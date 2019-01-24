Mercedes-Benz разрешил добавлять опции после покупки и другие новости за ночь

Глава отдела Porsche Август Ахлайтнер, занимающийся разработкой семейства 911, рассказал, что в новом поколении трековая версия GT3 RS серии 992 сохранит атмосферный шестцилиндровый «оппозитник», у которого увеличится рабочий объём и мощность. Не исключено, что для дорожной версии адаптируют четырёхлитровый мотор от гоночного купе GT3 R. Сейчас на GT3 RS серии 991 ставится «шестёрка» с рабочим объёмом в 3996 кубических сантиметров мощностью 520 л.с. (460 Н·м).

В отличие от нового купе 911 Carrera S с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, на GT3 RS будет устанавливаться прежняя семиступенчатая трансмиссия PDK. Механическая коробка передач останется, но только у версии GT3. Сроки появления новых версий 911 пока не названы.