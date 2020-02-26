Слежка за резко тормозящими машинами, сиденья Audi A3 из вторсырья и другие новости за ночь
Николай Андреев
Представитель НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев рассказал, что к 2022 году в России появится система оповещения ГИБДД о резко тормозящих автомобилях. Информация об этом будет автоматически передаваться от машин на платформу «Автодата». Собранные данные позволят принимать дополнительные меры безопасности, например, устанавливать дорожные знаки или ремонтировать дороги. Ожидается, что программа позволит снизить количество ДТП в России на 20–30 процентов за год.
Ранее Ярослав Федосеев заявил, что с 2022 года новые автомобили начнут дистанционно передавать на платформу «Автодата» информацию об использовании водителями ремней безопасности. При этом данные будут обезличены и их не применят для выписывания штрафов за нарушение правил.
Источник: РИА Новости
Раздражают резко тормозящие автомобили?
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