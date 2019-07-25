Оформление ДТП через приложение, кроссовер Aston Martin и другие новости за ночь

В правительстве России одобрили концепцию мобильного приложе­­ния «Помощник ОСАГО», в котором на оформ­­ление аварии по правилам евро­­протокола должно уходить не более 15 минут. Сервис будет доступен для людей, зарегистри­­рованных на портале гос­услуг: при оформ­лении происше­­ствия приложением должны пользоваться оба водителя. Первый описывает схему ДТП, делает фото­­графии и заполняет данные о втором водителе, а от последнего требу­ется утвердить информацию, пройдя по ссылке на госуслугах.

Пилотный запуск приложения стартует 1 ноября 2019 года в Москве, Санкт-Петер­бурге, Московской и Ленин­град­ской областях. К 1 февраля 2020 года появится возмож­ность купить или продлить полис ОСАГО через приложение. В 2021 году мобильный сервис распро­странится на все регионы России, а ещё через год с его помощью можно будет получить направ­ление на ремонт.