Перенос премьеры кроссовера Genesis, миллиардные инвестиции в Rivian и другие новости за ночь

Американский стартап Rivian, который только готовит к серийному производ­ству свои первые модели, получил ещё 1,3 милли­арда долларов. Это уже четвёртый с начала 2019 года раунд инвестиций – его провела группа инвесто­ров во главе с компанией T. Rowe Price Associates, вложившей большую часть из этих средств.

Ранее Ford инвестировал в стартап около 500 миллионов долларов, а Amazon — 700 миллионов и заказал 100 000 электри­ческих фургонов. Серийное производ­ство электро­мобилей Rivian планируют начать в 2021 году.