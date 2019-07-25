Канадские подростки 9 километров толкали чужую сломанную машину

Оформление ДТП через приложение, кроссовер Aston Martin и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

В правительстве России одобрили концепцию мобильного приложе­­ния «Помощник ОСАГО», в котором на оформ­­ление аварии по правилам евро­­протокола должно уходить не более 15 минут. Сервис будет доступен для людей, зарегистри­­рованных на портале гос­услуг: при оформ­лении происше­­ствия приложением должны пользоваться оба водителя. Первый описывает схему ДТП, делает фото­­графии и заполняет данные о втором водителе, а от последнего требу­ется утвердить информацию, пройдя по ссылке на госуслугах.

Пилотный запуск приложения стартует 1 ноября 2019 года в Москве, Санкт-Петер­бурге, Московской и Ленин­град­ской областях. К 1 февраля 2020 года появится возмож­ность купить или продлить полис ОСАГО через приложение. В 2021 году мобильный сервис распро­странится на все регионы России, а ещё через год с его помощью можно будет получить направ­ление на ремонт.

Источник: Коммерсантъ

Нужное приложение?

Aston Martin назвал дату премьеры первого кроссовера марки

Премьера Aston Martin DBX состоится в декабре 2019 года, но приём заказов на первый кроссо­вер марки стартует раньше — в августе на Конкурсе элегант­ности в американ­ском Пеббл-Бич. Поставки клиентам начнутся во второй половине 2020 года. Ежегодный тираж модели специ­ально ограничат на отметке 5000 единиц.

Источник: Autocar (англ.)

Ford зарегистрировал два необычных названия

Ford Explorer Sport Trac Adrenalin

Компания Ford подала заявку в патентное ведомство США на регистрацию торговых наименований Adrenaline («Адреналин») и Badlands («пустошь») в категории «легковые автомобили, пикапы и внедорожники». Какие модели могут выйти с такими названиями, пока неизвестно. Одно из этих имён раньше уже использовалось компанией: с 2007 по 2010 год производился пикап Ford Explorer Sport Trac Adrenalin.

Источник: Ford Authority (англ.)

General Motors откладывает тесты беспилотников на городских улицах

Электромобиль Chevrolet Bolt с системой автопилота Cruise

Глава подразделения Cruise по разработке автопилота концерна General Motors Дэн Амманн заявил, что компания не готова к запуску сервиса беспилот­ных такси в Сан-Франциско в конце 2019 года, как было заплани­ровано ранее. По словам Амманна, инженерам потребуется время на доработки по безопас­ности.

Источник: Medium (англ.)

Этот родстер Mazda MX-5 дымит резиной даже на шестой передаче

Канал Hoonigan показал родстер Mazda Miata второго поколения (у нас известен как MX-5), в который установили 717-сильный ком­прессор­ный 6.2 V8 от купе Dodge Challenger SRT Hellcat. Двигатель не поместился под капотом и способен сорвать колёса в пробук­совку на любой передаче.

Some people like to talk about insane engine swaps... and some people just straight up do them. Like @karrmedia's little Miata with a giant 700hp Dodge Hellcat motor stuffed into it, aka Hell Kitty. 2,500 lbs, 700 horsepower, an orange paint job and a whole lot of ain't care. 6th gear burnouts? No problem. Think about that for a minute. Subscribe to Hoonigan Daily Transmission, nerds - - https://www.youtube.com/channel/UCn30AfunmqHBknhKTtU4yCQ?sub_confirmation=1 FB: https://www.facebook.com/TheHoonigans/ IG: instagram.com/thehoonigans Turn on notifications so you don’t miss out, noob. https://www.hoonigan.com/ Follow Our Crew: @brianscotto @vin_tra @hertlife @dangerdan3 @mister_zachary @jchase7452 @jofeltolosa @teaguefleury @baker_ashley @nelsonflores__ @nadsynads @kyletstuart24 @larry_chen_foto @roncar Stay fresh with the latest apparel: https://www.hoonigan.com/featured.html
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