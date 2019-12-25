Уникальный BMW M8 для России, музыкальная студия из Теслы и другие новости за ночь

Компания BMW создала спецверсию 625-сильного седана М8 Competition Gran Coupe под названием First Edition 8-Of-8, состоящую, как нетрудно догадаться, из восьми экзем­пляров. Они стилизо­ваны под концепт-кар М8 Gran Coupe с помощью эксклю­зивного зелёного цвета кузова, декоративных элементов бронзового цвета и жёлтых ходовых огней.

Серийное производство BMW M8 Gran Coupe начнётся в марте 2020 года, однако восемь седанов спец­версии уже готовы. Один из них появится в России, ещё один оставят на родине в Германии, а остальные отправят в США, Швейцарию, Бельгию, Велико­британию, Японию и Катар.