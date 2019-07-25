Оформление ДТП через приложение, кроссовер Aston Martin и другие новости за ночь
Николай Андреев
В правительстве России одобрили концепцию мобильного приложения «Помощник ОСАГО», в котором на оформление аварии по правилам европротокола должно уходить не более 15 минут. Сервис будет доступен для людей, зарегистрированных на портале госуслуг: при оформлении происшествия приложением должны пользоваться оба водителя. Первый описывает схему ДТП, делает фотографии и заполняет данные о втором водителе, а от последнего требуется утвердить информацию, пройдя по ссылке на госуслугах.
Пилотный запуск приложения стартует 1 ноября 2019 года в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
Источник: Коммерсантъ
Нужное приложение?
Aston Martin назвал дату премьеры первого кроссовера марки
Премьера Aston Martin DBX состоится в декабре 2019 года, но приём заказов на первый кроссовер марки стартует раньше — в августе на Конкурсе элегантности в американском Пеббл-Бич. Поставки клиентам начнутся во второй половине 2020 года. Ежегодный тираж модели специально ограничат на отметке 5000 единиц.
Источник: Autocar (англ.)
Ford зарегистрировал два необычных названия
Компания Ford подала заявку в патентное ведомство США на регистрацию торговых наименований Adrenaline («Адреналин») и Badlands («пустошь») в категории «легковые автомобили, пикапы и внедорожники». Какие модели могут выйти с такими названиями, пока неизвестно. Одно из этих имён раньше уже использовалось компанией: с 2007 по 2010 год производился пикап Ford Explorer Sport Trac Adrenalin.
Источник: Ford Authority (англ.)
General Motors откладывает тесты беспилотников на городских улицах
Глава подразделения Cruise по разработке автопилота концерна General Motors Дэн Амманн заявил, что компания не готова к запуску сервиса беспилотных такси в Сан-Франциско в конце 2019 года, как было запланировано ранее. По словам Амманна, инженерам потребуется время на доработки по безопасности.
Источник: Medium (англ.)
Этот родстер Mazda MX-5 дымит резиной даже на шестой передаче
Канал Hoonigan показал родстер Mazda Miata второго поколения (у нас известен как