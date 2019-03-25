BMW X5 M и X6 M без камуфляжа, электрический Porsche Cayenne и другие новости за ночь
Николай Андреев
На форуме владельцев BMW появились фотографии заряженных версий кроссоверов X5 и X6, сделанные уже на конвейере, хотя премьера этих моделей ещё не состоялась. Официально не представлен даже базовый BMW X6 третьего поколения.
Судя по шильдикам, X5 M и X6 M сразу получат начальную M-версию и топовый вариант Competition. Ожидается, что обе будут оснащаться 4,4-литровой «битурбовосьмёркой» от седана M5, которая выдаёт 600 или 625 л.с. в зависимости от модификации. Производство BMW X5 M начнётся в текущем году. X6 M появится позже.
Источник: Bimmer Post (англ.)
Следующий Porsche Cayenne получит электрическую версию
Менеджер Porsche по продажам и маркетингу Вольфганг Бутчек не исключил появление полностью электрической модификации кроссовера Cayenne нового поколения. Как и в случае с младшей моделью Macan, флагманский кроссовер получит и версию с ДВС, и электрическую модификацию.
Источник: Autocar (англ.)
Ferrari покажет особый суперкар. Уже сегодня
25 марта на официальной странице Ferrari в Фейсбуке состоится премьера фильма о новом суперкаре Prototipo, построенном в единственном экземпляре. Его презентацию проведёт компания Blackbird Concessionaires — дилер марки в Гонконге. Заказчиком автомобиля, судя по всему, является некий mr_tk, в Инстаграм которого появилась информация о машине с подписью Ferrari & me. Monday (Ferrari и я. Понедельник).
Источник: Ferrari
Ford готовит 700-сильный F-150 Raptor
Компания Ford выпустит особую версию экстремального пикапа F-150 Raptor с компрессорным 5.2 V8 от купе Shelby GT500. Автопроизводитель обещает, что двигатель будет выдавать более 700 лошадиных сил. F-150 Raptor с этим мотором соберут ограниченным тиражом, его премьера состоится в 2020 году.
Источник: Car & Driver (англ.)
Huracan поехал быстрее, чем обещали в Lamborghini
Владелец базового заднеприводного купе Huracan LP 580-2 решил проверить максимальную скорость автомобиля на взлётно-посадочной полосе. На расстоянии в 4,3 километра он разогнался до 330 км/ч, тогда как Lamborghini указывает всего 320 км/ч максималки.