Mercedes-Benz разрешил добавлять опции после покупки и другие новости за ночь
Покупатели новых моделей Mercedes-Benz A-класса, B-класса и кроссовера GLE смогут приобретать расширения для мультимедийной системы MBUX прямо из машины – через мультимедийку. Для этого потребуется учётная запись Mercedes me, с помощью которой покупатель сможет докупить и активировать, например, цифровое радио, навигационный комплекс и другие цифровые сервисы, от которых клиент отказался при покупке автомобиля.
Источник: Motor1 (англ.)
McLaren придумала машину для Формулы-1 сезона-2050
Компания McLaren представила, каким будет чемпионат Формула-1 в 2050 году и набросала в фотошопе концепт MCLExtreme. У болида будущего – прозрачный закрытый кокпит, колёса со встроенными зарядными катушками и «самовосстанавливающимися» шинами, мощный электромотор и активные аэродинамические элементы (которые сейчас запрещены), благодаря чему машина может разгоняться до 500 км/ч. Костюмы гонщиков, по мнению McLaren, станут похожи на комбинезоны лётчиков-истребителей, а трассы будут гораздо длиннее, чем сейчас.
Источник: McLaren (англ.)
Bentley отпразднует свой юбилей уникальной моделью
Фирма Bentley, которая в 2019 году празднует своё столетие, объявила о том, что в марте на Женевском автосалоне, будет показана новая модель, которая выйдет ограниченным тиражом. Никаких подробностей пока не сообщается – лишь на видео-тизере показан фрагмент новинки, у которой часть сот решётки радиатора выкрашены в виде цифры девять.
Источник: Bentley
Новый Porsche 911 GT3 RS останется атмосферным
Глава отдела Porsche Август Ахлайтнер, занимающийся разработкой семейства 911, рассказал, что в новом поколении трековая версия GT3 RS серии 992 сохранит атмосферный шестцилиндровый «оппозитник», у которого увеличится рабочий объём и мощность. Не исключено, что для дорожной версии адаптируют четырёхлитровый мотор от гоночного купе GT3 R. Сейчас на GT3 RS серии 991 ставится «шестёрка» с рабочим объёмом в 3996 кубических сантиметров мощностью 520 л.с. (460 Н·м).
В отличие от нового купе 911 Carrera S с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, на GT3 RS будет устанавливаться прежняя семиступенчатая трансмиссия PDK. Механическая коробка передач останется, но только у версии GT3. Сроки появления новых версий 911 пока не названы.
Источник: Wheels (англ.)
Этот Седан Lexus IS 300 мощнее, чем Bugatti Veyron
Американец решил слегка доработать седан Lexus IS 300 первого поколения. Серийная модель оснащалась 214-сильной атмосферной «шестёркой», но в процессе переделок на мотор установили пару турбин с рабочим давлением наддува 2,8 бара и ещё кучу новых железок, в результате чего двигатель выдаёт уже 1041 л.с. – больше, чем у Bugatti Veyron! Владелец, правда, жалуется, что с такой мощностью седан становится неуправляемым, поэтому для ежедневных поездок он использует прошивку на 770 л.с.. Бедняга.