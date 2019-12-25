Уникальный BMW M8 для России, музыкальная студия из Теслы и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания BMW создала спецверсию 625-сильного седана М8 Competition Gran Coupe под названием First Edition
Серийное производство BMW M8 Gran Coupe начнётся в марте 2020 года, однако восемь седанов спецверсии уже готовы. Один из них появится в России, ещё один оставят на родине в Германии, а остальные отправят в США, Швейцарию, Бельгию, Великобританию, Японию и Катар.
В автомобилях Tesla теперь можно записывать музыкальные треки
Электромобили Tesla получили очередное обновление, в рамках которого в мультимедийной системе появилась программа Trax для создания собственной музыки. В ней можно выбирать разные инструменты, регулировать темп, накладывать эффекты и записывать треки. Вот как это выглядит:
Записываете музыку в автомобилях?
В России отзывают редкие Bentley
Росстандарт объявил об отзыве семи экземпляров Bentley Continental GT, проданных с октября 2016 года по январь 2018 года. Все отзываемые автомобили относятся к спецверсиям — кабриолет Supersports и купе Continental 24, посвящённое марафону «24 часа
Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи сервиса «Отзывные кампании», разработанного Авто.ру совместно с Росстандартом. Для просмотра информации по машине нужно ввести государственный номер или VIN-код. Также есть возможность бесплатно подписаться на оповещение о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля, которое будет приходить на указанную электронную почту.
Источник: Росстандарт
На Нюрбургринге сравнили электрический Jaguar и бензиновый с V8
Блогер Дэн Трент попал в школу вождения Jaguar, расположенную на знаменитом треке Нюрбургринг. Там в качестве гоночных такси используют электрический кроссовер