В США нашли Теслу с пробегом 724 тысячи километров и посчитали затраты на содержание

Kia XCeed без маскировки, электрокар вместо Audi TT и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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В Корее на дороге сфотографировали прототип Kia XCeed. Новинка не будет просто приподнятой версией хэтчбека Ceed: у кроссовера увеличен задний свес, другая оптика и форма бокового остекления. Начало производства XCeed в версиях с передним — и с полным! — приводом запланировано на октябрь 2019 года.

Источник: Autospy (кор.)

Audi TT заменят электромобилем

Audi TT RS

Глава Audi Брэм Шот на годовом собрании акционеров заявил, что через несколько лет вместо Audi TT, которая с 1998 года сменила три поколения, выпустят новую эмоциональную модель в том же ценовом диапазоне, но с электрической силовой установкой. Не исключено, что электромобиль получит и другое название.

Источник: Motor1 (англ.)

Будете скучать по Audi TT?

Марка Rolls-Royce выпустила купе Wraith в честь перелёта через Атлантику

Купе Rolls-Royce Wraith получило специальную версию Eagle VIII, посвящённую первому трансатлантическому перелёту, который в 1919 году совершили британские пилоты Артур Браун и Джон Олкок. Автомобиль имеет эксклюзивный двухцветный кузов, дополненный линией медного оттенка, а колёса покрыты полупрозрачной глянцевой затемнённой краской.

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Центральный тоннель с медными вставками стилизован под двигатели самолёта Vickers Vimy, а на передней панели сделана инсталляция из золота, серебра, меди и дымчатого эвкалипта — она символизирует небо, которое видели перед собой британские лётчики. Фирменное «звёздное небо» на потолке выполнено из 1183 оптоволоконных световых элементов, которые имитируют звёзды в ночном небе во время полёта 1919 года. Тираж Rolls-Royce Wraith Eagle VIII составит 50 экземпляров.

В Италии построят 1010-сильный гибридный гиперкар

Компания FV Frangivento, которая намерена выпускать в Турине электрифицированные гиперкары, показала тизер двухдверки Asfane DieciDiec. Его гибридная силовая установка в 1010 л.с. будет состоять из бензинового двигателя с турбонаддувом и двух электромоторов. Вживую автомобиль покажут 30 мая.

Источник: Autocar (англ.)

Очень мощные американские купе сразились в дрэге

Тюнинг-ателье Hennessey Performance поработало над Chevrolet Corvette ZR1, увеличив мощность компрессорного 6.2 V8 с 765 до 1014 лошадиных сил. Теперь у грозы дрэговых заездов – 850-сильного Dodge Challenger SRT Demon – появился серьёзный конкурент.

Yes, we know that 1000 HP should beat 840 HP, but its still fun to watch. Check out the HPE1000 ZR1 Corvette as it races a stock (for now) 840 HP Dodge Demon from a roll. For more information please contact us: 979-885-1300 | http://www.HennesseyPerformance.com HPE1000 Corvette ZR1 Vehicle Page: http://bit.ly/2VPSXeR Would you like to learn how to make fast cars faster? Check out Tuner School where our classroom includes a chassis dyno cell and a 1/4 mile dragstrip - all on the Hennessey Performance campus! 979-885-1300 | http://www.TunerSchool.com Hennessey Merch: http://bit.ly/HPEmerch Instagram: https://goo.gl/yGMzFm Facebook: https://goo.gl/qF1Lub Twitter: https://goo.gl/Xa3Xkc
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