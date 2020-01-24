Случайно раскрытый Mercedes-Benz E-класса, бюджетный кроссовер Skoda и другие новости за ночь
Николай Андреев
Автору канала MercBenzKing удалось поездить на прототипе обновлённого Mercedes-Benz
Источник: MercBenzKing
Skoda показала детали нового бюджетного кроссовера
Компания Skoda опубликовала видеотизер концептуального кроссовера Vision IN, который представят 5 февраля на выставке Auto Expo в Дели. Серийная версия, построенная на упрощённой архитектуре
В Kia опровергли информацию о ценах на кроссовер Seltos
Российское представительство Kia опровергло информацию, которую порталу Seltos.Club удалось узнать от одного из дилеров марки. По этим данным, Kia Seltos будет доступен в 17 версиях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей. Официальную стоимость всех модификаций компактного кроссовера Seltos объявят весной перед стартом продаж модели, хотя автомобили уже начали появляться в дилерских центрах.
Фирма Maserati скоро представит несколько электромобилей
Компания Maserati подтвердила, что работает над первыми в своей истории серийными электрическими автомобилями, и дала послушать, как звучат их прототипы. В ролике мелькает римское число MMXXI — это отсылка к тому, что в продаже электромобили Maserati появятся в 2021 году. Также объявлено, что на рынок выйдут две полностью электрические модели — купе GranTurismo и кабриолет GranCabrio нового поколения.
Электрические Maserati GranTurismo и GranCabrio — это...
Быстрейший Ford Mustang сравнили в дрэге со среднемоторным McLaren
Тюнинг-ателье Hennessey Performance устроило гонку по прямой с участием 771-сильного Ford Shelby GT500 и 720-сильного McLaren 720S. Несмотря на более мощный мотор, американский масл-кар проиграл более лёгкому британскому суперкару. В Hennessey хотят исправить ситуацию и уже начали предлагать для GT500 три пакета доработок, увеличивающих мощность до 862, 1014 и 1216 л.с. соответственно.