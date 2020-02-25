Дешёвая «Ока» без пробега, всё о свежем Солярисе для России и другие события недели

Электрический Renault Twingo, Subaru WRX STI и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Компания Renault представила городской хэтчбек Twingo с приставкой Z.E., оснащён­ный полностью электри­ческой силовой установкой. Электро­мотор мощностью 82 л.с. (160 Н·м) взят от соплатфор­менной модели Smart EQ Forfour, но батарея у новинки более ёмкая — 22 кВт·ч против 17,6. С места до 50 км/ч хэтчбек разгоня­ется за четыре секунды, максимальная скорость не превышает 135 км/ч.

Паспортный запас хода Renault Twingo Z.E. по городу состав­ляет 250 кило­метров, по шоссе — 180 кило­метров. От бытовой розетки электро­мобиль заряжается за 13 часов 30 минут, а от 7,4-кило­ватт­ного терминала — за четыре часа. Публичная премьера новинки состоится на Женев­ском авто­салоне в марте, там же объявят стоимость хэтчбека.

Следующий Subaru WRX STI станет 400-сильным

Subaru WRX STI нынешнего поколения

«Заряженный» седан Subaru WRX STI во втором поколении получит новый 2,4-литровый турбо­оппозит­ник. Такой двигатель устанав­лива­ется на Legacy и Outback в версии на 264 л.с., а для WRX STI его дополни­тельно модерни­зируют и форси­руют до 400 л.с. Нынешняя четырёх­дверка имеет 2,5-литровый турбомотор на 300 сил. Ожидается, что премьера модели состоится в конце 2020 года.

Источник: Forbes (англ.)

Хватит Subaru WRX STI 400 сил?

Polestar засветил новинку перед скорой премьерой

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Шведская фирма Polestar, которая является подразде­лением марки Volvo, показала несколько изобра­жений концепт-кара Precept. Электро­мобиль получит тонкие свето­диодные фары, а полностью его раскроют уже совсем скоро — 25 февраля на специ­альном мероприятии.

Alfa Romeo готовит «знаменательное возвращение»

Компания Alfa Romeo разместила в своём фейсбуке небольшой тизер, в котором слышен звук двигателя таин­ствен­ной новинки. Больше никакой инфор­мации о ней нет, только заявлено, что это «знамена­тельное возвра­щение». Новую Alfa Romeo пред­ставят на авто­салоне в Женеве 3 марта.

Три очень мощных универсала сравнили в дрэге с седаном

Канал Carwow устроил гонку по прямой для нового 600-сильного Audi RS6 Avant, Mercedes-AMG E 63 S, 680-сильного гибридного Porsche Panamera Turbo S, а также 625-сильного седана BMW M5 Competition. Посмотрите, кто приедет к финишу первым.

Finally, Mat has his hands on the all-new Audi RS6… And he’s going up against 3 other German powerhouses! All four contenders are packing 4-litre V8s (apart from the M5 Competition which has a 4.4-litre!), and their performance stats are almost identical! With this in mind, you’d think they’d be neck-and-neck once they cross the finish line… But will they?! Or does Audi’s all-new performance wagon have the edge? Stick with Mat to find out! Subscribe to our Local Channels! carwow Arabic - https://www.youtube.com/channel/UCqLFMEtmRNcyMmWqaqg70tA carwow Chinese - https://www.youtube.com/channel/UC7EiNbBHXn7kksTeS8ll1CQ carwow Indonesia - https://www.youtube.com/carwowIndonesia carwow Japanese - http://www.youtube.com/carwow日本語 carwow Korean - https://www.youtube.com/channel/UCzm5GOElgUN-oLutNduDObA carwow Portuguese - https://www.youtube.com/channel/UC0vIp6Bzz1SeFNnFFdm_cUw carwow Russian - https://www.youtube.com/channel/UCh3gEkEeYjSNNyLWyuarITA carwow Spanish - http://www.youtube.com/c/carwowEspañol Subscribe to Mat’s Channel – https://www.youtube.com/user/MatWatsonCars Instagram – http://www.instagram.com/carwowcars Facebook – http://www.facebook.com/carwowuk Twitter – http://www.twitter.com/carwowuk Awkward haggling is a thing of the past with carwow. Choose your perfect car with our configurator tool and let the country’s best dealers compete over you. Compare the five best offers by price, location and dealer ratings and choose the one that’s right for you – no hassle, no haggling, just a great deal. Visit our site to save money on your new car – http://bit.ly/carwow-UK Oder auch in Deutschland Geld beim Autokauf sparen – http://bit.ly/carwow-DE Visita nuestra página web para saber cuánto te puedes ahorrar en tu nuevo coche – http://bit.ly/carwow-ES
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