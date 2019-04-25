Убытки Tesla, польский Defender, два крутейших Nissan GT-R и другие новости за ночь

Компания Tesla отчиталась о финансовых результатах за первый квартал 2019 года. И они снова неутешительные. Аналитики прогнозировали, что акции компании подешевеют на 69 центов за штуку, но всё оказалось куда хуже — минус 2,9 доллара за акцию и 702,1 миллиона долларов убытка.



Финансовые потери связывают с падением популярности Tesla Model 3: электрокар продаётся медленнее, чем ожидалось. Компания возлагает большие надежды на строящийся завод в Китае, который поможет значительно увеличить объёмы производства и продажи на рынке КНР: в Tesla поставили цель выпустить суммарно полмиллиона машин в период с июня 2019 года по июнь 2020 года.

Кроме того, в интервью CNBC основатель Tesla Илон Маск анонсировал запуск фирменной страховой программы для автомобилей Tesla. Подробностей он не раскрыл, пообещав рассказать всё примерно через месяц. Известно лишь, что в страховые тарифы будут заложены риски, связанные с использованием автопилота.