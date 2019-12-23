Дворники с подогревом, рекорд продаж Porsche 911 и другие новости за ночь

Глава британского подразделения Opel/Vauxhall Стивен Норман заявил, что флагман марки, модель Insignia, ждут большие перемены. В следующем поколении она станет смесью кроссовера и минивэна с увеличен­ным дорожным просветом, тогда как сейчас модель пред­лагается в двух типах кузова: лифтбек и универсал.

Новая Insignia перейдёт на французскую платформу EMP2, как у кроссовера Opel Grandland X, увеличится в размерах и получит версии с электро­двигателями. Премьера модели состоится до 2022 года.