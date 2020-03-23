Платные дороги России без шлагбаумов, следующий Genesis G80 и другие новости за ночь
Николай Андреев
Госкомпания Автодор, отвечающая за строительство платных дорог в России, начала тестирование системы «Свободный поток» на
Система «Свободный поток» способна распознавать транспондер за 100 метров, но в тестовом режиме она считывает информацию на расстоянии 7–10 метров при скорости автомобиля до
Источники: Российская газета и Автодор
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Названа дата премьеры Genesis G80 нового поколения
Компания Genesis опубликовала видеотизер седана G80 второго поколения и объявила, что дебют модели пройдёт онлайн 30 марта. Ранее были раскрыты внешность и интерьер новинки, а остальную информацию назовут во время премьеры.
Обновлённый Skoda Rapid: все цены
Компания Skoda объявила российские цены на рестайлинговый лифтбек Rapid. Стоимость модели в базовой комплектации составляет 792 000 рублей. Подробнее о ценах и комплектациях самой доступной модели чешской марки в России читайте в отдельной новости в Журнале Авто.ру.
VW не будет делать конкурента Toyota GR Yaris
Руководитель спортивного подразделения Volkswagen Йост Капито рассказал, что немецкая компания не планирует делать экстремальную версию модели Polo, которая могла бы составить конкуренцию Toyota GR Yaris. По словам Капито, самым компактным автомобилем
Источник: Car Throttle (англ.)
Что делать на карантине? Вот раскраска от Audi и виртуальный тур по автомобильным музеям
Из-за пандемии коронавируса и массовой самоизоляции людей компания Audi открыла бесплатный доступ к фирменной книжке-раскраске. Она состоит из 13 страниц, и в ней есть как современные модели, вроде Q7 и R8, так и классические, вроде электрического Slaby-Beringer 1919 года.
Также портал Time Attack Manila составил список автомобильных выставок, которые можно посетить виртуально и бесплатно. В подборке собраны заводские музеи Lamborghini, Ferrari, McLaren, Honda, Toyota и другие коллекции машин.
Источник: Carscoops (англ.)
Мощнейший хот-хэтч мира обогнал на Нюрбургринге Lamborghini Murcielago
Издание Sport auto протестировало 421-сильный Mercedes-AMG A 45 S на знаменитом гоночном треке Нюрбургринг. Хот-хэтч проехал 20,8-километровый круг за 7:48.8. Это на 1,2 секунды быстрее, чем лучший результат суперкара Lamborghini Murcielago.