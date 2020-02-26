Слежка за резко тормозящими машинами, сиденья Audi A3 из вторсырья и другие новости за ночь

Представитель НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев рас­сказал, что к 2022 году в России появится система опове­щения ГИБДД о резко тормозящих авто­мобилях. Инфор­мация об этом будет автомати­чески пере­даваться от машин на платформу «Автодата». Собранные данные позволят прини­мать дополни­тельные меры безопас­ности, например, устанав­ливать дорожные знаки или ремонти­ровать дороги. Ожидается, что программа позволит снизить количе­ство ДТП в России на 20–30 процентов за год.

Ранее Ярослав Федосеев заявил, что с 2022 года новые автомо­били начнут дис­танци­онно пере­давать на платформу «Автодата» инфор­мацию об использо­вании водителями ремней безопас­ности. При этом данные будут обезли­чены и их не применят для выписы­вания штрафов за нарушение правил.