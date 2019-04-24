Компания Renault замаскировала новый Kangoo под электрический концепт

Киянка вместо ручки КПП, новый Aston Martin, странный Mercedes и другие новости за ночь

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Андрей Шульдешов

Компания Aston Martin представила роскошный кабриолет DBS Superleggera Volante – это самая быстрая открытая модель марки.

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  • Матерчатый восьмислойный верх кабриолета складывается за 14 секунд, для него предусмотрено восемь вариантов цветов.

  • Чтобы оптимизировать аэродинамику, форма кормы была переделана, а воздухозаборники в передних крыльях увеличены. По сравнению с купе, кабриолет потерял всего три килограмма прижимной силы: на максимальной скорости в 340 км/ч на кабриолет давят ещё 177 килограммов воздуха.

  • Под капотом – 5,2-литровый V12, выдающий 725 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатым автоматом ZF и разгоняет машину до сотни за 3,6 секунды – всего на 0,2 секунды медленнее, чем купе.

  • Поставки DBS Volante Superleggera начнутся в третьем квартале 2019 года. Предзаказы уже принимаются, цены стартуют с отметки в 329 100 долларов (более 21 миллиона рублей).

Дальнобойные версии моделей Tesla стали ещё дальнобойнее

Компания Tesla модернизировала модификации Long Range электрокаров Model S и Model X, увеличив дальность хода на одной зарядке. Ёмкость батарей не изменилась (100 кВт⋅ч), но обновился мотор постоянного тока на передней оси и была доработана система смазки и охлаждения, а также модернизированы все подшипники. Всё это позволило снизить потери на трение в элементах силовой установки, и теперь Model S и Model X способны проехать, соответственно, 590 и 525 километров на одной зарядке. Кроме того, если верить Tesla, выросла эффективность рекуперации энергии торможения и ещё немного сократилось время разгона до сотни.

Источник: Tesla

Возле Нюрбургринга замечен очень странный прототип Mercedes

Издание Jalopnik опубликовало шпионские фотографии тестового прототипа Mercedes-Benz, в котором не так вообще всё. У него кузов седана E-класса, но задние двери абсурдно короткие, диски на передней и задней осях разные, колёсные арки вычурно широкие, а внутри можно разглядеть каркас безопасности.

Фото: Jalopnik

Машину сфотографировали неподалёку от Нюрбургринга. Автор снимков предполагает, что на самом деле под странным кузовом прячется новое поколение купе Mercedes-AMG SL. Ваши версии?

Источник: Jalopnik

Что это?

Американец выиграл гонку с резиновой киянкой вместо рукоятки КПП

Гонщик-любитель Кори Смит участвовал в этапе чемпионата NASA (не космического агентства, а Национальной автоспортивной ассоциации) на трассе в Себринге. Этап включал три гонки. В первой из них Кори – на старой BMW E30 с механической коробкой передач – пришёл третьим. Во второй у него отломилась рукоятка коробки передач, но он ухитрился прийти вторым, переключая передачи обломком. К третьей гонке Кори починить рукоятку не успел и привязал вместо неё резиновую киянку. И выиграл гонку с отрывом в 0,016 секунды!

Фото из архива Кори Смита

Кто-нибудь, остановите этих парней! Или не надо?

Ателье Danton Arts Customs затеяло безумную переделку кабриолета Porsche 911 в 997-м кузове. Поправ все каноны, парни создают из заднемоторного кабриолета переднемоторный корч с огромным V8 Hemi в багажнике. Или уже под капотом? В общем, спереди.

Корму Porsche отпилили и сейчас переделывают с нуля, чтобы на выходе получилось чистейшее безумие, воплощённое в рендерах художника, известного под ником Yasiddesign. Вот они:

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Следить за процессом постройки этого Porsche можно в Инстаграме Danton Arts Customs.

Источник: Danton Arts Customs в Instagram

Будет круто?

Посмотрите, как два Maclaren тягаются в гонках по прямой. Под дождём!

720-сильный McLaren 720S вывели на старт против 600-сильного McLaren 600LT. Казалось бы, уже всё понятно. Но есть один нюанс: трасса мокрая. Посмотрите, что в итоге получилось (там под конец ещё появляется полноприводный Lamborghini Huracan Performante).

Welcome back to the 888MF YouTube channel. In this video we put the McLaren 720S up against the 600LT. The weather was atrocious but we decided to go ahead with filming as we had a runway and a camera crew on hand.  We included the Lamborghini Huracan Performante to mix things up! We hope you enjoy. Please like, comment and subscribe. Follow me on Instagram @888MF
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