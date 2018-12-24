Тойота подумывает о Супре без крыши (и другие новости за ночь)
Главный инженер Toyota Supra пятого поколения Тецуя Тада заявил, компания не исключает создания открытой версии спорткара. Реализовать такую машину будет несложно – ведь Toyota Supra построена на одной платформе с родстером BMW Z4. И в японской компании подчеркнули, что они не подписывали никаких соглашений о том, что Supra останется только в виде купе, и что BMW Z4 должен оставаться исключительно родстером.
У Toyota Supra первого, третьего и четвёртого поколений была версия тарга со съёмной жёсткой секцией крыши – так что новая «Супра» может получить аналогичную версию. Пока никаких подробностей о ней нет, а премьера купе пройдёт в январе 2019 года.
Источник: CarSales (англ.)
Новый Mercedes-AMG A45 засветили в рождественском ролике
Спортивное подразделение Mercedes-AMG опубликовало тизер хот-хэтча A45 второго поколения. Самая мощная версия А-класса получит более 400 лошадиных сил, а также новый восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и новую систему полного привода с режимом дрифта! (Именно он и демонстрируется большую часть ролика). Премьера модели ожидается в 2019 году.
Источник: Mercedes-AMG
Ford покажет новый Explorer 9 января
Американский автопроизводитель объявил дату премьеры нового кроссовера Ford Explorer – его официально покажут 9 января 2019 года на стадионе Ford Field в Детройте. Семиместный внедорожник построен на новой заднеприводной платформе CD6, что и недавно представленный Lincoln Aviator. В базе у Explorer привод на заднюю ось, а полный будет предлагаться за доплату.
Источник: Automotive News (англ.)
Автомобили Jeep и Dodge получат новую рядную «шестёрку»
Концерн Fiat Chrysler Automobiles приступил к разработке двигателя Tornado с двойным турбонаддувом – мотор объёмом менее трёх литров первым получит флагманский внедорожник Jeep Wagoneer. Возможно, уже в 2019 году. Позже такой двигатель появится на следующем поколении Jeep Grand Cherokee, на пикапах Ram, седане Dodge Charger и купе Dodge Challenger, где он заменит мотор 3.6 V6 Pentastar. Для моделей Alfa Romeo и Maserati двигатель проекта Tornado доработают инженеры Ferrari.
Источник: Allpar (англ.)
Вэн BMW сделал сальто в воздухе. И приземлился на колёса
В Братиславе 44-летний водитель не справился с управлением за рулём компактвэна BMW 2 серии Active Gran Tourer, наехал на отбойник на обочине перед въездом в тоннель и подлетел вверх, после чего сделал сальто и... приземлился на колёса. Автомобилист был трезв и отделался лёгким испугом.