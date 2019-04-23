В России отзывают Subaru, у Toyota воруют выхлоп, Dodge ездит на дыбах и другие новости за ночь

Американский гуру дрэг-рейсинга Ларри Ларсон выставил на продажу монструозный пикап Chevrolet S10. В своё время этот пикап стал первым в истории автомобилем, которому можно передвигаться по дорогам общего пользования, и который при этом проезжает четверть мили менее чем за шесть секунд, разгоняясь к финишу до 400 километров в час. В пикапе около 3000 лошадиных сил, но он спокойно катается по обычным дорогам, да ещё и таскает за собой прицеп! Цена не называется: конкретное предложение Ларри готов обсудить с по-настоящему заинтересованными покупателями. Если вы не из таких, то просто посмотрите онборд с того самого рекордного заезда, когда этот S10 выехал из шести секунд на четверти мили.