Самыми популярными иномарками России стали «корейцы»

Обновлённая «Веста», электронные права и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Начальник ГИБДД РФ Михаил Черников заявил, что переход на электронные водительские удостоверения произойдут в 2020 году. По его словам, система технически готова к отказу от бумажных документов — ведомство ведёт электронную базу с 2011 года и осталось только узаконить новый вид удостоверений.

С введением электронных удостоверений ранее выданные документы продолжат действовать, однако возить с собой их будет не обязательно. Предполагается, что переход на цифровые документы позволит эффективнее бороться с подделками.

Источник: РИА Новости

В сети появились фотографии обновлённой Lada Vesta 

«АвтоВАЗ» собрал четыре прототипа рестайлинговой модели Lada Vesta. От серийных они отличаются как минимум двумя деталями – новыми корпусами зеркал заднего вида с электроприводом складывания и другим блоком управления стеклоподъёмниками с автоматическим режимом. Ожидается, что обновлённая Vesta получит новую оптику, бамперы, решётку радиатора, колёсные диски и полностью новую переднюю панель в салоне. Премьера модели пройдёт в конце 2019 – в начале 2020 года.

Источник: Российская Газета

Новый седан Hyundai Sonata оснастили кнопочным селектором коробки передач

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В Сети появились свежие шпионские фотографии Hyundai Sonata нового поколения. В этот раз можно посмотреть на автомобиль без камуфляжа – новинка отличается от предшественников кузовом с очень покатой крышей и задними фонарями с широкой светодиодной полосой между ними. В салоне вместо традиционного рычага коробки передач появится панель с тремя кнопками. Премьера новой «Сонаты» пройдёт весной 2019 года.

Источник: Сafe.naver (кор.)

Все модели Toyota получат спортивные модификации

Toyota Hilux Gazoo Racing

Британский офис Toyota сообщил в твиттере одному из клиентов (который попросил начать продажи пикапа Toyota Hilux в спортивной версии от Gazoo Racing) о том, что «есть планы по созданию спортивных модификаций всех моделей». Однако подробностей об этом в компании не сообщили.

Источник: The Drive (англ.)

McLaren 720S заехал на прямой со старым «Порше». Но это был электрический «Порше»

Среднемоторное 710-сильное купе McLaren 720S с 4.0 V8 редко проигрывает в дрэге, однако на этот раз против него вышел очень серьезный соперник – Porsche 944 (хотя по внешности этого не скажешь). Всё дело в том, что из «Порше» выкинули старый бензиновый двигатель и установили два электромотора суммарной мощностью 980 л.с.!

Watch the McLaren 720S take it's biggest loss to date down the 1/4 mile at Palm Beach International Raceway. Gear we use: https://goo.gl/4AczKS Music: Egzod - Departure (feat. evOke) [NCS Release] Colossus by Wydron https://soundcloud.com/wydron Disfigure - Blank (NCS Release) #mclaren720s #supercar
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