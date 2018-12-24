Тойота подумывает о Супре без крыши (и другие новости за ночь)

Главный инженер Toyota Supra пятого поколения Тецуя Тада заявил, компания не исключает создания открытой версии спорткара. Реализовать такую машину будет несложно – ведь Toyota Supra построена на одной платформе с родстером BMW Z4. И в японской компании подчеркнули, что они не подписывали никаких соглашений о том, что Supra останется только в виде купе, и что BMW Z4 должен оставаться исключительно родстером.