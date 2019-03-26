Toyota, Lamborghini и Michelin против Aurus, Россия без легковых Фордов и другие новости за ночь

В начале года компания Ford объявила о реорганизации европейского подразделения. Окончательные планы реструктуризации российского СП Ford Sollers огласят уже 27 марта, но сейчас известно, что Ford Sollers начал вести переговоры с потенциальными покупателями активов. Существуют два возможных сценария: или Ford оставит в производстве кроссоверы Explorer и Kuga, а также фургоны Transit, или откажется от легковых автомобилей вовсе. В любом случае закроют заводы во Всеволожске (там производят Focus и Mondeo) и Набережных Челнах (Ecosport и Fiesta).