Киянка вместо ручки КПП, новый Aston Martin, странный Mercedes и другие новости за ночь

Компания Tesla модернизировала модификации Long Range электрокаров Model S и Model X, увеличив дальность хода на одной зарядке. Ёмкость батарей не изменилась (100 кВт⋅ч), но обновился мотор постоянного тока на передней оси и была доработана система смазки и охлаждения, а также модернизированы все подшипники. Всё это позволило снизить потери на трение в элементах силовой установки, и теперь Model S и Model X способны проехать, соответственно, 590 и 525 километров на одной зарядке. Кроме того, если верить Tesla, выросла эффективность рекуперации энергии торможения и ещё немного сократилось время разгона до сотни.