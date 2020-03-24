Остановка российских заводов Pirelli, двухэтажные фары нового Nissan X-Trail и другие новости за ночь
Николай Андреев
Шинная компания Pirelli до 1 апреля приостановила работу воронежского и кировского заводов из-за пандемии коронавируса. Рабочие предприятий уйдут в официальный оплачиваемый отпуск. При этом логистический центр, техническая служба и другие российские подразделения фирмы продолжат работу в обычном режиме. Пока Pirelli будет продавать уже выпущенные покрышки.
Источники: ТАСС и Интерфакс
Посмотрите на фары Nissan X-Trail следующего поколения
В Лас-Вегасе фотошпионы поймали несколько закамуфлированных прототипов Nissan
Источники: CocheSpias (исп.)
Как вам мода на двухъярусные фары?
Toyota остановит пять заводов из-за снижения спроса
Компания Toyota объявила, что с 3 апреля прекратит производство автомобилей на пяти японских заводах в связи с падением мирового спроса. Перестанут выпускать все модели Lexus, а также Toyota Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, 4Runner, RAV4, Camry, Corolla и Prius.
Шведского конкурента Теслы начали производить в Китае
Спустя 13 месяцев после премьеры шведская фирма Polestar, принадлежащая Volvo, начала серийное производство электрокара Polestar 2. Конкурента Tesla Model 3 будут собирать в Китае и экспортировать в другие страны.
Полноприводный 408-сильный Polestar 2 с 500-километровым запасом хода стоит в Европе минимум 39 900 евро (3,4 миллиона рублей). Однако первые 12 месяцев будут производить только электромобили в максимальной комплектации стоимостью 59 900 евро (5,2 миллиона рублей).
Тюнеры установили в новый Корвет две турбины
Фирма Hennessey Performance одной из первых купила среднемоторный Chevrolet Corvette и сразу начала его дорабатывать. Специалисты ателье установили на атмосферный 6.2 V8 две турбины, увеличив мощность с 472 л.с. (611 Н·м) до 652 л.с. (773 Н·м). Останавливаться на этом они не собираются. В планах повышение отдачи двигателя до 1200 лошадиных сил.