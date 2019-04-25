Убытки Tesla, польский Defender, два крутейших Nissan GT-R и другие новости за ночь
Андрей Шульдешов
Компания Tesla отчиталась о финансовых результатах за первый квартал 2019 года. И они снова неутешительные. Аналитики прогнозировали, что акции компании подешевеют на 69 центов за штуку, но всё оказалось куда хуже — минус 2,9 доллара за акцию и 702,1 миллиона долларов убытка.
Финансовые потери связывают с падением популярности Tesla Model 3: электрокар продаётся медленнее, чем ожидалось. Компания возлагает большие надежды на строящийся завод в Китае, который поможет значительно увеличить объёмы производства и продажи на рынке КНР: в Tesla поставили цель выпустить суммарно полмиллиона машин в период с июня 2019 года по июнь 2020 года.
Кроме того, в интервью CNBC основатель Tesla Илон Маск анонсировал запуск фирменной страховой программы для автомобилей Tesla. Подробностей он не раскрыл, пообещав рассказать всё примерно через месяц. Известно лишь, что в страховые тарифы будут заложены риски, связанные с использованием автопилота.
Источник: CNBC
Поляки занялись выпуском классического Land Rover Defender
Land Rover Defender перестали выпускать в январе 2016 года: осенью представят его преемника, но он будет совсем другим. Однако у фанатов классического Дефендера ещё есть возможность купить новую машину.
Польская компания Land Serwis заявляет, что имеет доступ к «неисчерпаемому» количеству всевозможных запчастей для Defender и готова собрать автомобиль с нуля из новых или восстановленных комплектующих.
Более того, эта компания в своё время выпускала шасси для Defender по заказу Land Rover (таких компаний было всего четыре), и у неё остался запас неиспользованных рам и станки для производства: у клиента есть выбор из множества вариаций по колёсным базам, силовым агрегатам и спецоборудованию. Можно заказать даже версию с подъёмным краном.
Первый автомобиль уже собран – это пикап Crew Cab на шасси 2010 года, с 2,4-литровым турбодизелем, лифтованной подвеской и выхлопом из нержавейки. Машина обошлась заказчику в 59 900 евро (4,3 миллиона рублей).
Volkswagen представил прототип ID. R для рекорда Нюрбургринга
Компания Volkswagen опубликовала фото новой версии электрического прототипа ID. R, подготовленного для установления рекорда круга на Нюрбургринге. От прошлой версии, которая побила рекорд Пайкс Пик, эта отличается изменённым аэродинамическим обвесом: его адаптировали под максимальную скорость.
Кроме того, прототипу перенастроили силовую установку и систему рекуперации энергии под особенности трассы Нюрбургринг. Электромоторы ID. R выдают суммарно 680 л.с. и обеспечивают разгон до сотни за 2,25 секунды.
Установление нового рекорда доверили Ромену Дюма, который ранее побеждал за рулём ID. R на Пайкс Пик. Его задача – проехать круг быстрее 6 минут и 45,9 секунды: за такое время Северную петлю преодолел действующий рекордсмен среди электрокаров – китайский NIO EP9. С сегодняшнего дня Дюма начинает тренировочные заезды.
Смотрите, какой крутой кабриолет Nissan GT-R. А теперь посмотрите ещё раз...
В Инстаграм-аккаунте 2ncs опубликовано видео Nissan GT-R в очень крутом обвесе и без крыши. Суперкар стоит в автосалоне рядом с машинами Ferrari и Lamborghini. Нюанс лишь в том, что на самом деле машины не существует: это компьютерный рендер. Но выглядит круто, правда?
А вы сразу поняли, что это – компьютерная графика?
Зато вот этот дикий Nissan GT-R – настоящий!
Этого монстра создала южноафриканская гоночная команда Franco Scribante Racing для участия в заезде Jaguar Simola Hillclimb, который пройдёт в ЮАР в начале мая.
Под передним бампером установили широченный сплиттер, а сверху – огромное антикрыло. Ещё одно антикрыло (больше переднего) стоит сзади. Конструкция должна буквально приклеивать GT-R к дороге в поворотах. При этом суперкар сохранил 3,8-литровый V6, но теперь он выдаёт 1600 лошадиных сил на колёсах. В компании говорят, что это не предел, и при желании можно снять до 2200 лошадей.
Ну дикий же, правда?
Седан Toyota Mark X – всё :(
Компания Toyota отправляет на пенсию знаменитый седан Mark X: модель попрощается с поклонниками особой серией Final Edition, которая отличается специальным стайлингом. Производство модели полностью свернут в декабре. Название Mark фигурировало в портфолио Toyota 51 год. В видео ниже можно посмотреть на все поколения седана.