Россияне выбрали самые ожидаемые машины 2019 года

Opel вернётся в Россию и другие новости за ночь

Новости

На калужском заводе PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automobiles) до конца 2019 года начнётся выпуск больших минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro, которые являются перелицованными версиями моделей Peugeot Traveller/Expert и Citroen SpaceTourer/Jumpy – их производство уже идет в Калуге. Позже в Россию придут и легковые модели Opel, но какие и когда именно, пока неизвестно.

Opel Zafira Life

Во втором полугодии на PCMA наладят выпуск «каблучков» Peugeot Partner и Citroen Berlingo предыдущего поколения. При этом в 2021 году на совместном предприятии французов и японцев перестанут производить модели Mitsubishi – Outlander и Pajero Sport.

Источник: Авторевю

Из-за компьютерного сбоя продали слишком много особых Toyota Supra

Toyota Supra Launch Edition

Компания Toyota подготовила для европейского рынка 90 новых купе Supra в спецверсии Launch Edition (с матово-серым кузовом и чёрными дисками), 24 из которых предназначены для Великобритании. Однако из-за компьютерного сбоя британское подразделение приняло больше предзаказов с внесенной предоплатой в размере 1000 фунтов стерлингов (86 тысяч рублей). 

Поэтому компании пришлось рассылать письма с извинениями и предложением отменить заказ. В качестве альтернативы Toyota предлагает вместо особой версии получить топовую комплектацию Supra Pro, а также двухлетнее бесплатное обслуживание и приглашение на спортивное мероприятие от Toyota Gazoo Motorsport.

Источник: CNET (англ.)

В Россию привезут пять особых Maserati Levante

Maserati Levante Vulcano
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Maserati Levante Vulcano

В феврале 2019 года Maserati начнёт российские продажи спецверсии кроссовера Levante - Vulcano. Из общей партии в 150 экземпляров, для РФ выделят пять автомобилей. Все они оснащены 350-сильным бензиновым V6. От стандартных особые кроссоверы отличаются матово-серым цветом кузова, затемнёнными задними фонарями и чёрной хромированной решеткой радиатора. В отделанном кожей (чёрной или красной на выбор) и глянцевым карбоном салоне есть табличка с названием серии и надписью one of 150.

Студенты нарисовали концепт для Honda. Его покажут в Женеве

В марте на Женевском автосалоне компания Honda представит концепт, построенный 13 студентами Европейского института дизайна (Instituto Europeo di Design). Пока опубликована лишь фотография масштабной модели прототипа и известно, что он - электрический. Длина концепта составляет 3997 мм, ширина – 1893 мм, а высота – 1556 мм. Колёсная база равна 2690 мм.

Источник: Carscoops (англ.)

Посмотрите, как собирают вручную 852-сильный двигатель Dodge Challendger SRT Demon

На канале страховой компании Hagerty выходят ролики из серии Redline Rebuilds, где с нуля собираются различные автомобильные двигатели. В этот раз главным героем стал 6,2-литровый компрессорный V8 от крутейшего маслкара Dodge Challenger SRT Demon. Обязательно посмотрите!

We love doing Redline Rebuilds (almost) as much as you enjoy watching them. And when Dodge offered up the supercharged, 840-hp, Hemi V-8 out of a Challenger SRT Demon for our magical time-lapse treatment, we couldn’t say yes fast enough. Be sure to stick around until the end to watch us put that power to the ground. More details on the project: https://www.hagerty.com/articles-videos/articles/2019/01/23/redline-rebuild-dodge-demon-hemi-time-lapse Subscribe to our YouTube Channel! | http://bit.ly/2iooBxJ #DodgeDemon #RedlineRebuild #SRT LIKE us on FACEBOOK | https://www.facebook.com/HagertyClassicCars/ FOLLOW us on TWITTER | https://twitter.com/hagerty FOLLOW us on INSTAGRAM | https://instagram.com/hagertyclassiccars/ Check out our most popular video series: BARN FIND HUNTER | https://www.youtube.com/playlist?list=PLHKCmmH-x9mLN0PNeFBtxyZ7olwptkO5q REDLINE REBUILDS: Automotive Time-lapse rebuilds | https://www.youtube.com/playlist?list=PLHKCmmH-x9mI1aCu3Xr4_qeaz9lTJn_XE WHY I DRIVE | https://www.youtube.com/playlist?list=PLHKCmmH-x9mIrXr-WYQdWoRU3_ZDUsw2- FLAT OUT: Pushing classic cars to the limit | https://www.youtube.com/playlist?list=PLHKCmmH-x9mLZQECTBwoq1s0HfuCBEdtu Find out more about Hagerty | http://www.hagerty.com Hagerty is your definitive source for all things classic: compelling stories about cool cars and the people who love them; the latest on collector car values and market trends; and all the eye candy, roaring engines and nostalgia you can handle. So strap down, settle in and cruise with us a while. We’re glad you’re here. Contact us. Phone: 877-922-9701 Fax: 231-941-8227 Suggestions and/or Complaints: Your2Cents@hagerty.com Marketing & Event Inquiries: marketing@hagerty.com Media Inquiries: press@hagerty.com
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