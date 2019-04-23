Группа PSA хочет выпускать в России больше автомобилей

В России отзывают Subaru, у Toyota воруют выхлоп, Dodge ездит на дыбах и другие новости за ночь

Новости

Андрей Шульдешов

Марка Subaru запустила в России сразу две отзывные кампании. Первая затронет 12 723 автомобиля моделей Impreza, XV, Forester и BRZ 2012–2014 годов выпуска из-за риска разрушения клапанных пружин на двухлитровых моторах серии FB20 и FA20. 

Второй отзыв коснётся 39 320 автомобилей моделей Impreza (в том числе модификаций WRX и WRX STI), XV и Forester 2009–2016 годов. На этих машинах может нарушиться контакт в корпусе выключателя стоп-сигналов, что способно привести к сбоям в электронике, вплоть до проблем с запуском двигателя, и блокировке селектора автомата. Список VIN-кодов отзываемых машин опубликован на сайте Росстандарта, ремонт проведут бесплатно для владельцев.

Источник: Росстандарт

Автопилот Tesla научат шнырять по рядам...

Илон Маск заявил, что автопилот на Tesla уже настолько хорош и надёжен, что в компании решили разнообразить его навыки и «обучить» разным стилям вождения — в том числе и довольно динамичному передвижению быстрее потока с частыми перестроениями, пишет Jalopnik. Такой режим будет разработан на основе уже существующего Mad Max Mode («Режим Безумного Макса»), в котором автопилот умеет сам перестраиваться для обгонов попутного транспорта. Новый режим беспилотника обещают сделать более агрессивным. Маск даже признал, что в таком режиме автоматики есть риск попасть в лёгкое ДТП.

Источник: Jalopnik

...а Dodge Challenger – ездить на задних колёсах (но пока что только на рендерах)

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Дизайнер Абимелек Ареллано, который делает очень крутые и качественные рендеры автомобилей, показал современную интерпретацию легендарных шоу-каров Hurst Hemi Under Glass, которые были созданы на рубеже шестидесятых-семидесятых на базе Plymouth Barracuda. Фишкой тех машин был большой мощный мотор, вывешенный над задней осью, – из-за этого автомобили очень эффектно вставали на дыбы при старте на дрэг-стрипе. Вот как круто это выглядело:

Hemi Under Glass VS Little Red Wagon ETOWN 97

Для виртуальной версии Heni Under Glass Абимелек взял Dodge Challenger SRT Demon. У него «правильный» золотистый цвет кузова, как на оригинальном автомобиле, компрессорный V8 спрятан в багажник и прорисован до мельчайших деталей, а укрывает его плексигласовая крышка, превращающая автомобиль в хэтчбек. Работа заняла у Абимелека несколько часов.

Источник: Facebook

В этом пикапе около 3000 л.с., и ему можно ездить по обычным дорогам. И он продаётся!

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Американский гуру дрэг-рейсинга Ларри Ларсон выставил на продажу монструозный пикап Chevrolet S10. В своё время этот пикап стал первым в истории автомобилем, которому можно передвигаться по дорогам общего пользования, и который при этом проезжает четверть мили менее чем за шесть секунд, разгоняясь к финишу до 400 километров в час. В пикапе около 3000 лошадиных сил, но он спокойно катается по обычным дорогам, да ещё и таскает за собой прицеп! Цена не называется: конкретное предложение Ларри готов обсудить с по-настоящему заинтересованными покупателями. Если вы не из таких, то просто посмотрите онборд с того самого рекордного заезда, когда этот S10 выехал из шести секунд на четверти мили.

Источник: Facebook
In Car Video with Data Overlay Nov 23 2014 at Las Vegas Motor Speedway Data gathered from FuelTech FT500 and Racepak V500SD system. Special thanks to Larson Race Cars for allowing me to share this data.

У Toyota Prius средь бела дня своровали кусок выхлопа

В Твиттере опубликовали видео, в котором двое парней средь бела дня уверенно и быстро отпиливают и увозят катализатор у припаркованной Toyota Prius. Инцидент произошёл в Лондоне, причём на всю операцию преступникам потребовалось около минуты: за это время они успели поднять машину на домкрате, отпилить кусок трассы с катализатором, погрузиться в своё авто и уехать. И это далеко не первый случай: за 2018 год в Лондоне украли 900 катализаторов.


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