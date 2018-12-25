Стали известны сроки и место серийного выпуска автомобилей Aurus (и другие новости за ночь)
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что серийное производство автомобилей марки Aurus начнётся в середине 2020 года на заводе компании Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Предприятие рассчитано на выпуск до 5 тысяч машин в год, но на такие объёмы выйдет только через 7-8 лет после начала серийного производства.
Сейчас автомобили Aurus собираются на мощностях НАМИ – годовой тираж не превышает 200 экземпляров. В данный момент завершается международная сертификация седана и лимузина Aurus Senat, а также начинается российская сертификация минивэна Aurus Arsenal.
Источники: ТАСС и РИА Новости
Volkswagen готовит электрический внедорожник
Volkswagen к 2022 году представит электровнедорожник, который по своим характеристикам составит конкуренцию Land Rover Defender и Jeep Wrangler. Проект пока имеет внутреннее название Volkswagen T-Rug. Машина получит брутальный дизайн и внушительный дорожный просвет, и будет доступна в двух модификациях – трёхдверной и пятидверной. По размерам электровнедорожник будет сравним с VW Touareg.
Источник: AutoBild (нем.)
Mazda создаст электромобиль без посторонней помощи
Глава европейского подразделения Mazda Джефф Гайтон рассказал, что компания намерена выпустить первый серийный электромобиль в 2020 году, но весь проект она разрабатывает самостоятельно. Технических подробностей о машине нет, но Гайтон обмолвился о её внешности – электрокар не будет «слишком цифровым» ради привлечения обычных покупателей.
Источник: Automotive News Europe (англ.)
Nissan запатентовал названия будущих электрических кроссоверов
Компания Nissan зарегистрировала в Европейском бюро интеллектуальной собственности две аббревиатуры: IMS и IMQ. Предполагается, что под этими названиями выпустят электрокроссоверы, построенные в духе концептов Nissan IMx и IMx Kuro (их представили в 2017 и 2018 годах соответственно). Не исключено, что серийные автомобили унаследуют от концептов двухмоторную силовую установку и полный привод.
Источник: AutoGuide (англ.)
Посмотрите, как Lamborghini Huracan резвится на горнолыжном склоне
Инстаграм-блогер опубликовал видео, в котором 640-сильный родстер Huracan Performante Spyder ездит по горнолыжной трассе в итальянских Альпах. Без крыши, конечно же.