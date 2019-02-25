Обновлённая «Веста», электронные права и другие новости за ночь
Николай Андреев
Начальник ГИБДД РФ Михаил Черников заявил, что переход на электронные водительские удостоверения произойдут в 2020 году. По его словам, система технически готова к отказу от бумажных документов — ведомство ведёт электронную базу с 2011 года и осталось только узаконить новый вид удостоверений.
С введением электронных удостоверений ранее выданные документы продолжат действовать, однако возить с собой их будет не обязательно. Предполагается, что переход на цифровые документы позволит эффективнее бороться с подделками.
Источник: РИА Новости
В сети появились фотографии обновлённой Lada Vesta
«АвтоВАЗ» собрал четыре прототипа рестайлинговой модели Lada Vesta. От серийных они отличаются как минимум двумя деталями – новыми корпусами зеркал заднего вида с электроприводом складывания и другим блоком управления стеклоподъёмниками с автоматическим режимом. Ожидается, что обновлённая Vesta получит новую оптику, бамперы, решётку радиатора, колёсные диски и полностью новую переднюю панель в салоне. Премьера модели пройдёт в конце 2019 – в начале 2020 года.
Источник: Российская Газета
Новый седан Hyundai Sonata оснастили кнопочным селектором коробки передач
В Сети появились свежие шпионские фотографии Hyundai Sonata нового поколения. В этот раз можно посмотреть на автомобиль без камуфляжа – новинка отличается от предшественников кузовом с очень покатой крышей и задними фонарями с широкой светодиодной полосой между ними. В салоне вместо традиционного рычага коробки передач появится панель с тремя кнопками. Премьера новой «Сонаты» пройдёт весной 2019 года.
Источник: Сafe.naver (кор.)
Все модели Toyota получат спортивные модификации
Британский офис Toyota сообщил в твиттере одному из клиентов (который попросил начать продажи пикапа Toyota Hilux в спортивной версии от Gazoo Racing) о том, что «есть планы по созданию спортивных модификаций всех моделей». Однако подробностей об этом в компании не сообщили.
Источник: The Drive (англ.)
McLaren 720S заехал на прямой со старым «Порше». Но это был электрический «Порше»
Среднемоторное 710-сильное купе McLaren 720S с 4.0 V8 редко проигрывает в дрэге, однако на этот раз против него вышел очень серьезный соперник – Porsche 944 (хотя по внешности этого не скажешь). Всё дело в том, что из «Порше» выкинули старый бензиновый двигатель и установили два электромотора суммарной мощностью 980 л.с.!