Очень мощные BMW X5 и X7, интерьер безымянного кроссовера Kia и другие новости за ночь

Кроссоверы BMW X5 и X7 впервые получили модификацию M50i. Под их капотом установлен бензиновый 4.4 V8 мощностью 530 л.с. (750 Н·м), который в прошлом году дебютировал на купе M850i. Двигатель сочетается с восьмиступенчатым «автоматом», полным приводом и задним дифференциалом M Sport с электронноуправляемой блокировкой.

BMW X5 M50i разгоняется до 100 км/ч за 4,3 секунды, причём у 575-сильного X5 M, построенного на базе модели предыдущего поколения, на это уходит чуть меньше времени – 4,2 секунды. X7 M50i разгон до «сотни» делает за 4,7 секунды. Производство новых версий кроссоверов начнётся в августе, старт продаж запланирован на осень.