Kia XCeed без маскировки, электрокар вместо Audi TT и другие новости за ночь
Николай Андреев
В Корее на дороге сфотографировали прототип Kia XCeed. Новинка не будет просто приподнятой версией хэтчбека Ceed: у кроссовера увеличен задний свес, другая оптика и форма бокового остекления. Начало производства XCeed в версиях с передним — и с полным! — приводом запланировано на октябрь 2019 года.
Источник: Autospy (кор.)
Audi TT заменят электромобилем
Глава Audi Брэм Шот на годовом собрании акционеров заявил, что через несколько лет вместо Audi TT, которая с 1998 года сменила три поколения, выпустят новую эмоциональную модель в том же ценовом диапазоне, но с электрической силовой установкой. Не исключено, что электромобиль получит и другое название.
Источник: Motor1 (англ.)
Будете скучать по Audi TT?
Марка Rolls-Royce выпустила купе Wraith в честь перелёта через Атлантику
Купе Rolls-Royce Wraith получило специальную версию Eagle VIII, посвящённую первому трансатлантическому перелёту, который в 1919 году совершили британские пилоты Артур Браун и Джон Олкок. Автомобиль имеет эксклюзивный двухцветный кузов, дополненный линией медного оттенка, а колёса покрыты полупрозрачной глянцевой затемнённой краской.
Центральный тоннель с медными вставками стилизован под двигатели самолёта Vickers Vimy, а на передней панели сделана инсталляция из золота, серебра, меди и дымчатого эвкалипта — она символизирует небо, которое видели перед собой британские лётчики. Фирменное «звёздное небо» на потолке выполнено из 1183 оптоволоконных световых элементов, которые имитируют звёзды в ночном небе во время полёта 1919 года. Тираж Rolls-Royce Wraith Eagle VIII составит 50 экземпляров.
В Италии построят 1010-сильный гибридный гиперкар
Компания FV Frangivento, которая намерена выпускать в Турине электрифицированные гиперкары, показала тизер двухдверки Asfane DieciDiec. Его гибридная силовая установка в 1010 л.с. будет состоять из бензинового двигателя с турбонаддувом и двух электромоторов. Вживую автомобиль покажут 30 мая.
Источник: Autocar (англ.)
Очень мощные американские купе сразились в дрэге
Тюнинг-ателье Hennessey Performance поработало над Chevrolet Corvette ZR1, увеличив мощность компрессорного 6.2 V8 с 765 до 1014 лошадиных сил. Теперь у грозы дрэговых заездов – 850-сильного Dodge Challenger SRT Demon – появился серьёзный конкурент.