Редкую «Волгу» ГАЗ-21 с дизелем выставили на продажу за 5,5 миллиона рублей

Случайно раскрытый Mercedes-Benz E-класса, бюджетный кроссовер Skoda и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Автору канала MercBenzKing удалось поездить на прототипе обнов­лённого Mercedes-Benz E-класса. Официально автопроиз­водитель показал седаны в камуфляжной плёнке только снаружи, однако блогеру повезло заснять интерьер с новой для Е-класса мульти­медийной системой MBUX. В одном из режимов на дисплее появилось изобра­жение новинки без маскировки: седан получит увели­ченную решётку радиатора, изменённые фары и передний бампер. В продажу обнов­лённый Mercedes-Benz E-класса поступит летом 2020 года, а полно­ценный дебют модели состоится чуть раньше.

Источник: MercBenzKing

Skoda показала детали нового бюджетного кроссовера

Presenting a glimpse of the exceptionally built ŠKODA VISION IN concept study. The VISION IN is the first vehicle based on the MQB-A0-IN version of the modular transverse toolkit that ŠKODA has developed specifically for India in response to the wishes of its customers in the region. In the future, various ŠKODA models will be created on this new localized sub-compact platform. #SKODA #VisionIN #AutoExpo2020

Компания Skoda опубликовала видеотизер концепту­ального кроссовера Vision IN, который пред­ставят 5 февраля на выставке Auto Expo в Дели. Серийная версия, построенная на упрощённой архи­­тектуре MQB-A0 IN, начнёт произво­диться в Индии в 2020 году. Появится ли модель в других странах — пока неизвестно.

В Kia опровергли информацию о ценах на кроссовер Seltos

Российское представительство Kia опровергло инфор­мацию, которую порталу Seltos.Club удалось узнать от одного из дилеров марки. По этим данным, Kia Seltos будет доступен в 17 версиях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей. Официальную стоимость всех модифи­каций компактного кроссовера Seltos объявят весной перед стартом продаж модели, хотя авто­мобили уже начали появляться в дилерских центрах.

Фирма Maserati скоро представит несколько электромобилей

The music is changing. We are testing our first 100% electric engine, fully developed by our #MaseratiInnovationLab. #MaseratiMMXXI Read more: http://bit.ly/YT_Electrictesting

Компания Maserati подтвердила, что работает над первыми в своей истории серийными электри­ческими авто­мобилями, и дала послушать, как звучат их прототипы. В ролике мелькает римское число MMXXI — это отсылка к тому, что в продаже электро­мобили Maserati появятся в 2021 году. Также объяв­лено, что на рынок выйдут две полностью электри­ческие модели — купе GranTurismo и кабриолет GranCabrio нового поколения.

Электрические Maserati GranTurismo и GranCabrio — это...

Быстрейший Ford Mustang сравнили в дрэге со среднемоторным McLaren

Ford's 2020 Mustang Shelby GT500 versus McLaren's 720S. We visited the Pennzoil Proving Grounds for a direct comparison, from both a roll and a dig. These two vehicles are both incredible in stock form, but Hennessey is about to increase the power in both. Subscribe to stay tuned. Hennessey GT500 Vehicle Page: http://bit.ly/2unPU54 Hennessey 720S Vehicle Page: http://bit.ly/2GEEbBK Need more horsepower with a warranty? Contact us: 979-885-1300 | http://www.HennesseyPerformance.com Would you like to learn how to make fast cars faster? Check out Tuner School where our classroom includes a chassis dyno cell and a 1/4 mile dragstrip - all on the Hennessey Performance campus! 979-885-1300 | http://www.TunerSchool.com Hennessey Merch: http://bit.ly/HPEmerch Instagram: https://goo.gl/yGMzFm Alex Instagram: https://www.instagram.com/hennessey_alex_/?hl=en Facebook: https://goo.gl/qF1Lub Twitter: https://goo.gl/Xa3Xkc

Тюнинг-ателье Hennessey Performance устроило гонку по прямой с участием 771-сильного Ford Shelby GT500 и 720-сильного McLaren 720S. Несмотря на более мощный мотор, американский масл-кар проиграл более лёгкому британскому суперкару. В Hennessey хотят исправить ситуацию и уже начали предлагать для GT500 три пакета доработок, увеличи­вающих мощность до 862, 1014 и 1216 л.с. соответ­ственно.

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