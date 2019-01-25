Opel вернётся в Россию и другие новости за ночь
На калужском заводе PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automobiles) до конца 2019 года начнётся выпуск больших минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro, которые являются перелицованными версиями моделей Peugeot Traveller/Expert и Citroen SpaceTourer/Jumpy – их производство уже идет в Калуге. Позже в Россию придут и легковые модели Opel, но какие и когда именно, пока неизвестно.
Во втором полугодии на PCMA наладят выпуск «каблучков» Peugeot Partner и Citroen Berlingo предыдущего поколения. При этом в 2021 году на совместном предприятии французов и японцев перестанут производить модели Mitsubishi – Outlander и Pajero Sport.
Источник: Авторевю
Из-за компьютерного сбоя продали слишком много особых Toyota Supra
Компания Toyota подготовила для европейского рынка 90 новых купе Supra в спецверсии Launch Edition (с матово-серым кузовом и чёрными дисками), 24 из которых предназначены для Великобритании. Однако из-за компьютерного сбоя британское подразделение приняло больше предзаказов с внесенной предоплатой в размере 1000 фунтов стерлингов (86 тысяч рублей).
Поэтому компании пришлось рассылать письма с извинениями и предложением отменить заказ. В качестве альтернативы Toyota предлагает вместо особой версии получить топовую комплектацию Supra Pro, а также двухлетнее бесплатное обслуживание и приглашение на спортивное мероприятие от Toyota Gazoo Motorsport.
Источник: CNET (англ.)
В Россию привезут пять особых Maserati Levante
В феврале 2019 года Maserati начнёт российские продажи спецверсии кроссовера Levante - Vulcano. Из общей партии в 150 экземпляров, для РФ выделят пять автомобилей. Все они оснащены 350-сильным бензиновым V6. От стандартных особые кроссоверы отличаются матово-серым цветом кузова, затемнёнными задними фонарями и чёрной хромированной решеткой радиатора. В отделанном кожей (чёрной или красной на выбор) и глянцевым карбоном салоне есть табличка с названием серии и надписью one of 150.
Студенты нарисовали концепт для Honda. Его покажут в Женеве
В марте на Женевском автосалоне компания Honda представит концепт, построенный 13 студентами Европейского института дизайна (Instituto Europeo di Design). Пока опубликована лишь фотография масштабной модели прототипа и известно, что он - электрический. Длина концепта составляет 3997 мм, ширина – 1893 мм, а высота – 1556 мм. Колёсная база равна 2690 мм.
Источник: Carscoops (англ.)
Посмотрите, как собирают вручную 852-сильный двигатель Dodge Challendger SRT Demon
На канале страховой компании Hagerty выходят ролики из серии Redline Rebuilds, где с нуля собираются различные автомобильные двигатели. В этот раз главным героем стал 6,2-литровый компрессорный V8 от крутейшего маслкара Dodge Challenger SRT Demon. Обязательно посмотрите!