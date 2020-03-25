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Коронавирусные логотипы VW и Audi, дешёвый кроссовер Kia и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Компании Volkswagen и Audi опубликовали в своих соцсетях изменённые эмблемы: фрагменты лого­типов отделены друг от друга. Так авто­произво­дители хотят про­демон­стри­ровать важность социального дистан­ци­рования в условиях пандемии коронавируса.

Вы самоизолировались?

Маленький кроссовер Kia поступит в продажу уже летом. Но не у нас

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В феврале компания Kia представила прототип компактного крос­совера Sonet, который станет самым маленьким и доступным вседорожником марки. Выяснилось, что серийная версия поступит в продажу уже в августе. Сначала модель появится в Индии, где в базовой комп­лектации будет стоить около 700 000 рупий (724 600 рублей). Позднее Kia Sonet выйдет на другие рынки. О России информации пока нет.

Источник: Autocar India (англ.)

Porsche 911 Turbo S станет легче

Представители американского подразделения Porsche рас­сказали, что купе 911 Turbo S нового поколения, представ­ленное в начале марта, получит опцию Lightweight Package. С её помощью сухая масса суперкара уменьшится на 30 кило­граммов. 650-сильное купе лишится задних сидений и части шумо­изоляции, а также обза­ведётся облег­чёнными передними креслами и стёклами, другим выхлопом и пере­настроенной подвеской.

Позже для Porsche 911 Turbo S предложат опциональный пакет Sport Package. С ним купе изменится только внешне за счёт новых аэро­динами­ческих элементов, фонарей с другой начинкой и новых колёс. Фото­графии и цены новых вариантов опубликуют позднее.

Источник: Motor1 (англ.)

VW сохранит «механику» даже на мощных машинах

Volkswagen Golf GTI

Глава исследовательского департамента Volkswagen Матиас Рабе заявил, что компания не будет отказываться от механи­ческих коробок передач до тех пор, пока на них есть спрос. Сейчас «механика» ставится не только на базовые модели марки ради удешев­ления, но и на «заряженные» GTI-версии хэтчбеков up!, Polo и Golf.

Источники: Autocar (англ.)

Посмотрите, как выглядит опустевший из-за коронавируса Нью-Йорк из окна машины

Нью-Йорк является одним из самых оживлённых городов мира. Однако пандемия корона­вируса коснулась и его, поэтому все улицы мега­полиса опустели. Людей и машин почти нет, даже в таких популярных местах, как Таймс-сквер и Пятая авеню.

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