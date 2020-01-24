Случайно раскрытый Mercedes-Benz E-класса, бюджетный кроссовер Skoda и другие новости за ночь

Компания Maserati подтвердила, что работает над первыми в своей истории серийными электри­ческими авто­мобилями, и дала послушать, как звучат их прототипы. В ролике мелькает римское число MMXXI — это отсылка к тому, что в продаже электро­мобили Maserati появятся в 2021 году. Также объяв­лено, что на рынок выйдут две полностью электри­ческие модели — купе GranTurismo и кабриолет GranCabrio нового поколения.