-й. Кстати, на нём мы уже прокатились.
Источник: Mercedes-Benz
Bentley Continental GT погоняется на горе Пайкс-Пик
Компания Bentley выставит купе Continental GT последнего поколения с 635-сильным мотором 6.0 W12 на гонку на горе Пайкс-Пик в США. Британцы попытаются установить рекорд по времени подъёма для серийных автомобилей. За руль купе сядет ветеран Пайкс-Пика, американец Рис Миллен. В 2018-м он преодолел 20-километровый маршрут на кроссовере Bentley Bentayga за 10 минут и 49,9 секунды, почти на две минуты улучшив прежний рекорд, который четырьмя годами ранее продемонстрировал Range Rover Sport.
Посмотрите на дрэг двух очень быстрых BMW
Две BMW с одинаковым, 450-сильным мотором. Одна – M2 Competition, вторая – M4 Competition. Как скажется разница в мощности и массе на прямой? Смотрите сами: