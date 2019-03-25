BMW X5 M и X6 M без камуфляжа, электрический Porsche Cayenne и другие новости за ночь

На форуме владельцев BMW появились фотографии заряженных версий кроссоверов X5 и X6, сделанные уже на конвейере, хотя премьера этих моделей ещё не состоялась. Официально не представлен даже базовый BMW X6 третьего поколения.

Судя по шильдикам, X5 M и X6 M сразу получат начальную M-версию и топовый вариант Competition. Ожидается, что обе будут оснащаться 4,4-литровой «битурбовосьмёркой» от седана M5, которая выдаёт 600 или 625 л.с. в зависимости от модификации. Производство BMW X5 M начнётся в текущем году. X6 M появится позже.