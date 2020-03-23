Платные дороги России без шлагбаумов, следующий Genesis G80 и другие новости за ночь

Госкомпания Автодор, отвечающая за строитель­ство платных дорог в России, начала тестиро­вание системы «Свободный поток» на 64-м километре трассы М4 «Дон». На нескольких пунктах оплаты убрали шлагбаум, поэтому при наличии транспондера не нужно даже приторма­живать. При проезде без оплаты камера зафикси­рует номер автомобиля и её владелец получит штраф в 5000 рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Система «Свободный поток» способна распознавать транспондер за 100 метров, но в тестовом режиме она считывает информацию на расстоянии 7–10 метров при скорости автомобиля до 200 км/ч. Первой трассой с полноценно работающим проездом без шлаг­баумов станет подмосковный ЦКАД в конце 2020 года.