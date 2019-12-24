Перенос премьеры кроссовера Genesis, миллиардные инвестиции в Rivian и другие новости за ночь
Николай Андреев
Презентация первого кроссовера премиальной марки Hyundai перенесена с 19 декабря на середину января. Дебют Genesis GV80 отложен из-за того, что его новый трёхлитровый рядный шестицилиндровый турбодизель пока не прошёл сертификацию. В России GV80 должен появиться во второй половине 2020 года.
Источник: Seoul (кор.)
Rivian получил ещё 1,3 миллиарда долларов на создание электромобилей
Американский стартап Rivian, который только готовит к серийному производству свои первые модели, получил ещё 1,3 миллиарда долларов. Это уже четвёртый с начала 2019 года раунд инвестиций – его провела группа инвесторов во главе с компанией T. Rowe Price Associates, вложившей большую часть из этих средств.
Ранее Ford инвестировал в стартап около 500 миллионов долларов, а Amazon — 700 миллионов и заказал 100 000 электрических фургонов. Серийное производство электромобилей Rivian планируют начать в 2021 году.
Rivian выполнит все обещания?
Новый Seat Leon начал готовиться к гонкам ещё до премьеры
Спортивное подразделение Cupra начала приём заказов на новый гоночный Seat Leon, созданный для участия в кузовном чемпионате TCR. Также показан тизер модели, ведь официальная презентация стандартного хэтчбека Leon четвёртого поколения состоится только 28 января. А поставки гоночных версий клиентам начнутся уже в апреле 2020 года.
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