Электрический Renault Twingo, Subaru WRX STI и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Renault представила городской хэтчбек Twingo с приставкой Z.E., оснащённый полностью электрической силовой установкой. Электромотор мощностью 82 л.с. (160 Н·м) взят от соплатформенной модели Smart EQ Forfour, но батарея у новинки более ёмкая — 22 кВт·ч против 17,6. С места до
Паспортный запас хода Renault Twingo Z.E. по городу составляет 250 километров, по шоссе — 180 километров. От бытовой розетки электромобиль заряжается за 13 часов 30 минут, а от 7,4-киловаттного терминала — за четыре часа. Публичная премьера новинки состоится на Женевском автосалоне в марте, там же объявят стоимость хэтчбека.
Следующий Subaru WRX STI станет 400-сильным
«Заряженный» седан Subaru WRX STI во втором поколении получит новый 2,4-литровый турбооппозитник. Такой двигатель устанавливается на Legacy и Outback в версии на 264 л.с., а для WRX STI его дополнительно модернизируют и форсируют до 400 л.с. Нынешняя четырёхдверка имеет 2,5-литровый турбомотор на 300 сил. Ожидается, что премьера модели состоится в конце 2020 года.
Источник: Forbes (англ.)
Хватит Subaru WRX STI 400 сил?
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