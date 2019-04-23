В России отзывают Subaru, у Toyota воруют выхлоп, Dodge ездит на дыбах и другие новости за ночь
Андрей Шульдешов
Марка Subaru запустила в России сразу две отзывные кампании. Первая затронет 12 723 автомобиля моделей Impreza, XV, Forester и BRZ 2012–2014 годов выпуска из-за риска разрушения клапанных пружин на двухлитровых моторах серии FB20 и FA20.
Второй отзыв коснётся 39 320 автомобилей моделей Impreza (в том числе модификаций WRX и WRX STI), XV и Forester 2009–2016 годов. На этих машинах может нарушиться контакт в корпусе выключателя стоп-сигналов, что способно привести к сбоям в электронике, вплоть до проблем с запуском двигателя, и блокировке селектора автомата. Список VIN-кодов отзываемых машин опубликован на сайте Росстандарта, ремонт проведут бесплатно для владельцев.
Источник: Росстандарт
Автопилот Tesla научат шнырять по рядам...
Илон Маск заявил, что автопилот на Tesla уже настолько хорош и надёжен, что в компании решили разнообразить его навыки и «обучить» разным стилям вождения — в том числе и довольно динамичному передвижению быстрее потока с частыми перестроениями, пишет Jalopnik. Такой режим будет разработан на основе уже существующего Mad Max Mode («Режим Безумного Макса»), в котором автопилот умеет сам перестраиваться для обгонов попутного транспорта. Новый режим беспилотника обещают сделать более агрессивным. Маск даже признал, что в таком режиме автоматики есть риск попасть в лёгкое ДТП.
Источник: Jalopnik
...а Dodge Challenger – ездить на задних колёсах (но пока что только на рендерах)
Дизайнер Абимелек Ареллано, который делает очень крутые и качественные рендеры автомобилей, показал современную интерпретацию легендарных шоу-каров Hurst Hemi Under Glass, которые были созданы на рубеже шестидесятых-семидесятых на базе Plymouth Barracuda. Фишкой тех машин был большой мощный мотор, вывешенный над задней осью, – из-за этого автомобили очень эффектно вставали на дыбы при старте на дрэг-стрипе. Вот как круто это выглядело:
Для виртуальной версии Heni Under Glass Абимелек взял Dodge Challenger SRT Demon. У него «правильный» золотистый цвет кузова, как на оригинальном автомобиле, компрессорный V8 спрятан в багажник и прорисован до мельчайших деталей, а укрывает его плексигласовая крышка, превращающая автомобиль в хэтчбек. Работа заняла у Абимелека несколько часов.
Источник: Facebook
В этом пикапе около 3000 л.с., и ему можно ездить по обычным дорогам. И он продаётся!
Американский гуру дрэг-рейсинга Ларри Ларсон выставил на продажу монструозный пикап Chevrolet S10. В своё время этот пикап стал первым в истории автомобилем, которому можно передвигаться по дорогам общего пользования, и который при этом проезжает четверть мили менее чем за шесть секунд, разгоняясь к финишу до 400 километров в час. В пикапе около 3000 лошадиных сил, но он спокойно катается по обычным дорогам, да ещё и таскает за собой прицеп! Цена не называется: конкретное предложение Ларри готов обсудить с по-настоящему заинтересованными покупателями. Если вы не из таких, то просто посмотрите онборд с того самого рекордного заезда, когда этот S10 выехал из шести секунд на четверти мили.
Источник: Facebook
У Toyota Prius средь бела дня своровали кусок выхлопа
В Твиттере опубликовали видео, в котором двое парней средь бела дня уверенно и быстро отпиливают и увозят катализатор у припаркованной Toyota Prius. Инцидент произошёл в Лондоне, причём на всю операцию преступникам потребовалось около минуты: за это время они успели поднять машину на домкрате, отпилить кусок трассы с катализатором, погрузиться в своё авто и уехать. И это далеко не первый случай: за 2018 год в Лондоне украли 900 катализаторов.
This is unbelievable stealing a car exhaust in broad daylight pic.twitter.com/TVfVanewjR— Keith Prince (@KeithPrinceAM) 19 апреля 2019 г.