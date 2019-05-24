Kia XCeed без маскировки, электрокар вместо Audi TT и другие новости за ночь

Глава Audi Брэм Шот на годовом собрании акционеров заявил, что через несколько лет вместо Audi TT, которая с 1998 года сменила три поколения, выпустят новую эмоциональную модель в том же ценовом диапазоне, но с электрической силовой установкой. Не исключено, что электромобиль получит и другое название.