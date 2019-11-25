Старт продаж Весты c вариатором, 200 тысяч заказов на пикап Теслы и другие новости за ночь

Генеральный директор Aston Martin Энди Палмер рассказал, что у кроссовера DBX в будущем появятся более мощные версии, чем представленный сейчас вариант, оснащённый битурбиро­ванным 4.0 V8 мощностью 550 л.с. (700 Н·м). По его словам, в моторном отсеке спокойно поместится двенад­цати­цилин­дровый агрегат от 639-сильного купе Aston Martin DB11 AMR и 725-сильной двухдверки DBS Superleggera. Однако неизвестно, какую мощность будет развивать V12 на DBX и когда такой кроссовер появится в продаже.