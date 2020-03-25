Коронавирусные логотипы VW и Audi, дешёвый кроссовер Kia и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компании Volkswagen и Audi опубликовали в своих соцсетях изменённые эмблемы: фрагменты логотипов отделены друг от друга. Так автопроизводители хотят продемонстрировать важность социального дистанцирования в условиях пандемии коронавируса.
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Маленький кроссовер Kia поступит в продажу уже летом. Но не у нас
В феврале компания Kia представила прототип компактного кроссовера Sonet, который станет самым маленьким и доступным вседорожником марки. Выяснилось, что серийная версия поступит в продажу уже в августе. Сначала модель появится в Индии, где в базовой комплектации будет стоить около 700 000 рупий (724 600 рублей). Позднее Kia Sonet выйдет на другие рынки. О России информации пока нет.
Источник: Autocar India (англ.)
Porsche 911 Turbo S станет легче
Представители американского подразделения Porsche рассказали, что купе 911 Turbo S нового поколения, представленное в начале марта, получит опцию Lightweight Package. С её помощью сухая масса суперкара уменьшится на 30 килограммов. 650-сильное купе лишится задних сидений и части шумоизоляции, а также обзаведётся облегчёнными передними креслами и стёклами, другим выхлопом и перенастроенной подвеской.
Позже для Porsche 911 Turbo S предложат опциональный пакет Sport Package. С ним купе изменится только внешне за счёт новых аэродинамических элементов, фонарей с другой начинкой и новых колёс. Фотографии и цены новых вариантов опубликуют позднее.
Источник: Motor1 (англ.)
VW сохранит «механику» даже на мощных машинах
Глава исследовательского департамента Volkswagen Матиас Рабе заявил, что компания не будет отказываться от механических коробок передач до тех пор, пока на них есть спрос. Сейчас «механика» ставится не только на базовые модели марки ради удешевления, но и на «заряженные» GTI-версии хэтчбеков up!, Polo и Golf.
Источники: Autocar (англ.)
Посмотрите, как выглядит опустевший из-за коронавируса Нью-Йорк из окна машины
Нью-Йорк является одним из самых оживлённых городов мира. Однако пандемия коронавируса коснулась и его, поэтому все улицы мегаполиса опустели. Людей и машин почти нет, даже в таких популярных местах, как Таймс-сквер и Пятая авеню.