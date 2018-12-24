В Россию приехал обновлённый Chevrolet Camaro. И сразу с ценой

Тойота подумывает о Супре без крыши (и другие новости за ночь)

Новости

Главный инженер Toyota Supra пятого поколения Тецуя Тада заявил, компания не исключает создания открытой версии спорткара. Реализовать такую машину будет несложно – ведь Toyota Supra построена на одной платформе с родстером BMW Z4. И в японской компании подчеркнули, что они не подписывали никаких соглашений о том, что Supra останется только в виде купе, и что BMW Z4 должен оставаться исключительно родстером.

Прототип купе Toyota Supra пятого поколения
Toyota Celica Supra первого поколения
1/4
Прототип купе Toyota Supra пятого поколения

У Toyota Supra первого, третьего и четвёртого поколений была версия тарга со съёмной жёсткой секцией крыши – так что новая «Супра» может получить аналогичную версию. Пока никаких подробностей о ней нет, а премьера купе пройдёт в январе 2019 года.

Источник: CarSales (англ.)

Новый Mercedes-AMG A45 засветили в рождественском ролике

Tired of all the sentimental Christmas videos? We have something special for you!

Спортивное подразделение Mercedes-AMG опубликовало тизер хот-хэтча A45 второго поколения. Самая мощная версия А-класса получит более 400 лошадиных сил, а также новый восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и новую систему полного привода с режимом дрифта! (Именно он и демонстрируется большую часть ролика). Премьера модели ожидается в 2019 году.

Источник: Mercedes-AMG

Ford покажет новый Explorer 9 января

Американский автопроизводитель объявил дату премьеры нового кроссовера Ford Explorer – его официально покажут 9 января 2019 года на стадионе Ford Field в Детройте. Семиместный внедорожник построен на новой заднеприводной платформе CD6, что и недавно представленный Lincoln Aviator. В базе у Explorer привод на заднюю ось, а полный будет предлагаться за доплату.

Источник: Automotive News (англ.)

Автомобили Jeep и Dodge получат новую рядную «шестёрку»

Концерн Fiat Chrysler Automobiles приступил к разработке двигателя Tornado с двойным турбонаддувом – мотор объёмом менее трёх литров первым получит флагманский внедорожник Jeep Wagoneer. Возможно, уже в 2019 году. Позже такой двигатель появится на следующем поколении Jeep Grand Cherokee, на пикапах Ram, седане Dodge Charger и купе Dodge Challenger, где он заменит мотор 3.6 V6 Pentastar. Для моделей Alfa Romeo и Maserati двигатель проекта Tornado доработают инженеры Ferrari.

Источник: Allpar (англ.)

Вэн BMW сделал сальто в воздухе. И приземлился на колёса

В Братиславе 44-летний водитель не справился с управлением за рулём компактвэна BMW 2 серии Active Gran Tourer, наехал на отбойник на обочине перед въездом в тоннель и подлетел вверх, после чего сделал сальто и... приземлился на колёса. Автомобилист был трезв и отделался лёгким испугом.

Всегда свежие новости – в нашем Телеграм-канале.
Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение