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Остановка российских заводов Pirelli, двухэтажные фары нового Nissan X-Trail и другие новости за ночь

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Николай Андреев

Шинная компания Pirelli до 1 апреля приостановила работу воронежского и кировского заводов из-за пандемии коронавируса. Рабочие предприятий уйдут в офици­альный оплачи­ваемый отпуск. При этом логисти­ческий центр, техниче­ская служба и другие россий­ские подраз­деления фирмы продолжат работу в обычном режиме. Пока Pirelli будет продавать уже выпущенные покрышки.

Источники: ТАСС и Интерфакс

Посмотрите на фары Nissan X-Trail следующего поколения

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В Лас-Вегасе фотошпионы поймали несколько закамуфлиро­ванных прототипов Nissan X-Trail четвёртого поколения. Благодаря новым снимкам стало известно, что кроссовер получит двух­этажные фары и маленькие противо­туманки. Ожидается, что премьера все­дорож­ника состоится уже в этом году.

Источники: CocheSpias (исп.)

Как вам мода на двухъярусные фары?

Toyota остановит пять заводов из-за снижения спроса

Компания Toyota объявила, что с 3 апреля прекратит производство автомо­билей на пяти японских заводах в связи с падением мирового спроса. Перестанут выпускать все модели Lexus, а также Toyota Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, 4Runner, RAV4, Camry, Corolla и Prius.

Шведского конкурента Теслы начали производить в Китае

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Спустя 13 месяцев после премьеры шведская фирма Polestar, принад­лежащая Volvo, начала серийное производ­ство электрокара Polestar 2. Конкурента Tesla Model 3 будут собирать в Китае и экспорти­ровать в другие страны.

Полноприводный 408-сильный Polestar 2 с 500-кило­метровым запасом хода стоит в Европе минимум 39 900 евро (3,4 миллиона рублей). Однако первые 12 месяцев будут производить только электро­мобили в макси­мальной комплектации стоимостью 59 900 евро (5,2 миллиона рублей).

Тюнеры установили в новый Корвет две турбины

Фирма Hennessey Performance одной из первых купила среднемоторный Chevrolet Corvette и сразу начала его дорабаты­вать. Специалисты ателье установили на атмосферный 6.2 V8 две турбины, увеличив мощность с 472 л.с. (611 Н·м) до 652 л.с. (773 Н·м). Останавли­ваться на этом они не собираются. В планах повышение отдачи двигателя до 1200 лошадиных сил.

Dyno testing the world's first (outside of GM) Twin Turbo C8 Corvette built by the Team at Hennessey Performance. Here are the results from running 5 psi boost (stock ECU tune): 643 rear wheel HP & 570 rear wheel lb-ft of Torque. Compared to the stock chassis dyno testing numbers of 466 rear wheel HP & 451 rear wheel lb-ft of torque, the Hennessey twin turbo C8 picked up 177 rear wheel HP & 119 rear wheel Torque over stock. For more information please contact us: 979-885-1300 | http://www.HennesseyPerformance.com Would you like to learn how to make fast cars faster? Check out Tuner School where our classroom includes a chassis dyno cell and a 1/4 mile dragstrip - all on the Hennessey Performance campus! 979-885-1300 | http://www.TunerSchool.com Hennessey Merch: http://bit.ly/HPEmerch Instagram: https://goo.gl/yGMzFm Facebook: https://goo.gl/qF1Lub Twitter: https://goo.gl/Xa3Xkc
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