Электрический Renault Twingo, Subaru WRX STI и другие новости за ночь

Компания Renault представила городской хэтчбек Twingo с приставкой Z.E., оснащён­ный полностью электри­ческой силовой установкой. Электро­мотор мощностью 82 л.с. (160 Н·м) взят от соплатфор­менной модели Smart EQ Forfour, но батарея у новинки более ёмкая — 22 кВт·ч против 17,6. С места до 50 км/ч хэтчбек разгоня­ется за четыре секунды, максимальная скорость не превышает 135 км/ч.

Паспортный запас хода Renault Twingo Z.E. по городу состав­ляет 250 кило­метров, по шоссе — 180 кило­метров. От бытовой розетки электро­мобиль заряжается за 13 часов 30 минут, а от 7,4-кило­ватт­ного терминала — за четыре часа. Публичная премьера новинки состоится на Женев­ском авто­салоне в марте, там же объявят стоимость хэтчбека.