Старт продаж Opel в России, сброшенный с вертолёта Гелик и другие события недели

Дворники с подогревом, рекорд продаж Porsche 911 и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

The available VisioBlade® washer and wiper system in the all-new 2020 Lincoln Aviator is one of many technologies designed to take the bite out of winter driving. The advanced wiper and washer system has a multitude of features to help keep windshields clear of dirt, grime and icy buildup. Unlike traditional systems that dispense wiper fluid through nozzles in front of the windshield, it dispenses wiper fluid through integrated nozzles in the blades themselves. A heating element integrated into the assembly keeps the wiper blades warm and prevents icy buildup, both on the blades and the windshield. Subscribe to Lincoln: http://lncnmo.co/subscribeYouTube Explore the finer details of the all-new 2020 Lincoln Aviator, here: https://lncnmo.co/2020Aviator Connect with Lincoln: Website: http://lncnmo.co/LincolnMotorCo Facebook: http://lncnmo.co/FacebookLincoln Twitter: http://lncnmo.co/TwitterLincoln Instagram: http://lncnmo.co/InstagramLincoln Google+: http://lncnmo.co/LincolnGooglePlus #Lincoln #Aviator All-New Lincoln Aviator with advanced Heated VisioBlade Wiper System | Lincoln http://www.youtube.com/lincoln

Компания Lincoln создала для кроссовера Aviator подо­греваемые стекло­очистители VisioBlade. Щётки нагреваются от нуля до 30 градусов Цельсия всего за четыре минуты, а форсунки омывателя, встроенные в дворники, также имеют обогрев. Кроме этого, нагрева­тельные элементы предотвращают при­мерзание щёток к лобовому стеклу.

Что лучше?

Старый Porsche 911 установил рекорд продаж

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Выпущен последний экземпляр Porsche 911 серии 991 спустя 13 месяцев после того, как пред­ставили преемника. Последним, сошедшим с конвейера предыдущим 991-м стал серый 509-сильный Speedster. Porsche 911 серии  991 оказался самым успешным в истории модели: с 2011 года продано 233 540 авто­мобилей. Из них на моди­фикацию Speedster пришлось 1948 экзем­пляров.

Новый Opel Insignia станет кроссовером

Opel Insignia текущего поколения

Глава британского подразделения Opel/Vauxhall Стивен Норман заявил, что флагман марки, модель Insignia, ждут большие перемены. В следующем поколении она станет смесью кроссовера и минивэна с увеличен­ным дорожным просветом, тогда как сейчас модель пред­лагается в двух типах кузова: лифтбек и универсал.

Новая Insignia перейдёт на французскую платформу EMP2, как у кроссовера Opel Grandland X, увеличится в размерах и получит версии с электро­двигателями. Премьера модели состоится до 2022 года.

Источник: Auto Express (англ.)

У электрических VW ID.3 обнаружены проблемы с софтом

Во время производства электрического хэтчбека Volkswagen ID.3, который стал первенцем новой архи­тектуры MEB, обнару­жились некие проблемы с программным обеспе­чением. Подроб­ностей об этом нет, но сообщается, что неполадки носят серьёзный характер.

Серийный выпуск ID.3 стартовал 4 ноября, и проблемы затрагивают 10 000 экзем­пляров. Вместо отправки в дилерские центры их пришлось раз­местить на временных парковках до тех пор, пока не получится полностью обновить их софт. Ожидается, что это произойдёт к весне 2020 года, тогда как старт продаж запланирован на лето.

Источник: Manager Magazin (нем.)

Хот-хэтч Toyota Yaris получит «турботройку» мощнее 250 сил

Компания Toyota опубликовала новый видеотизер «заряженной» версии хэтчбека Toyota Yaris следующего поколения, хотя недавно внешность модели раскрыли фотошпионы. Зато сейчас стало известно о двигателе: хот-хэтч оснастят турбиро­ванным трёх­цилиндровым двигателем 1.6 мощностью более 250 сил. Он будет сочетаться с шести­ступенчатой «механикой» и полным приводом. Премьера Toyota GR Yaris состоится 10 января 2020 года.

The new GR Yaris has finally hit the track. Our rally-inspired sports car is the second model to be launched globally by TOYOTA GAZOO Racing and features a new GR 4WD system that promises to deliver an unforgettable driving experience on every surface. Toyota Europe website: http://www.toyota-europe.com/ Toyota Europe Newsroom: http://newsroom.toyota.eu/ Toyota Europe Blog: http://blog.toyota.eu/ Toyota Europe on Twitter: http://www.twitter.com/toyota_europe/
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