Киянка вместо ручки КПП, новый Aston Martin, странный Mercedes и другие новости за ночь
Андрей Шульдешов
Компания Aston Martin представила роскошный кабриолет DBS Superleggera Volante – это самая быстрая открытая модель марки.
Матерчатый восьмислойный верх кабриолета складывается за 14 секунд, для него предусмотрено восемь вариантов цветов.
Чтобы оптимизировать аэродинамику, форма кормы была переделана, а воздухозаборники в передних крыльях увеличены. По сравнению с купе, кабриолет потерял всего три килограмма прижимной силы: на максимальной скорости в 340 км/ч на кабриолет давят ещё 177 килограммов воздуха.
Под капотом – 5,2-литровый V12, выдающий 725 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатым автоматом ZF и разгоняет машину до сотни за 3,6 секунды – всего на 0,2 секунды медленнее, чем купе.
Поставки DBS Volante Superleggera начнутся в третьем квартале 2019 года. Предзаказы уже принимаются, цены стартуют с отметки в 329 100 долларов (более 21 миллиона рублей).
Дальнобойные версии моделей Tesla стали ещё дальнобойнее
Компания Tesla модернизировала модификации Long Range электрокаров Model S и Model X, увеличив дальность хода на одной зарядке. Ёмкость батарей не изменилась (100 кВт⋅ч), но обновился мотор постоянного тока на передней оси и была доработана система смазки и охлаждения, а также модернизированы все подшипники. Всё это позволило снизить потери на трение в элементах силовой установки, и теперь Model S и Model X способны проехать, соответственно, 590 и 525 километров на одной зарядке. Кроме того, если верить Tesla, выросла эффективность рекуперации энергии торможения и ещё немного сократилось время разгона до сотни.
Источник: Tesla
Возле Нюрбургринга замечен очень странный прототип Mercedes
Издание Jalopnik опубликовало шпионские фотографии тестового прототипа Mercedes-Benz, в котором не так вообще всё. У него кузов седана E-класса, но задние двери абсурдно короткие, диски на передней и задней осях разные, колёсные арки вычурно широкие, а внутри можно разглядеть каркас безопасности.
Машину сфотографировали неподалёку от Нюрбургринга. Автор снимков предполагает, что на самом деле под странным кузовом прячется новое поколение купе Mercedes-AMG SL. Ваши версии?
Источник: Jalopnik
Что это?
Американец выиграл гонку с резиновой киянкой вместо рукоятки КПП
Гонщик-любитель Кори Смит участвовал в этапе чемпионата NASA (не космического агентства, а Национальной автоспортивной ассоциации) на трассе в Себринге. Этап включал три гонки. В первой из них Кори – на старой BMW E30 с механической коробкой передач – пришёл третьим. Во второй у него отломилась рукоятка коробки передач, но он ухитрился прийти вторым, переключая передачи обломком. К третьей гонке Кори починить рукоятку не успел и привязал вместо неё резиновую киянку. И выиграл гонку с отрывом в 0,016 секунды!
Кто-нибудь, остановите этих парней! Или не надо?
Ателье Danton Arts Customs затеяло безумную переделку кабриолета Porsche 911 в 997-м кузове. Поправ все каноны, парни создают из заднемоторного кабриолета переднемоторный корч с огромным V8 Hemi в багажнике. Или уже под капотом? В общем, спереди.
Корму Porsche отпилили и сейчас переделывают с нуля, чтобы на выходе получилось чистейшее безумие, воплощённое в рендерах художника, известного под ником Yasiddesign. Вот они:
Следить за процессом постройки этого Porsche можно в Инстаграме Danton Arts Customs.
Источник: Danton Arts Customs в Instagram
Будет круто?
Посмотрите, как два Maclaren тягаются в гонках по прямой. Под дождём!
720-сильный McLaren 720S вывели на старт против 600-сильного McLaren 600LT. Казалось бы, уже всё понятно. Но есть один нюанс: трасса мокрая. Посмотрите, что в итоге получилось (там под конец ещё появляется полноприводный Lamborghini Huracan Performante).