29-летние Жигули без пробега, странный пикап Tesla и другие события недели

Старт продаж Весты c вариатором, 200 тысяч заказов на пикап Теслы и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

АвтоВАЗ на своём YouTube-канале запустил прямую трансляцию, посвящённую началу продаж Весты с бесступенчатой автоматической трансмиссией. Она начнётся 25 ноября 2019 года в 12 часов дня по московскому времени — ровно через четыре года после официального старта продаж первой Весты. Что будет происходить во время прямого эфира, не уточняется.

За пикапом Tesla выстроилась огромная виртуальная очередь

Глава Tesla Илон Маск рассказал, что за трое суток компания получила 200 тысяч заказов на пикап Cybertruck. Каждый клиент заплатил возвратный депозит в размере 100 долларов. Базовую версию пикапа с одним электромотором выбрало 17 процентов заказчиков, вариант с двумя двигателями — 42 процента, а трёхмоторную топ-версию — 41 процент. Начало серийного выпуска новинки запланировано на конец 2021 года, а самый мощный вариант придётся ждать ещё год.

Также Илон Маск опубликовал видео, как Cybertruck соревнуется в перетягивании каната с самым продаваемым автомобилем США — пикапом Ford F-150.

Источник: Илон Маск

Уже заказали себе Tesla Cybertrack?

Chery привезёт в Россию премиальный кроссовер

Китайская компания Chery объявила, что в третьем квартале 2020 года на российский рынок выйдет её премиальный суббренд Exeed. Первым в продаже появится пятиместный кроссовер TXL, схожий по габаритам с Kia Sorento Prime. Вседорожник оснащён 197-сильным турбомотором 1.6 и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Тип привода — передний или опциональный полный.

Первый кроссовер Aston Martin получит V12

Генеральный директор Aston Martin Энди Палмер рассказал, что у кроссовера DBX в будущем появятся более мощные версии, чем представленный сейчас вариант, оснащённый битурбиро­ванным 4.0 V8 мощностью 550 л.с. (700 Н·м). По его словам, в моторном отсеке спокойно поместится двенад­цати­цилин­дровый агрегат от 639-сильного купе Aston Martin DB11 AMR и 725-сильной двухдверки DBS Superleggera. Однако неизвестно, какую мощность будет развивать V12 на DBX и когда такой кроссовер появится в продаже.

Источник: Road & Track (англ.)

Посмотрите, как готовился пит-стоп болида Формулы-1 в невесомости

Гоночная команда Aston Martin Red Bull Racing показала, как проходила подготовка к замене колёс на болиде Формулы-1 в условиях искусственной невесомости. Ради этого было совершено семь полётов на российском самолёте ИЛ-76 МДК с 80 пикированиями с высоты девять тысяч метров.

You’ve seen the Team complete a pit stop in zero gravity at an altitude of 33,000 feet on board an Ilyushin Il-76 MDK cosmonaut training plane. And now it’s time to see just how this incredible venture was made a reality. Go behind the scenes to witness how the film crew, Team mechanics and Roscosmos trainers withstood seven flights with 80 parabolas to accomplish the perfect zero gravity stop. Learn more here: https://win.gs/ZeroGPitStop Instagram: https://www.instagram.com/redbullracing/ Facebook: https://www.facebook.com/redbullracing/ Twitter: https://twitter.com/redbullracing Website: https://redbullracing.redbull.com/ ►Subscribe: https://www.youtube.com/redbullracing
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