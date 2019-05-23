Очень мощные BMW X5 и X7, интерьер безымянного кроссовера Kia и другие новости за ночь
Николай Андреев
Кроссоверы BMW X5 и X7 впервые получили модификацию M50i. Под их капотом установлен бензиновый 4.4 V8 мощностью 530 л.с. (750 Н·м), который в прошлом году дебютировал на купе M850i. Двигатель сочетается с восьмиступенчатым «автоматом», полным приводом и задним дифференциалом M Sport с электронноуправляемой блокировкой.
BMW X5 M50i разгоняется до 100 км/ч за 4,3 секунды, причём у 575-сильного X5 M, построенного на базе модели предыдущего поколения, на это уходит чуть меньше времени – 4,2 секунды. X7 M50i разгон до «сотни» делает за 4,7 секунды. Производство новых версий кроссоверов начнётся в августе, старт продаж запланирован на осень.
Kia показала интерьер новой модели
Компания Kia опубликовала дизайн-скетчи интерьера компактного кроссовера. Его название до сих пор держится в секрете. Пока лишь заявлено, что новинка получит мультимедийную систему с 10,25-дюймовым экраном и навигацией, фоновую подсветку салона, однозонный климат-контроль и металлическую отделку дефлекторов воздуховодов. Дата премьера модели всё ещё неизвестна.
Toyota возобновит выпуск запчастей для Supra прошлых поколений
Глава спортивного подразделения Toyota Gazoo Racing Сигеки Томояма заявил о скором начале производства линейки запчастей для Supra третьего и четвёртого поколений (серий A70 и A80), которые выпускались с 1986 по 2002 год. Проект носит название GR Heritage Parts Project. Конкретный список деталей пока не называется.
Источник: Japanese Nostalgic Car (англ.)
Ford отзывает российские Explorer из-за подвески
Росстандарт объявил об отзыве 14 576 кроссоверов Ford Explorer, выпущенных на российском заводе с августа 2012 года по апрель 2018 года. Причина: опасность возникновения трещин на рычагах регулировки схождения задних колёс при езде по плохим дорогам. Официальные дилеры Ford бесплатно заменят проблемные детали на новые.
Источник: Росстандарт
BMW M2 устроила погоню за Tesla Model 3 на Нюрбургринге
На знаменитой немецкой гоночной трассе Нюрбургринг 370-сильное купе BMW M2 и 456-сильный лифтбек Tesla Model 3 Performance между собой устроили борьбу во время трек-дня.