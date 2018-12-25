Стали известны сроки и место серийного выпуска автомобилей Aurus (и другие новости за ночь)

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что серийное производство автомобилей марки Aurus начнётся в середине 2020 года на заводе компании Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Предприятие рассчитано на выпуск до 5 тысяч машин в год, но на такие объёмы выйдет только через 7-8 лет после начала серийного производства.

Сейчас автомобили Aurus собираются на мощностях НАМИ – годовой тираж не превышает 200 экземпляров. В данный момент завершается международная сертификация седана и лимузина Aurus Senat, а также начинается российская сертификация минивэна Aurus Arsenal.