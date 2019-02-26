Какие суперкары ищут в интернете, BMW M2, которая будет мощнее M4, и другие новости за ночь
Николай Андреев
Страховая компания Veygo провела исследование поисковых запросов в 169 странах и составила мировую карту самых популярных суперкаров (не старше 10 лет) по поисковым запросам в январе 2019 года. Лидером в 95 странах стала Audi R8 – её искали 939 870 раз. Следом, с результатом 701 140 запросов, расположился Bugatti Chiron. Кроме того, по данным Veygo этот гиперкар является поисковым лидером в России. На третьей строчке – Lamborghini Aventador (562 770 запросов).
По данным Яндекса, интересы россиян слегка отличаются от статистики Veygo: первое место по поисковым запросам за месяц занимает гиперкар Bugatti Veyron (39 тысяч запросов), далее идёт Ford GT (19 тысяч поисковых запросов), а Bugatti Chiron – лишь третий (18 тысяч запросов).
Источник: Veygo (англ.)
BMW M2 станет мощнее M4
Компания BMW готовит новую версию купе M2 CS – мощность трёхлитровой «турбошестёрки» увеличат до 451 л.с., что на 20 сил больше, чем в старшей модели M4 и даже на одну «лошадь» больше, чем у версии M4 Competition.
От стандартного 410-сильного M2 Competition версия CS отличается другим аэродинамическим обвесом, выпуклым капотом и карбон-керамическими тормозными дисками с золотистыми суппортами. BMW M2 CS представят в этом году.
Источник: Bimmerpost (англ.)
Seat готовит массовый электромобиль
Глава Seat Лука ди Мео заявил, что марка станет второй после Volkswagen, кто построит серийной автомобиль на новой платформе MEB для электромобилей. Его прототип впервые покажут на автоматное в Женеве в марте 2019 года. По словам главного дизайнера Seat Алехандро Месонеро-Романос, он будет повторять грядущую серийную машину с запасом хода в 500 километров на 97 процентов.
Источник: Autocar (англ.)
Mercedes-AMG One получит версию в честь Льюиса Хэмильтона
Спортивное подразделение Mercedes-AMG выпустит спецверсию гиперкара One в честь пятикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмильтона. Автомобиль получит изменённую выхлопную систему и доработанный двигатель. Сроков появления новой модификации не называют, так как пока не готов обычный Mercedes-AMG One.
Источник: Top Gear (англ.)
Посмотрите на гибрид снеуборщика и велосипеда
В США пенсионер сконструировал механизированный снегоуборщик, для чего ему понадобились обычный велосипед, металлический ковш и немного смекалки.