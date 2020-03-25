Коронавирусные логотипы VW и Audi, дешёвый кроссовер Kia и другие новости за ночь

Представители американского подразделения Porsche рас­сказали, что купе 911 Turbo S нового поколения, представ­ленное в начале марта, получит опцию Lightweight Package. С её помощью сухая масса суперкара уменьшится на 30 кило­граммов. 650-сильное купе лишится задних сидений и части шумо­изоляции, а также обза­ведётся облег­чёнными передними креслами и стёклами, другим выхлопом и пере­настроенной подвеской.

Позже для Porsche 911 Turbo S предложат опциональный пакет Sport Package. С ним купе изменится только внешне за счёт новых аэро­динами­ческих элементов, фонарей с другой начинкой и новых колёс. Фото­графии и цены новых вариантов опубликуют позднее.