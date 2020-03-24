Остановка российских заводов Pirelli, двухэтажные фары нового Nissan X-Trail и другие новости за ночь

Спустя 13 месяцев после премьеры шведская фирма Polestar, принад­лежащая Volvo, начала серийное производ­ство электрокара Polestar 2. Конкурента Tesla Model 3 будут собирать в Китае и экспорти­ровать в другие страны.

Полноприводный 408-сильный Polestar 2 с 500-кило­метровым запасом хода стоит в Европе минимум 39 900 евро (3,4 миллиона рублей). Однако первые 12 месяцев будут производить только электро­мобили в макси­мальной комплектации стоимостью 59 900 евро (5,2 миллиона рублей).