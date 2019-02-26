Какие суперкары ищут в интернете, BMW M2, которая будет мощнее M4, и другие новости за ночь

Страховая компания Veygo провела исследование поисковых запросов в 169 странах и составила мировую карту самых популярных суперкаров (не старше 10 лет) по поисковым запросам в январе 2019 года. Лидером в 95 странах стала Audi R8 – её искали 939 870 раз. Следом, с результатом 701 140 запросов, расположился Bugatti Chiron. Кроме того, по данным Veygo этот гиперкар является поисковым лидером в России. На третьей строчке – Lamborghini Aventador (562 770 запросов).

По данным Яндекса, интересы россиян слегка отличаются от статистики Veygo: первое место по поисковым запросам за месяц занимает гиперкар Bugatti Veyron (39 тысяч запросов), далее идёт Ford GT (19 тысяч поисковых запросов), а Bugatti Chiron – лишь третий (18 тысяч запросов).