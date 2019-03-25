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BMW X5 M и X6 M без камуфляжа, электрический Porsche Cayenne и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

BMW X5 M и X6 M
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BMW X5 M и X6 M

На форуме владельцев BMW появились фотографии заряженных версий кроссоверов X5 и X6, сделанные уже на конвейере, хотя премьера этих моделей ещё не состоялась. Официально не представлен даже базовый BMW X6 третьего поколения. 

Судя по шильдикам, X5 M и X6 M сразу получат начальную M-версию и топовый вариант Competition. Ожидается, что обе будут оснащаться 4,4-литровой «битурбовосьмёркой» от седана M5, которая выдаёт 600 или 625 л.с. в зависимости от модификации. Производство BMW X5 M начнётся в текущем году. X6 M появится позже.

Источник: Bimmer Post (англ.)

Следующий Porsche Cayenne получит электрическую версию

Нынешний Porsche Cayenne

Менеджер Porsche по продажам и маркетингу Вольфганг Бутчек не исключил появление полностью электрической модификации кроссовера Cayenne нового поколения. Как и в случае с младшей моделью Macan, флагманский кроссовер получит и версию с ДВС, и электрическую модификацию.

Источник: Autocar (англ.)

Ferrari покажет особый суперкар. Уже сегодня

25 марта на официальной странице Ferrari в Фейсбуке состоится премьера фильма о новом суперкаре Prototipo, построенном в единственном экземпляре. Его презентацию проведёт компания Blackbird Concessionaires — дилер марки в Гонконге. Заказчиком автомобиля, судя по всему, является некий mr_tk, в Инстаграм которого появилась информация о машине с подписью Ferrari & me. Monday (Ferrari и я. Понедельник).

Источник: Ferrari

Ford готовит 700-сильный F-150 Raptor

Компания Ford выпустит особую версию экстремального пикапа F-150 Raptor с компрессорным 5.2 V8 от купе Shelby GT500. Автопроизводитель обещает, что двигатель будет выдавать более 700 лошадиных сил. F-150 Raptor с этим мотором соберут ограниченным тиражом, его премьера состоится в 2020 году.

Источник: Car & Driver (англ.)

Huracan поехал быстрее, чем обещали в Lamborghini

Владелец базового заднеприводного купе Huracan LP 580-2 решил проверить максимальную скорость автомобиля на взлётно-посадочной полосе. На расстоянии в 4,3 километра он разогнался до 330 км/ч, тогда как Lamborghini указывает всего 320 км/ч максималки.

The Lamborghini Huracan LP580-2 was first released in 2016 with a theoretical top speed of 199mph. Lamborghini previously released a two-wheel drive model of the Gallardo and named it the Lamborghini Gallardo LP560-2 and you could buy it with an automatic or manual transmission making it quite a drivers car. Fast forward a few years and they did it again with their new model the Huracan. Unfortunately the Lamborghini Huracan LP580-2 doesn't come in manual. As you can see in the video, the Huracan was quick off the starting line. As the run continued over 2.7 miles the Huracan slowly crept towards that 199mph theoretical top speed, and then eventually surpassed it. Making it the new fastest Lamborghini Huracan LP580-2 in the world. ***Make sure to Subscribe and let us know how we can make the channel better in the future.*** Vehicle Specifications: Make: Lamborghini Model: Huracan lp580-2 Year Tested: 2017 Max Power: 573 hp @ 8000rpm Max Torque: 398 lb-ft @ 6500rpm Engine: 5.2 liter, V10 Gearbox: 7 Speed Automatic Drive: RWD Weight: 3,362 lbs Distance Tested: 2.7 Miles Runway Specifications: Length: (3.22 Miles) or (5.15 Kilometers) Width: (300 Feet) or (91.44 Meters) Elevation Above Sea Level: (8.3 Feet) or (2.53 Meters) Elevation Change: (0.25 Inches) or (0.635 Centimeters) Surface Material: Concrete - (15,000 Feet) or (4,572 Meters) Asphalt - (2,000 Feet) or (609.6 Meters) Make sure to check out our other Lamborghini YouTube video's listed below: 2016 Lamborghini Aventador SV (Standing Mile Review) - https://youtu.be/OkJLA_unF0s 2009 Lamborghini Murcielago (Standing Mile Review) - https://youtu.be/5F-3Aa8kvaA 2012 Lamborghini Aventador (Standing Mile Review) - https://youtu.be/SQlbh3DoHVc 2012 Lamborghini Aventador (Top Speed Test) - https://youtu.be/YXs4E8mQyRE 2009 Lamborghini Murcielago (Top Speed Test) - https://youtu.be/PhVmiKnox48 This Straight Line Aerodynamic Testing Session took place in Merritt Island, Florida. To learn more visit us at: Website: https://www.JBProvingGrounds.com/ Facebook: https://www.facebook.com/JBRPG/ Instagram: https://instagram.com/johnnybohmerpro... Twitter: https://twitter.com/JBPGTesting
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