Toyota RAV4 оказалось невозможно заправить «до полного»

Перенос премьеры кроссовера Genesis, миллиардные инвестиции в Rivian и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Презентация первого кроссовера премиальной марки Hyundai перенесена с 19 декабря на середину января. Дебют Genesis GV80 отложен из-за того, что его новый трёх­литровый рядный шести­­­цилиндровый турбо­дизель пока не прошёл серти­фикацию. В России GV80 должен появиться во второй половине 2020 года.

Источник: Seoul (кор.)

Rivian получил ещё 1,3 миллиарда долларов на создание электромобилей

Rivian R1S и R1T

Американский стартап Rivian, который только готовит к серийному производ­ству свои первые модели, получил ещё 1,3 милли­арда долларов. Это уже четвёртый с начала 2019 года раунд инвестиций – его провела группа инвесто­ров во главе с компанией T. Rowe Price Associates, вложившей большую часть из этих средств.

Ранее Ford инвестировал в стартап около 500 миллионов долларов, а Amazon — 700 миллионов и заказал 100 000 электри­ческих фургонов. Серийное производ­ство электро­мобилей Rivian планируют начать в 2021 году.

Rivian выполнит все обещания?

Новый Seat Leon начал готовиться к гонкам ещё до премьеры

Спортивное подразделение Cupra начала приём заказов на новый гоночный Seat Leon, соз­данный для участия в кузовном чемпи­онате TCR. Также показан тизер модели, ведь офици­альная презен­тация стандартного хэтчбека Leon четвёртого поколения состоится только 28 января. А поставки гоночных версий клиентам начнутся уже в апреле 2020 года.

Дочка Тойоты создала компактный кроссовер

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Компания Daihatsu, принадлежащая Тойоте, показала прото­тип маленького кроссовера Taft. 3,4-метро­вая пяти­дверка относится к льготному японскому классу кей-каров и оснащена 660-кубовым трёх­цилиндровым бензиновым двигателем. Daihatsu Taft представят на Токийском автошоу в январе 2020 года, а в продажу модель поступит летом – в версиях с передним и полным приводом.

Два очень мощных кроссовера сравнили в дрэге

Южноафриканское издание Car Magazine устроило гонку по прямой для BMW X3 M Competition, оснащённого 510-сильной рядной трёх­литровой «турбо­шестёркой», и Jaguar F-Pace SVR с 550-сильным компрес­сорным 5.0 V8. Победителя дрэга пришлось определять по фото­финишу: результаты были очень близки.

#dragrace #BMW #Jaguar ____________________________________________________________________________________________________ As has become tradition, we conducted a handful of drag races at the 2020 iteration of our annual Performance Shootout. So, which of the two SUVs in our line-up is the quickest? Watch the video to see BMW’s 375 kW X3 M Competition take on Jaguar’s 405 kW F-Pace SVR… *Grab a copy of the January 2020 issue of CAR magazine to get the full Performance Shootout experience…
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