Opel вернётся в Россию и другие новости за ночь

Компания Toyota подготовила для европейского рынка 90 новых купе Supra в спецверсии Launch Edition (с матово-серым кузовом и чёрными дисками), 24 из которых предназначены для Великобритании. Однако из-за компьютерного сбоя британское подразделение приняло больше предзаказов с внесенной предоплатой в размере 1000 фунтов стерлингов (86 тысяч рублей).

Поэтому компании пришлось рассылать письма с извинениями и предложением отменить заказ. В качестве альтернативы Toyota предлагает вместо особой версии получить топовую комплектацию Supra Pro, а также двухлетнее бесплатное обслуживание и приглашение на спортивное мероприятие от Toyota Gazoo Motorsport.

