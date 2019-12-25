На Авто.ру выставили на продажу русский Tesla Cybertruck

Уникальный BMW M8 для России, музыкальная студия из Теслы и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

1/5

Компания BMW создала спецверсию 625-сильного седана М8 Competition Gran Coupe под названием First Edition 8-Of-8, состоящую, как нетрудно догадаться, из восьми экзем­пляров. Они стилизо­ваны под концепт-кар М8 Gran Coupe с помощью эксклю­зивного зелёного цвета кузова, декоративных элементов бронзового цвета и жёлтых ходовых огней.

Серийное производство BMW M8 Gran Coupe начнётся в марте 2020 года, однако восемь седанов спец­версии уже готовы. Один из них появится в России, ещё один оставят на родине в Германии, а остальные отправят в США, Швейцарию, Бельгию, Велико­британию, Японию и Катар.

В автомобилях Tesla теперь можно записывать музыкальные треки

Электромобили Tesla получили очередное обновление, в рамках которого в мульти­медийной системе появилась программа Trax для создания собст­венной музыки. В ней можно выбирать разные инструменты, регули­ровать темп, накладывать эффекты и записывать треки. Вот как это выглядит:

Tesla teax 0.1

Записываете музыку в автомобилях?

В России отзывают редкие Bentley

Bentley Continental GT Continental 24
Bentley Continental GT Supersports Convertible
1/2
Bentley Continental GT Continental 24

Росстандарт объявил об отзыве семи экземпляров Bentley Continental GT, проданных с октября 2016 года по январь 2018 года. Все отзываемые автомо­били относятся к спец­версиям — кабриолет Supersports и купе Continental 24, посвящённое марафону «24 часа Ле-Мана». На них выявлена вероят­ность отсоеди­нения шланга радиатора гидро­усилителя руля от патрубка, что может привести к потере гидравли­ческой жидкости. На проблемных автомо­билях заменят патрубки деталями нужного размера.

Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи сервиса «Отзывные кампании», разрабо­танного Авто.ру совместно с Росстан­дартом. Для просмотра информации по машине нужно ввести государ­ственный номер или VIN-код. Также есть воз­мож­ность бес­платно под­писаться на оповещение о начале новых отзывных кампаний для вашего авто­мобиля, которое будет приходить на указанную электрон­ную почту.

Источник: Росстандарт

На Нюрбургринге сравнили электрический Jaguar и бензиновый с V8

Блогер Дэн Трент попал в школу вождения Jaguar, распо­ложенную на знаменитом треке Нюрбург­ринг. Там в качестве гоночных такси используют электри­ческий кроссовер I-Pace, а также купе F-Type SVR и седаны XE SV Project 8, оснащённые компрес­сорными 5.0 V8. Тест-пилот Дэйл Ломас рассказал, что электро­мобиль способен проехать четыре 20,8-кило­метровых круга в боевом режиме, тогда как на бензиновых машинах топливный бак «высыхает» всего через три круга.

Can I drive a full electric Jaguar I-Pace from the UK to the Nürburgring in Germany and, once there, will it be as fun on a lap of the Nordschleife as a 'proper' internal-combustion engined car? Watch and learn!
Всегда свежие новости – в нашем Телеграм-канале.
Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение