Старый VW Golf превратили в рестомод за девять миллионов рублей

Слежка за резко тормозящими машинами, сиденья Audi A3 из вторсырья и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Представитель НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев рас­сказал, что к 2022 году в России появится система опове­щения ГИБДД о резко тормозящих авто­мобилях. Инфор­мация об этом будет автомати­чески пере­даваться от машин на платформу «Автодата». Собранные данные позволят прини­мать дополни­тельные меры безопас­ности, например, устанав­ливать дорожные знаки или ремонти­ровать дороги. Ожидается, что программа позволит снизить количе­ство ДТП в России на 20–30 процентов за год.

Ранее Ярослав Федосеев заявил, что с 2022 года новые автомо­били начнут дис­танци­онно пере­давать на платформу «Автодата» инфор­мацию об использо­вании водителями ремней безопас­ности. При этом данные будут обезли­чены и их не применят для выписы­вания штрафов за нарушение правил.

Источник: РИА Новости

Раздражают резко тормозящие автомобили?

Audi A3 получит обивку из переработанных бутылок

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Компания Audi показала сиденья модели A3 четвёртого поколения, в отделке которых использу­ется пере­работанный пластик. На изготов­ление обивки одного автомо­биля уходит 45 бутылок объёмом 1,5 литра, а ещё 62 нужно для создания напольного покрытия. Втор­сырьё также применяется в шумо­изоляции, отделке пола и боковых стенок багажника. Новое семейство Audi A3 дебюти­рует на автосалоне в Женеве 3 марта.

Mercedes-Benz показал прототип самого компактного своего электромобиля

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Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQA в настоящее время проходит зимние испыта­ния в Швеции, и снимки закамуфли­рован­ного прототипа опублико­вал сам авто­произво­дитель. Внешне электро­мобиль почти не будет отли­чаться от кроссовера GLA, а его сборку наладят на француз­ском заводе компании, где сейчас выпуска­ются модели Smart. Премьера Mercedes-Benz EQA состоится до конца 2020 года.

Сын Уве Гембаллы решил стать тюнером, как отец

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На Женевском автосалоне компания Marc Phillipp Gemballa GmbH представит свою первую модель, построенную на базе Porsche 911. Основа­телем фирмы является 26-лет­ний Марк Гембалла — сын знаменитого тюнера Уве и основа­теля ателье Gemballa, которое также работает над автомо­билями Porsche. В 2010 году отца похитили и убили в Южной Африке, а его бизнесом стали владеть акционеры.

Ничего необычного, просто водитель едет на горящем внедорожнике

В Майами очевидец снял, как на дороге у старого Ford Explorer неожиданно загорелся двигатель. Пассажир решил оттолкнуть горящий вне­дорожник, при этом водитель остался сидеть внутри. Увы, ролик внезапно оборвался, поэтому финал истории неизвестен.

Occurred on February 5, 2020 / Miami, Florida, USA A guy pushes an SUV that's on fire. Contact licensing@viralhog.com to license this or any ViralHog video. Make money from your videos! Submit footage here: https://goo.gl/yejGkm Subscribe, Like, or Follow ViralHog: YouTube: https://goo.gl/A0gBKk Facebook: https://goo.gl/XQWqJt Instagram: https://goo.gl/NMq8dl Twitter: https://goo.gl/pF8Xop
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