Найден «Запорожец» в заводской смазке и с пробегом 71 километр

Платные дороги России без шлагбаумов, следующий Genesis G80 и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Госкомпания Автодор, отвечающая за строитель­ство платных дорог в России, начала тестиро­вание системы «Свободный поток» на 64-м километре трассы М4 «Дон». На нескольких пунктах оплаты убрали шлагбаум, поэтому при наличии транспондера не нужно даже приторма­живать. При проезде без оплаты камера зафикси­рует номер автомобиля и её владелец получит штраф в 5000 рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Система «Свободный поток» способна распознавать транспондер за 100 метров, но в тестовом режиме она считывает информацию на расстоянии 7–10 метров при скорости автомобиля до 200 км/ч. Первой трассой с полноценно работающим проездом без шлаг­баумов станет подмосковный ЦКАД в конце 2020 года.

Источники: Российская газета и Автодор

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Названа дата премьеры Genesis G80 нового поколения

Something extraordinary is coming your way. The All-new Genesis G80 2020.03.30 12:00 KST #GENESIS #GenesisG80 #G80 #AllnewGenesisG80 #TheAllnewGenesisG80

Компания Genesis опубликовала видеотизер седана G80 второго поко­ления и объявила, что дебют модели пройдёт онлайн 30 марта. Ранее были раскрыты внешность и интерьер новинки, а остальную информацию назовут во время премьеры.

Обновлённый Skoda Rapid: все цены

Компания Skoda объявила российские цены на рестайлинговый лифтбек Rapid. Стоимость модели в базовой комп­лектации составляет 792 000 рублей. Подробнее о ценах и комп­лек­тациях самой доступной модели чешской марки в России читайте в отдельной новости в Журнале Авто.ру.

VW не будет делать конкурента Toyota GR Yaris

200-сильный Volkswagen Polo GTI

Руководитель спортивного подразделения Volkswagen Йост Капито рассказал, что немецкая компания не плани­рует делать экстремальную версию модели Polo, которая могла бы составить конкуренцию Toyota GR Yaris. По словам Капито, самым компактным автомо­билем R-линейки останется Golf. 

Источник: Car Throttle (англ.)

Что делать на карантине? Вот раскраска от Audi и виртуальный тур по автомобильным музеям

     

Из-за пандемии коронавируса и массовой самоизоляции людей компания Audi открыла бесплатный доступ к фирменной книжке-раскраске. Она состоит из 13 страниц, и в ней есть как современные модели, вроде Q7 и R8, так и классические, вроде электри­ческого Slaby-Beringer 1919 года.

Также портал Time Attack Manila составил список автомо­бильных выставок, которые можно посетить виртуально и бесплатно. В подборке собраны заводские музеи Lamborghini, Ferrari, McLaren, Honda, Toyota и другие коллекции машин.

Источник: Carscoops (англ.)

Мощнейший хот-хэтч мира обогнал на Нюрбургринге Lamborghini Murcielago

Издание Sport auto протестировало 421-сильный Mercedes-AMG A 45 S на знаменитом гоночном треке Нюрбург­ринг. Хот-хэтч проехал 20,8-кило­метро­вый круг за 7:48.8. Это на 1,2 секунды быстрее, чем лучший результат суперкара Lamborghini Murcielago.

Car: Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+, 421 PS, 1625 kg; Driver: sport auto's Test Driver Christian Gebhardt; Track: Nordschleife; Laptime: 7.48,80 min; Tyre: Pirelli P Zero Trofeo R MO1 Supertest in sport auto 04/2020. You can buy the issue here: https://shop.motorpresse.de/sport-auto Folgt uns auch auf Social Media: https://www.facebook.com/sportauto.de/ https://twitter.com/sportauto https://instagram.com/automotorundsport #AMG #A45S #Nordschleife #sportauto
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