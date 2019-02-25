Обновлённая «Веста», электронные права и другие новости за ночь

Начальник ГИБДД РФ Михаил Черников заявил, что переход на электронные водительские удостоверения произойдут в 2020 году. По его словам, система технически готова к отказу от бумажных документов — ведомство ведёт электронную базу с 2011 года и осталось только узаконить новый вид удостоверений.

С введением электронных удостоверений ранее выданные документы продолжат действовать, однако возить с собой их будет не обязательно. Предполагается, что переход на цифровые документы позволит эффективнее бороться с подделками.