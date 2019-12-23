Дворники с подогревом, рекорд продаж Porsche 911 и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Lincoln создала для кроссовера Aviator подогреваемые стеклоочистители VisioBlade. Щётки нагреваются от нуля до 30 градусов Цельсия всего за четыре минуты, а форсунки омывателя, встроенные в дворники, также имеют обогрев. Кроме этого, нагревательные элементы предотвращают примерзание щёток к лобовому стеклу.
Что лучше?
Старый Porsche 911 установил рекорд продаж
Выпущен последний экземпляр Porsche 911 серии 991 спустя 13 месяцев после того, как представили преемника. Последним, сошедшим с конвейера предыдущим
Новый Opel Insignia станет кроссовером
Глава британского подразделения Opel/Vauxhall Стивен Норман заявил, что флагман марки, модель Insignia, ждут большие перемены. В следующем поколении она станет смесью кроссовера и минивэна с увеличенным дорожным просветом, тогда как сейчас модель предлагается в двух типах кузова: лифтбек и универсал.
Новая Insignia перейдёт на французскую платформу EMP2, как у кроссовера Opel Grandland X, увеличится в размерах и получит версии с электродвигателями. Премьера модели состоится до 2022 года.
Источник: Auto Express (англ.)
У электрических VW ID.3 обнаружены проблемы с софтом
Во время производства электрического хэтчбека Volkswagen ID.3, который стал первенцем новой архитектуры MEB, обнаружились некие проблемы с программным обеспечением. Подробностей об этом нет, но сообщается, что неполадки носят серьёзный характер.
Серийный выпуск ID.3 стартовал 4 ноября, и проблемы затрагивают 10 000 экземпляров. Вместо отправки в дилерские центры их пришлось разместить на временных парковках до тех пор, пока не получится полностью обновить их софт. Ожидается, что это произойдёт к весне 2020 года, тогда как старт продаж запланирован на лето.
Источник: Manager Magazin (нем.)
Хот-хэтч Toyota Yaris получит «турботройку» мощнее 250 сил
Компания Toyota опубликовала новый видеотизер «заряженной» версии хэтчбека Toyota Yaris следующего поколения, хотя недавно внешность модели раскрыли фотошпионы. Зато сейчас стало известно о двигателе: хот-хэтч оснастят турбированным трёхцилиндровым двигателем 1.6 мощностью более 250 сил. Он будет сочетаться с шестиступенчатой «механикой» и полным приводом. Премьера Toyota GR Yaris состоится 10 января 2020 года.